Nữ diễn viên mua 2 kg vàng, giờ choáng váng trước số tiền lãi vào ngày giá vàng lập đỉnh

Vào ngày 29/1, giá vàng tại Trung Quốc ghi nhận mức tăng cao kỷ lục 1.700 NTD/gram (gần 6,5 triệu đồng). Trong bối cảnh kim loại quý tăng phi mã, nữ diễn viên Tiết Giai Ngưng chia sẻ cô có thói quen tích trữ vàng từ năm 2013. Thời điểm đó, cô đã vung tiền mua 2 kg vàng, với giá chỉ 300 tệ/gram (khoảng 1,2 triệu đồng). Tổng số tiền mà Tiết Giai Ngưng bỏ ra mua 2 kg vàng khoảng 2,4 tỷ đồng.

Sau 13 năm, giá vàng ở thị trường Trung Quốc đã tăng gấp 6 lần. Theo đó, tính theo giá vàng vào ngày 29/1 thì 2 kg vàng của Tiết Giai Ngưng đã tương đương với khoảng gần 13 tỷ đồng. Như vậy, người đẹp Như Ý Cát Tường lãi khoảng 10,6 tỷ đồng. Nhìn vào số tiền lãi hiện tại, chính Tiết Giai Ngưng cũng thấy choáng váng, không tin vào mắt mình.

Tiết Giai Ngưng bỏ 2,4 tỷ đồng mua 2 kg vàng. Sau 13 năm, cô thu lãi khoảng 10,6 tỷ đồng vào ngày giá vàng tăng cao kỷ lục. Ảnh: Sina.

Bên cạnh đó, Tiết Giai Ngưng cũng tiết lộ có 1 nam diễn viên nổi tiếng chơi thân với cô từng tích lũy được 9 kg vàng. Tuy nhiên, sao nam này đã mang đi bán vào lúc giá vàng chỉ ở mức 400 NDT/gram (khoảng 1,4 triệu đồng). Hiện tại, khi nhìn thấy giá vàng lập đỉnh và tăng vùn vụt mỗi ngày, nam diễn viên vô cùng tiếc nuối vì năm xưa quyết định vội vàng, không kiên trì tích lũy để dành như Tiết Giai Ngưng.

Tiết Giai Ngưng sinh năm 1979, từng là nữ diễn viên gây tiếng vang với rất nhiều bộ phim hot như Phấn Hồng Nữ Lang, Tôi Yêu Sư Tử Hà Đông, Như Ý Cát Tường, Cung Toả Châu Liêm, Thần Ẩn... Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô từng chấp nhận dừng hoạt động 1 năm để chăm sóc bạn trai Hồ Ca sau khi anh gặp tai nạn nghiêm trọng. Thế nhưng, cuối cùng họ lại chia tay đầu đầy đáng tiếc. Trong 1 cuộc phỏng vấn, tài tử Hồ Ca từng chia sẻ Tiết Giai Ngưng là người phụ nữ khiến anh nuối tiếc cả đời. Hiện tại, nam diễn viên đã có tổ ấm riêng, còn Tiết Giai Ngưng vẫn lẻ bóng.

Tiết Giai Ngưng từng là nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu