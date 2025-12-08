Sáng 8/12, tờ New York Post đưa tin, nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ Criscilla Anderson đã qua đời sau 7 năm chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng. Nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 45. Lúc sinh thời, Criscilla Anderson đã viết 1 lá thư và nhờ người bạn thân đăng những dòng thông điệp này lên trang cá nhân sau khi nữ diễn viên rời xa nhân thế.

Trong bức thư, Criscilla Anderson bày tỏ: "Nếu các bạn đang đọc những dòng thông điệp này thì cũng là lúc tôi đã đến bên Chúa Jesus, được người bao bọc trong tình yêu thương. Xin mọi người đừng chìm đắm trong nỗi buồn. Tôi đã chiến đấu hết mình với bệnh tật rồi. Tôi không rời đi đâu hết. Tôi đã trở về ngôi nhà của mình rồi".

Criscilla Anderson qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác

Đáng chú ý, công chúng không khỏi xúc động khi đọc những lời nhắn nhủ mà nữ diễn viên gửi tới các con (9-14 tuổi) trước khi qua đời: "Ethan à, mẹ vẫn ở bên con, cổ vũ cho con. Savannah, con là món quà mà Chúa ban tặng thêm cho mẹ. Emmarie, vũ công nhỏ của mẹ, con hãy tiếp tục niềm đam mê nhảy múa mọi lúc nhé. Everleigh - tia sáng rực rỡ của mẹ, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình nhé con yêu. Các con của mẹ, mẹ luôn dõi theo các con. Nếu bắt gặp 1 khoảnh khắc ấm áp, thân thuộc nào đó mà các con cho là sự trùng hợp, thì thực ra đó chính là mẹ".

Trên trang cá nhân, chồng cũ của Criscilla Anderson - ca sĩ Coffey Anderson, vừa đăng bài tưởng niệm cố diễn viên: "Criscilla là 1 chiến binh bất khuất. Vào ngày hôm nay, thiên đường đã đón chào thêm 1 ngôi sao sáng. Mọi người đều thương nhớ em. Trái tim mọi người tan vỡ. Cuộc sống của anh và các con sẽ không bao giờ được như trước nữa. Ngôi nhà trở nên vắng lặng hơn vì thiếu vắng em".

Công chúng xúc động khi đọc lời nhắn nhủ nữ diễn viên gửi tới các con

Chồng cũ vừa đăng bài tưởng nhớ, thương tiếc Criscilla Anderson

Còn nhớ, Criscilla Anderson được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng hồi năm 2018. Sau khi tích cực điều trị, bệnh tình của cô đã thuyên giảm vào năm 2021. Thế nhưng, tình trạng bệnh lại diễn biến xấu chỉ 1 năm sau đó.

Lúc sinh thời, nữ diễn viên từng chia sẻ về cuộc chiến với căn bệnh ung thư quái ác: "Khả năng tái phát ung thư rất cao. Đó là lý do tại sao tôi luôn chuẩn bị tâm lý trước khi nhận kết quả chụp chiếu. Tôi có thể phải trở lại điểm xuất phát của cuộc chiến với ung thư bất cứ lúc nào. Nói cách khác, tôi gần như xem ung thư là 1 căn bệnh mãn tính. Tôi không muốn nhận kết quả chẩn đoán bị ung thư 1 chút nào. Ai lại muốn chuyện này xảy ra với mình? Có những lúc tôi tức giận và buồn bã nhưng sau đó, niềm hy vọng trong tôi lại bừng sáng trở lại. Cuộc chiến với bệnh ung thư vẫn luôn tiếp diễn, tôi luôn sẵn sàng chiến đấu".

Tháng trước, bạn thân tiết lộ rằng, bệnh ung thư đại tràng của nữ diễn viên đã di căn lên não sau 1 cơn đột quỵ. Tuy nhiên, Criscilla Anderson vẫn luôn giữ trong mình niềm hy vọng và sẵn sàng lên kế hoạch tiến hành xạ trị, hóa trị để kìm hãm tình trạng bệnh. Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn tích cực tìm hiểu về các cuộc thử nghiệm lâm sàng liên quan tới việc điều trị ung thư đại tràng và không ngừng hy vọng phép màu sẽ xảy đến với mình.

Nữ minh tinh chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng trong suốt 7 năm

Criscilla Anderson sinh năm 1980, hoạt động trong làng giải trí với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ nhạc đồng quê. Nữ nghệ sĩ được công chúng biết đến nhờ màn diễn xuất ấn tượng trong loạt phim như Fat Albert, Accepted... Cô làm đám cưới với ca sĩ Coffey Anderson vào năm 2009, nhưng cặp đôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân sau đó 13 năm.