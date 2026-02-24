Nữ diễn viên phim giờ vàng tự nhận là visual của công ty, trước nay chưa biết xấu là gì

Chung Hân Đồng vốn là ngọc nữ trứ danh xứ Cảng, được dân tình hết lời ca ngợi với nhan sắc đỉnh cao, được ví von là "tuyệt tác của Nữ Oa". Mới đây, ngoại hình của nữ diễn viên đình đám này đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn MXH sau khi video về buổi tụ hội giữa các nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Anh Hoàng nhân dịp Tết Âm lịch được tiết lộ.

Người quản lý cấp S Hoắc Vấn Hy cùng với các ngôi sao như Dung Tổ Nhi, Thái Trác Nghiên, Chung Hân Đồng, Quan Trí Bân đã có buổi gặp gỡ thân mật trong dịp Tết đến xuân sang và trò chuyện thân mật với nhau. Trong đó, mỹ nam không tuổi Quan Trí Bân gây chú ý khi thẳng thắn tuyên bố: "Chung Hân Đồng có thể gầy, có thể béo nhưng trước nay chưa xấu bao giờ". Nghe được lời trêu chọc của người bạn thân đã quen biết hơn 20 năm, Chung Hân Đồng cũng vui vẻ khẳng định: "Tôi chính là visual của công ty Anh Hoàng mà, đẹp 360 độ không góc chết luôn!".

Hội nghệ sĩ của công ty giải trí Anh Hoàng tụ tập nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: iFeng).

Quan Trí Bân tuyên bố Chung Hân Đồng trước nay chưa biết xấu là gì (Ảnh: iFeng).

Những lời vui đùa của Chung Hân Đồng - Quan Trí Bân khiến dân tình vô cùng thích thú, đồng thời cũng gật gù đồng ý rằng nàng ngọc nữ họ Chung dù có đôi khi phải bối rối về vấn đề cân nặng nhưng gương mặt của cô trước nay vẫn "đỉnh chóp" miễn bàn.

Từ thuở mới bước chân vào showbiz cho tới tận bây giờ, Chung Hân Đồng chưa bao giờ khiến dân tình phải thất vọng về mặt nhan sắc, cân hết cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại. Đặc biệt, vai diễn của cô trong Nữ Oa Truyền Thuyết: Linh Châu cho tới nay vẫn luôn nằm trong top những tạo hình cổ trang đẹp nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, xứng đáng "phong thần".

Nhiều ý kiến cho rằng, Chung Hân Đồng luôn đẹp bất chấp tuổi tác, cân nặng là do sở hữu khung xương hoàn hảo trời cho, các bộ phận trên gương mặt đều đẹp và hài hòa. Ngoài ra, nữ diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm còn biết nâng niu bản thân, sống quy luật, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, giữ cảm xúc ổn định, bỏ qua mọi phiền não trong cuộc sống. Đây cũng là lý do khiến Chung Hân Đồng luôn giữ được vẻ tươi trẻ, xinh đẹp ở tuổi 45.

Chung Hân Đồng sở hữu nhan sắc gây thương nhớ (Ảnh: Sina).

(Ảnh: Sina).

(Ảnh: Sina).

Cô được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang đẹp nhất" (Ảnh: Sina).

Đặc biệt, tạo hình của Chung Hân Đồng trong Nữ Oa Truyền Thuyết: Linh Châu đến nay vẫn là "bạch nguyệt quang" trong lòng khán giả (Ảnh: Sina).

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí khi trở thành thành viên của nhóm nhạc đình đám TWINS cùng Thái Trác Nghiên. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Chung Hân Đồng còn ghi dấu ấn với vai trò diễn viên qua nhiều bộ phim như Võ Tắc Thiên Bí Sử, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Kế Hoạch A, Thiên Cơ Biến,…

Xinh đẹp và thành công nhưng đường tình duyên của Chung Hân Đông lại khá lận đận. Cô từng lao đao vì liên quan đến lùm xùm ảnh nóng chấn động của "trai hư" Trần Quán Hy, khiến hình tượng ngọc nữ sụp đổ chỉ sau 1 đêm. Dù đã vực lại được sự nghiệp nhưng vụ bê bối này vẫn là vết nứt không thể xóa nhòa trong cuộc đời của nữ diễn viên, thậm chí khiến cô mang danh "mỹ nhân không ai dám cưới".

Bê bối thời trẻ khiến Chung Hân Đồng lận đận đủ đường trong tình yêu (Ảnh: Sina).

Năm 2018, Chung Hân Đồng tuyên bố lên xe hoa với bác sĩ Lại Hoằng Quốc. Cứ ngỡ người đẹp đã tìm được hạnh phúc thì ai dè cặp đôi đột ngột thông báo chia tay chỉ sau hơn 1 năm chung sống. Có nguồn tin cho biết Lại Hoằng Quốc nhiều lần "ăn nem ăn chả" sau lưng vợ, lại còn lợi dụng danh tiếng của Chung Hân Đồng để trục lợi.

Sau khi ly hôn, Chung Hân Đồng đến với "hồng hài nhi" Dư Diễn Long nhưng lại nhận cái kết đắng chát khi bị phát tán ảnh riêng tư, lừa tình và lừa tiền. Hiện tại, Chung Hân Đồng chưa công khai hẹn hò với ai. Cô từng tuyên bố sẽ không tái hôn và vẫn đang ôm khao khát được làm mẹ.

Chung Hân Đồng đẹp rạng ngời ở tuổi 45 (Ảnh: Sina).

Nguồn: iFeng