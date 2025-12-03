Ca sĩ nổi tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 26

Sáng 3/12, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ, rapper kiêm nhạc sĩ Poorstacy vừa qua đời đột ngột ở tuổi 26. Sở cảnh sát Boca Raton cho hay, nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào hôm thứ 7 tuần trước sau 1 sự cố đáng tiếc. Theo nguồn tin, lực lượng chức năng đã tới khách sạn nơi Poorstacy lưu trú vào cuối tuần trước và đã đưa nam ca sĩ đi cấp cứu tại 1 bệnh viện gần đó. Ngay sau đó, Poorstacy đã không qua khỏi dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Đến nay, phía cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân dẫn tới cái chết của Poorstacy. Trong khi đó, truyền thông nhận định, nam ngôi sao gen Z qua đời sau khi tự kết liễu mạng sống của chính mình. Người hâm mộ còn cho biết thêm nam ca sĩ sinh năm 1999 đã gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần từ trước đó.

Nam ca sĩ, rapper kiêm nhạc sĩ Poorstacy rời xa nhân thế ở tuổi 26, nghi tự tử

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không giấu nổi niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ gen Z: "Các bạn không thể hiểu hết được nỗi đau tinh thần của 1 ai đó nghiêm trọng tới mức nào đâu.... yên nghỉ nhé Poorstacy", "Ước gì chúng tôi có thể làm được nhiều điều hơn cho bạn. Yên nghỉ trên thiên đường nhé"...

Song song với đó, đông đảo người hâm mộ khác đã tôn vinh những sáng tác của Poorstacy, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì âm nhạc của nam nghệ sĩ đã giúp họ vượt qua những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống.

Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ trẻ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân, đồng nghiệp và khán giả

Phong cách âm nhạc của Poorstacy là sự pha trộn giữa hip hop, punk rock và heavy metal. Anh đã phát hành 2 album phòng thu và 2 EP (đĩa mở rộng). Theo thời gian, nam ca sĩ kiêm rapper đã thu hút được 1 lượng người hâm mộ trung thành.

Poorstacy hợp tác cùng Travis Barker trong loạt ca khúc bao gồm Choose Life, Nothing Left và Hills Have Eyes. Ngoài ra, Poorstacy cũng có màn hợp tác đầy ấn tượng với nam ca sĩ kiêm rapper Iann Dior trong âm nhạc. Cố nghệ sĩ còn từng gây xôn xao khi góp giọng trong nhạc phim Bill & Ted Face the Music được đề cử giải Grammy.