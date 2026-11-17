Sáng 17/11, tờ Line Today cho hay, nữ diễn viên Thái Lan - Bee Matika mới đây đã hạ sinh con thứ 3 cho doanh nhân giàu có Korn Kornkrit. Theo nguồn tin, nữ diễn viên vừa “vượt cạn” thành công và sinh ra được 1 bé trai trắng trẻo, mập mạp tại Bệnh viện MedPark.

Người thân hé lộ thêm về tình trạng của nữ diễn viên sinh năm 1986 sau khi sinh con: “Em bé sở hữu diện mạo vô cùng đáng yêu, bụ bẫm, và cả 2 mẹ con đều hiện ở trong tình trạng khỏe mạnh”.

Đặc biệt, ông xã đã luôn túc trực ở bệnh viện khi nữ diễn viên sinh con thứ 3, đồng thời liên tục gửi những lời động viên ngọt ngào tới bà xã trong những ngày qua.

Bee Matika vừa hạ sinh con thứ 3 cho đại gia Korn Kornkrit. Cô hiện được chăm sóc tại bệnh viện MedPark sau khi sinh ra được 1 bé trai khỏe mạnh. Ảnh: Line Today

Bee được ông xã và người nhà quan tâm, chăm sóc tận tình chu đáo trong những ngày qua. Ảnh: X

Trước đó, Bee - Korn đã có với nhau 2 người con gồm 1 trai - 1 gái. Ảnh: X

Bee Matika - Korn Kornkrit được xem là cặp đôi vàng ở làng giải trí Thái Lan. Họ từng hẹn hò trong khoảng 8 năm trước khi chàng thiếu gia quyết định quỳ gối cầu hôn vào tháng 12/2018. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ cổ tích hồi cuối năm 2019. Sau đó, cả 2 đón con trai đầu lòng chào đời vào tháng 10/2021. Cách đây 2 năm, Bee hạ sinh 1 tiểu công chúa đáng yêu cho ông xã đại gia.

Korn Kornkrit luôn tôn trọng và cho Bee Matika quyền tự do tối đa trong công việc. Dù là hoạt động nghệ thuật trong showbiz hay kinh doanh riêng, anh đều hết lòng ủng hộ đối phương.

Hôn lễ của cặp đôi kiều nữ - đại gia từng phủ kín truyền thông và mạng xã hội Thái Lan cách đây 7 năm. Ảnh: X

Bee Matika sinh năm 1986, tại Bangkok, là nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Thái Lan. Nhờ gương mặt khả ái cùng lối diễn xuất tinh tế, cô đã chinh phục khán giả qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý như Moneah Nang Ree, Uttai Tawee,... Tại làng giải trí Thái Lan, Bee cũng được xem là 1 trong những nữ diễn viên - người mẫu nóng bỏng nhất.

Ngoài ra, Bee còn nổi tiếng với tài mai mối, cô từng se duyên cho hàng loạt cặp đôi đình đám trong làng giải trí Thái Lan như Kan - Ploi, Kaembum - Pete,... cũng như nhiều bạn bè ngoài ngành.

Trong khi đó, Korn Kornkrit là người thừa kế khối tài sản trăm tỷ baht Thái (tương đương hàng trăm ngàn tỷ đồng) của tập đoàn Summit Group, nhà sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu tại Thái Lan.

Hiện nay, Korn Kornkrit không chỉ kế nghiệp mảng sản xuất phụ tùng ô tô của gia đình mà còn nỗ lực cải tiến các hoạt động kinh doanh để bắt kịp xu thế thời đại, đồng thời mở rộng sang các dòng sản phẩm, lĩnh vực mới như xe đạp đua hay ngành logistics.