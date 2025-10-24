Đang ăn cơm thì nhận tin nhắn cô giáo, học sinh nổi da gà: "Hú hồn, sợ hơn cả thám tử"

Mới đây, một người đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Trong tin nhắn, cô giáo thông báo:

"Sáng nay, cô hỏi xem em nào ở nhà có xem tivi, điện thoại. Hầu hết các em trung thực đứng dậy nhận lỗi. Cô cho các con cơ hội sửa sai, hàng ngày cô sẽ phối hợp gia đình và hàng xóm kiểm tra. Xem tivi 30 phút là đủ, còn điện thoại thì cấm hẳn phụ huynh nhé. Cháu nào không nghe, phụ huynh báo cho cô. Cô sẽ nhờ hàng xóm, công an xóm theo dõi hộ. Bạn nào vi phạm sẽ bị phạt và cho chuyển lớp".

Tin nhắn của cô giáo

Ban đầu, nhiều phụ huynh nghĩ cô chỉ nói đùa. Nhưng đến tối, cô lại gửi tin nhắn thứ hai, kèm hình ảnh "bắt quả tang" một học sinh đang chơi điện thoại, nhắn: "Lần đầu cô tha, lần sau cô sẽ chuyển lớp".

Tin nhắn của cô giáo

Tin nhắn này nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận.

Rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình, thậm chí ngưỡng mộ, đòi chuyển con tới học lớp cô giáo. "Giờ tìm được cô giáo vừa có tâm vừa có tầm như vậy khó lắm. Cô nghiêm là thương các con đấy"; "Cô cấm điện thoại chứ có cấm yêu thương đâu. Cô dạy các con tự giác, kỷ luật, điều đó quý hơn cả điểm số", một số người bình luận.

Có cư dân mạng còn hài hước: "Cô tuyệt quá, sau này con mình học cô kiểu này tôi tình nguyện giúp cô làm thám tử luôn!".

Không ít người cho rằng, trong thời đại trẻ bị "nuốt" vào màn hình, thì việc cô giáo cứng rắn là cần thiết. Nhiều đứa trẻ hiện nay mất ngủ, giảm tập trung, học hành sa sút vì TikTok, YouTube, game online… nên việc cô giáo kiểm soát giúp cha mẹ "chặn từ xa" cũng là điều đáng hoan nghênh.

Một phụ huynh chia sẻ thật lòng: "Thực ra, tôi nghĩ cô chỉ giúp bố mẹ răn đe thôi. Có thể chính cha mẹ gửi ảnh nhờ cô 'dọa' giùm. Còn chuyện nhờ công an xóm chắc là nói vui cho dễ sợ".

Tuy nhiên, cũng có không ít người bày tỏ sự băn khoăn, cho rằng cách làm của cô tuy xuất phát từ ý tốt nhưng hơi cực đoan. "Trẻ con cũng cần được nghỉ ngơi, xem tivi chút cũng đâu có sao. Học suốt ngày rồi, cứ siết chặt thế con sẽ sợ luôn việc học". Dạy học sinh kỷ luật không có nghĩa là biến các con thành 'tù nhân nhỏ'. Mỗi gia đình có cách giáo dục riêng, cô chỉ nên khuyến khích chứ không nên ra lệnh.

Giáo dục kỷ luật không phải là kiểm soát, mà là hướng dẫn con biết tự kiểm soát bản thân. Một đứa trẻ không cần bị giám sát từng giờ, chỉ cần được trao niềm tin và dạy cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Dù vậy, đa phần phụ huynh nhận định, họ vẫn sẽ thấy trân trọng một cô giáo nghiêm khắc như thế, điều đó cho thấy cô thật lòng quan tâm đến học sinh của mình. Nhưng họ cũng mong, sự nghiêm khắc ấy sẽ được bọc bằng sự tinh tế và thấu hiểu. Cô có thể dạy trẻ vì sao nên hạn chế điện thoại, khuyến khích các con tự cam kết, lập "hợp đồng không màn hình" với cha mẹ thay vì biến việc học thành "cuộc truy lùng" mỗi tối.

Khi tình thương đi cùng kỷ luật, trẻ sẽ học được tự giác thay vì sợ hãi, và đó mới là mục tiêu cuối cùng của giáo dục.