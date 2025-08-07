Kỳ Hân bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, từng là gương mặt quen thuộc trong các sàn diễn thời trang lớn nhỏ. Khi 17 tuổi, cô lên TP.HCM lập nghiệp và đầu quân cho công ty của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Năm 2013, cô tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam nhưng lại rút lui giữa chừng. 1 năm sau đó, Kỳ Hân dự thi Người mẫu trẻ châu Á trong khuôn khổ Liên hoan người mẫu châu Á tại Hàn Quốc và bất ngờ giành chiến thắng.

Cô còn thử sức với điện ảnh và ghi dấu ấn trong một số bộ phim như Những ngọn nến trong đêm 2, Valentine trắng... Sau khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình và ngưng hoạt động nghệ thuật.

Kỳ Hân xuất thân là người mẫu, từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam

Sau khi kết hôn và có con cùng Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân lựa chọn lui về hậu trường, rời xa showbiz

Kỳ Hân là sao nữ hiếm hoi công khai với công chúng chuyện đã thực hiện "dao kéo". Người đẹp tâm sự cô phẫu thuật thẩm mỹ vì thấy tự ti nhan sắc. "Hân làm mũi và răng. Mũi thì đã làm từ năm 2012 và đến năm 2014 Hân đi làm lại mũi vì chiếc mũi sửa lần đầu không phù hợp với gương mặt. Tổng cộng Hân đã sửa mũi 2 lần. Hân cũng đã sửa răng 2 lần, tổng chi phí là gần 250 triệu đồng. Hân cũng có đi tẩy da chết và dưỡng da để được trắng hơn", cô từng cho hay.

Kỳ Hân từng trải qua quãng thời gian nhan sắc xuống cấp nghiêm trọng sau khi chỉnh sửa quá đà. Cô thừa nhận từng phẫu thuật mũi, cắt mí và làm răng nhưng phải đối mặt với khủng hoảng tâm lý vì biến dạng gương mặt.

Trong một sự kiện năm 2016, Kỳ Hân khiến dư luận choáng váng khi xuất hiện với khuôn mặt sưng vù, biểu cảm cứng như tượng sáp. Cư dân mạng không ngừng bàn tán cho rằng cô mất nét tự nhiên vốn có và bị ví như thảm họa thẩm mỹ.

Kỳ Hân xuất hiện với gương mặt sưng phù vào đầu năm 2016. Cô thừa nhận khủng hoảng khi nhớ lại thời điểm này của chính mình

Cựu người mẫu đã tiến hành sửa mũi, cắt mí, làm răng, nâng ngực

Bà xã Mạc Hồng Quân tiết lộ đã chi 250 triệu cho 4 lần "dao kéo" để sửa lại mũi và răng

Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, người đẹp từng bày tỏ lo sợ nhan sắc mình bị hủy hoại. "Tôi tự hỏi mình sẽ theo nghề thế nào với gương mặt bị phù nề, biến dạng như thế. Tôi nghĩ mình may mắn vì cứ ngỡ đã hỏng hết cho đến khi nhan sắc dần phục hồi, không bị biến dạng", Kỳ Hân chia sẻ.

Vào năm 2023, cô từng đăng ảnh cũ vào năm 2016, nhớ lại giai đoạn khủng hoảng khi gương mặt sưng phù, cứng đơ đến mức nhìn như tượng sáp. Kỳ Hân lo sợ gương mặt biến dạng vĩnh viễn, nhiều lần hủy bỏ show vì không đủ tự tin xuất hiện trước công chúng. Cô viết: "Thời điểm này, tôi bị khủng hoảng vì sợ khuôn mặt mình bị biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng, thật may mắn vì bây giờ đã đâu vào đó".

Năm 2024, cô đã chi số tiền là 90 triệu đồng để sửa mũi lần thứ 4. Hiện tại, nhan sắc của Kỳ Hân đã trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Gương mặt mềm mại, biểu cảm tự nhiên và không còn dấu hiệu bị đơ cứng như trước.

Kỳ Hân là một trong những sao Việt không ngại công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ

Cựu người mẫu quan niệm phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc, ngoại hình là nhu cầu chính đáng của mọi phụ nữ