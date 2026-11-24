Xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải MAMA 2026 tổ chức ở Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản) vào ngày 21/11 vừa qua, một nữ diễn viên xứ kim chi đã vô tình rơi vào tình huống oái oăm khi những cơn gió mạnh liên tục thổi tung mái tóc và tà váy dài thướt tha. Thay vì lúng túng hay lộ khoảnh khắc kém duyên trước ống kính truyền thông, cô lại biến chính sự cố thời tiết này thành khung cảnh điện ảnh đầy cuốn hút nhờ thần thái bình tĩnh cùng nụ cười rạng rỡ. Danh tính mỹ nhân đứng sau khoảnh khắc "xuất thần" đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ không ai khác chính là Kim Yoo Jung.

Kim Yoo Jung khoe sắc vóc thanh lịch trong mẫu đầm xám trễ vai xếp ly tinh tế tại thảm đỏ MAMA 2026.

Tại sự kiện lần này, Kim Yoo Jung ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài sang trọng, trang nhã trong mẫu đầm dài tông xám tối giản. Thiết kế trễ vai giúp nữ diễn viên khoe trọn bờ vai mảnh mai cùng xương quai xanh gợi cảm, trong khi phom dáng ôm vừa vặn kết hợp kỹ thuật xếp ly tinh tế ở eo lại tôn lên vòng hai thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Phần tà váy dài chấm gót với chất liệu có độ bóng nhẹ và nếp rủ mềm mại càng làm tăng thêm nét kiêu sa cho tổng thể. Cô khéo léo tiết chế phụ kiện khi chỉ phối cùng giày cao gót, dây chuyền và vòng tay ánh bạc thanh mảnh, để mái tóc dài suôn thẳng rẽ lệch tự nhiên nhằm giữ trọn nét trong trẻo vốn có.

Khí chất thanh lịch và thần thái điềm tĩnh của Kim Yoo Jung khi sải bước tại sự kiện diễn ra ở Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản).

Mái tóc dài suôn thẳng rẽ lệch tự nhiên kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đường nét gương mặt trong trẻo của mỹ nhân sinh năm 1999.

Điều khiến công chúng nể phục nhất chính là bản lĩnh làm chủ thảm đỏ của Kim Yoo Jung bất chấp gió lớn. Ngay cả khi từng cơn gió mạnh làm tà váy bay bổng và tóc rối nhẹ, cô vẫn giữ nụ cười tươi tắn, tự tin tạo dáng bắn tim giao lưu với người hâm mộ. Chính hiệu ứng váy áo tung bay trong gió lại vô tình tạo nên khung hình sống động, càng làm nổi bật khí chất thanh lịch của người đẹp sinh năm 1999.

Những cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới khiến mái tóc dài của Kim Yoo Jung bay rối nhẹ nhưng vẫn không làm giảm đi sức hút trước ống kính.

Tạo hình kín đáo nhưng vẫn đầy cuốn hút lần này được đánh giá cao nhờ sự chỉn chu từ phom dáng trang phục đến cách chọn phụ kiện.

Cô khéo léo tiết chế phụ kiện khi chỉ phối cùng dây chuyền, vòng tay và giày cao gót ánh bạc thanh mảnh để giữ trọn nét sang trọng tối giản.

Màn xuất hiện đỉnh cao tại MAMA 2026 cũng được xem là cú "lội ngược dòng" ngoạn mục về mặt hình ảnh của Kim Yoo Jung. Trước đó, tại thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, nữ diễn viên từng gây sốc khi diện một thiết kế xẻ sâu táo bạo, để lộ phần lưng dưới và vòng ba theo từng bước di chuyển khi kết hợp cùng bốt cao cổ màu đen. Bộ trang phục hở bạo thời điểm ấy từng trở thành đề tài bàn tán trái chiều suốt thời gian dài. Chỉ sau một năm, lựa chọn tinh tế lần này đã giúp cô lấy lại hoàn toàn thiện cảm, khiến ký ức về bộ cánh gây tranh cãi năm nào nhanh chóng lùi vào dĩ vãng.

Thiết kế xẻ sâu táo bạo từng gây nhiều tranh cãi của Kim Yoo Jung tại thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan hồi tháng 9 năm ngoái.

Sinh năm 1999 và bén duyên với nghệ thuật từ năm 4 tuổi, Kim Yoo Jung đã có hơn hai thập kỷ gắn bó với màn ảnh Hàn Quốc. Từng ghi dấu ấn sâu đậm qua loạt tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Mây Họa Ánh Trăng, Cô Gái Thế Kỷ 20 hay Chàng Quỷ Của Tôi, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "em gái quốc dân" nhờ đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím và nụ cười ngọt ngào như ánh nắng. Tuy nhiên, chính hình tượng trong sáng gắn bó suốt thời niên thiếu cũng từng là rào cản khiến cô gặp không ít áp lực khi muốn chuyển mình sang các vai diễn gai góc, trưởng thành hơn.

Ở tuổi 27, Kim Yoo Jung ghi điểm với đường nét tự nhiên mặn mà cùng phong thái ngày càng chín muồi, cuốn hút.

Bước sang ngưỡng tuổi 27, Kim Yoo Jung cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy hình ảnh lẫn phong cách thời trang. Vài năm trở lại đây, nữ diễn viên tích cực thử nghiệm nhiều tạo hình sắc sảo, mặn mà hơn, từ lối trang điểm nhấn vào ánh nhìn quyến rũ cho đến những thiết kế cắt xẻ tôn dáng. Dù từng có thời điểm vấp phải ý kiến trái chiều vì thử nghiệm phong cách có phần quá đà như tại BIFF năm ngoái, Kim Yoo Jung hiện tại đã tìm được điểm cân bằng hoàn hảo giữa nét gợi cảm của người phụ nữ trưởng thành và sự thanh lịch đặc trưng của mỹ nhân Hàn.

Nhan sắc tuổi 27 của Kim Yoo Jung được đánh giá là sự giao thoa hài hòa giữa nét ngọt ngào vốn có và vẻ đẹp sang trọng, trưởng thành của người phụ nữ hiện đại.

Giữa làng giải trí vốn chuộng những tiêu chuẩn sắc đẹp thay đổi liên tục, Kim Yoo Jung vẫn giữ vững vị thế riêng nhờ đường nét gương mặt hài hòa, tự nhiên gần như không đổi sau hơn 20 năm trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu. Bên cạnh làn da căng bóng khỏe khoắn, vóc dáng cân đối với phần vai cổ thanh thoát chính là "vũ khí" giúp cô chinh phục dễ dàng những kiểu đầm trễ vai hay cúp ngực kén dáng. Thần thái điềm tĩnh, rạng rỡ và sự tiết chế tinh tế trong lựa chọn trang phục mới là yếu tố giúp nhan sắc tuổi 27 của Kim Yoo Jung ngày càng thăng hạng và chinh phục trọn vẹn ánh nhìn công chúng.

Ánh mắt sắc sảo cùng thần thái điềm tĩnh, tự tin giúp Kim Yoo Jung ngày càng cuốn hút trong các bộ ảnh thời trang lẫn sự kiện gần đây.

Ảnh: IGNV