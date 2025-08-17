Brandi Glanville từng là ngôi sao của show Những Bà Nội Trợ Đích Thực Ở Beverly Hills. Tuy nhiên ở tuổi 52, diễn viên này lâm cảnh khốn cùng với gương mặt biến dạng nghiêm trọng. Brandi Glanville lần đầu nhận thấy gương mặt bị sưng phồng vào tháng 7/2024. Ban đầu, cô nghĩ nguyên dân do căng thẳng khi bị đài truyền hình Bravo cáo buộc quấy rối tình dục bạn diễn Caroline Manzo. Sau đó, diễn viên này cho rằng cô mắc phải ký sinh trùng từ đất nước Morocco.

Vì muốn tẩy triệt để tế bào chết trên gương mặt, Brandi Glanville đã bôi kem tẩy lông đến 5 lần 1 ngày. Điều này khiến tình trạng gương mặt nữ diễn viên ngày càng trầm trọng, đỏ ửng, phồng rộp, trông như bị cháy xém, ăn mòn. Bất chấp sự lo lắng của người hâm mộ, Brandi Glanville vẫn khăng khăng chối bỏ, cho rằng kem tẩy lông không phải nguyên nhân làm hại gương mặt cô.

Brandi Glanville từng là mỹ nhân xinh đẹp, nóng bỏng

Gương mặt cô giờ biến dạng nghiêm trọng

Gương mặt biến dạng cùng cáo buộc quấy rối tình dục khiến Brandi Glanville không còn việc làm và phải đối diện với 1 vụ kiện. Nữ diễn viên 52 tuổi sắp lâm cảnh phá sản và cảm thấy như mình là 1 kẻ thất bại. "Chi phí y tế chiếm phần lớn. Tôi đang phải dùng thẻ tín dụng vì đã cạn kiệt tiền tiết kiệm. Ở tuổi này, tôi thấy mình như 1 kẻ thất bại. Tôi từng là người giữ uy tín và có gia đình hạnh phúc. Giờ đây, chuyện nhỏ nhặt cũng khiến tôi sợ hãi" - ngôi sao Những Bà Nội Trợ Đích Thực Ở Beverly Hills tâm sự với Us Weekly. Được biết, Brandi Glanville đã chi đến 130.000 USD (3,4 tỷ đồng) để chạy chữa cho gương mặt.

"Tôi ngủ đến tận 5h chiều mà vẫn không thể ra giường. Cả người tôi đau nhức, có lúc không cử động được cổ. Tôi không thể ra khỏi giường và cứ nghĩ 'Đây không phải sống'" - Brandi Glanville. Việc lo lắng trả tiền thuê nhà cao ngất ngưởng khiến đầu óc diễn viên này rối loạn. Thậm chí, ngôi sao 52 tuổi còn có ý định tự tử vì quá áp lực, nhưng đã vượt qua được khi nghĩ đến các con.

Gương mặt biến dạng khiến Brandi Glanville mất việc làm, lâm cảnh khốn cùng

Brandi Glanville là nhân vật truyền hình nổi tiếng người Mỹ, cựu người mẫu và tác giả sách. Brandi Glanville bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi sau khi ký hợp đồng với công ty Elite Model Management. Cô đã làm việc tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Paris, London và Tokyo, xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Glamour và Cosmopolitan, và làm việc cho các thương hiệu cao cấp như Valentino, Chanel, và Gucci.

Cuộc sống của Brandi thay đổi khi cô tham gia chương trình Những Bà Nội Trợ Đích Thực Ở Beverly Hills. Cô nhanh chóng trở thành một nhân vật trung tâm nhờ tính cách bộc trực, không ngại đối đầu và chia sẻ thẳng thắn về cuộc ly hôn ồn ào với nam diễn viên Eddie Cibrian, người đã ngoại tình với ca sĩ LeAnn Rimes. Brandi Glanville cũng là tác giả của 2 cuốn sách bán chạy Drinking and Tweeting: And Other Brandi Blunders và Drinking and Dating . Cô cũng là người dẫn chương trình podcast Brandi Glanville Unfiltered , nơi cô chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu và những vấn đề thời sự.

Dù được biết đến là một ngôi sao truyền hình, Brandi cũng thường xuyên vướng vào các vụ lùm xùm lớn, khiến cô trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Trong các chương trình truyền hình thực tế, Brandi nổi tiếng với những lời nói gây sốc và hành vi bốc đồng, thường dẫn đến mâu thuẫn gay gắt với các bạn diễn.

Nguồn: Page Six