Kim Yoo Jung đang có một trong những giai đoạn bùng nổ đáng chú ý nhất sự nghiệp. Ngoài gây sốt với nhan sắc ngày càng thăng hạng, nữ diễn viên còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception) - bộ phim đang bước vào chặng cuối với chỉ còn 2 tập nữa là khép lại. Sức nóng của tác phẩm cũng đưa tên tuổi Kim Yoo Jung lên một vị trí cực kỳ nổi bật trên các bảng xếp hạng diễn viên được quan tâm tại Hàn Quốc.

Ở bảng xếp hạng FUNdex Most Buzzworthy Performer Category trong tuần thứ 3 của tháng 11, Kim Yoo Jung tiếp tục giữ vị trí số 1 với tỷ lệ Buzz Worthiness 6,36%. Đứng ngay sau cô là bạn diễn trong phim - Park Jin Young với 6,05%. Đây là màn áp đảo khá thú vị khi hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về dàn diễn viên của 100 Ngày Lừa Dối. Đáng chú ý, theo thông tin được công bố ngày 25/11, cặp đôi này đã duy trì vị trí số 1 và số 2 trong BXH diễn viên suốt 4 tuần liên tiếp, đưa Kim Yoo Jung trở thành nữ diễn viên hot nhất, có độ thảo luận cao nhất Hàn Quốc tháng 11.

Kim Yoo Jung đứng đầu BXH danh tiếng diễn viên

Không dừng lại ở đó, Kim Yoo Jung còn vừa đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên tháng 11/2026 do Korea Corporate Reputation Research Institute công bố ngày 24/11. Bạn diễn Park Jin Young xếp thứ 2, trong khi Shin Min Ah đứng thứ 3. Có thể thấy, sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1999 đang được phản ánh trên nhiều bảng thống kê khác nhau, từ độ thảo luận của khán giả đến mức độ nhận diện thương hiệu.

Lý do lớn nhất đứng sau chuỗi thành tích này không khó đoán, chính là cơn sốt 100 Ngày Lừa Dối đang thực sự trở thành tâm điểm của màn ảnh Hàn. Bộ phim kể câu chuyện về Ga Gyeong - một tay trộm vặt ở Gyeongseong, được giao nhiệm vụ thâm nhập vào chính quyền thực dân dưới vỏ bọc một điệp viên. Kim Yoo Jung đảm nhận vai nữ chính, đưa khán giả theo chân một nhân vật vừa phải che giấu thân phận, vừa bị cuốn vào những mối quan hệ và lựa chọn đầy nguy hiểm. Ở đó, cô dần nảy sinh tình cảm với nam chính, người về lý thuyết thì đang đứng bên kia chiến tuyến, và cũng dần phát hiện ra những bí mật về thân phận của cả hai.

Kim Yoo Jung trong 100 Ngày Lừa Dối

Độ hot của phim còn được chứng minh bằng thành tích rating liên tục tăng. Tập 10 phát sóng ngày 8/11 lần đầu vượt mốc 10% rating toàn quốc, đạt 10,7%. Đến tập 14 lên sóng ngày 22/11, tác phẩm tiếp tục lập kỷ lục mới với rating trung bình 11,7% toàn quốc, 12,4% tại khu vực Seoul và mức cao nhất thời điểm đạt 13,7%. Đặc biệt, phim đã giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng độ hot phim truyền hình của FUNdex suốt 5 tuần liên tiếp.

Chỉ còn 2 tập cuối trước khi chính thức khép lại vào ngày 29/11, 100 Ngày Lừa Dối đang khiến khán giả nóng lòng chờ đợi cái kết cho câu chuyện của Ga Gyeong và Tae Woong. Với Kim Yoo Jung, đây rõ ràng là một dấu mốc đáng nhớ trong năm 2026 khi vừa có tác phẩm tạo tiếng vang, vừa liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng danh tiếng và độ thảo luận. Nữ diễn viên được đánh giá đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật Ga Gyeong, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất và khả năng làm chủ những phân đoạn tâm lý phức tạp. Không ít khán giả cho rằng Kim Yoo Jung đang là một trong những cái tên sáng giá nhất cho các giải thưởng diễn xuất cuối năm tại Baeksang, Rồng Xanh,... thậm chí hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Daesang cao quý. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ nữ diễn viên được ghi nhận xứng đáng sau một năm hoạt động đầy nổi bật.