Bé 7 - đạo diễn Đảo Hoa hậu nói về việc "đu trend" đụng chạm nghệ sĩ

Là một trong những vở kịch gây sốt phòng vé thời gian qua, Đảo Hoa Hậu liên tục rơi vào tình trạng "cháy vé" sau mỗi suất diễn. Không chỉ thu hút khán giả bởi dàn diễn viên trẻ, nội dung hài hước, vở diễn còn thường xuyên tạo hiệu ứng trên mạng xã hội nhờ những mảng miếng bắt trend được lồng ghép vào câu chuyện.

Tuy nhiên, từ một hiện tượng sân khấu được yêu thích, Đảo Hoa Hậu mới đây lại vướng vào làn sóng tranh cãi. Nguyên nhân xuất phát từ một phân cảnh có sự xuất hiện của hai nhân vật mang tên Bé Bơ và Bột. Nhiều khán giả cho rằng các chi tiết trong vở diễn khiến người xem dễ liên tưởng đến Hoa hậu Kỳ Duyên và Hoa hậu Thiên Ân. Đặc biệt, đoạn đối thoại xoay quanh câu nói "Hông ấy chị móc em đi..." sau đó được dẫn dắt sang tình huống "móc tai" đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là cách gây cười thiếu tinh tế, dễ tạo liên tưởng đến những đồn đoán đời tư của người nổi tiếng.

Ngày 11/6, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xác nhận đã ghi nhận các phản ánh liên quan đến Đảo Hoa Hậu và đang phối hợp với các đơn vị chức năng để rà soát, đánh giá toàn diện nội dung vụ việc.

Vở Đảo Hoa hậu vướng tranh cãi vì lời thoại bị cho là phản cảm

Trong bối cảnh tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những chia sẻ trước đây của Bé 7 - biên kịch kiêm đồng đạo diễn Đảo Hoa Hậu - bất ngờ được cộng đồng mạng nhắc lại. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi liệu có lo ngại việc sử dụng quá nhiều yếu tố xu hướng hoặc các mảng miếng bắt trend sẽ vô tình đụng chạm đến đồng nghiệp hay người nổi tiếng hay không, Bé 7 cho biết ê-kíp luôn có sự tính toán kỹ lưỡng.

Bé 7 chia sẻ: "Khoảng 70% các mảng miếng chúng tôi sử dụng mới đều được mọi người trao đổi trước trong hậu trường để có thể bắt nhịp và xử lý hợp lý. 30% còn lại là sự ngẫu hứng, khi tình huống thực sự phù hợp và trùng với một xu hướng đang diễn ra chứ không chạy theo trend một cách bất chấp. Việc lựa chọn thời điểm, nhịp nghỉ và hoàn cảnh để lồng ghép cũng rất quan trọng, phải phù hợp với nội dung chung của vở diễn".

Không chỉ vậy, Bé 7 cho biết việc lấy cảm hứng từ người nổi tiếng hay các nhân vật đang được quan tâm đều xuất phát từ sự yêu mến chứ không mang hàm ý chế giễu. "Khi chúng tôi 'copy' hay lấy cảm hứng từ một anh chị hoặc nhân vật nào đó đều xuất phát từ sự yêu thích và tình cảm dành cho họ. Thường là phải thân, hiểu tính cách của nhau, biết họ thoải mái nên mới dám nhắc đến. Bởi chúng tôi cũng có cân nhắc rằng những người đang được nhắc đến có thể sẽ xem được, nên chỉ chọn những trường hợp mà mình cảm thấy có thể trao đổi, kết nối. Với những ai quá nghiêm túc hoặc dễ căng thẳng, chúng tôi sẽ không đụng chạm. Một phần vì sự tôn trọng, một phần vì bản thân tôi hay các diễn viên diễn vẫn là những người mới", Bé 7 nói.

Bé 7 từng chia sẻ những mảng miếng trên sân khấu đều được chọn lọc kỹ lưỡng

Biên kịch của Đảo Hoa Hậu cũng khẳng định luôn nhắc nhở các diễn viên phải cẩn trọng trong việc sử dụng các mảng miếng hài, tránh tạo ra những tranh cãi không cần thiết. Chia sẻ với chúng tôi, Bé 7 nói: "Tôi thường xuyên nhắc nhở mọi người cẩn trọng, có chọn lọc để không xảy ra những đụng chạm không đáng có. Tôi đưa ra quy tắc những nội dung dù có đang viral nhiều như thế nào nhưng theo hướng tiêu cực sẽ không được đề cập. Chúng tôi ưu tiên những yếu tố mang tính giải trí, không đụng chạm đến thuần phong mỹ tục, văn hóa hay phong tục tập quán. Nói cách khác, chỉ chọn những gì phù hợp với giới trẻ, có tính xu hướng và mang lại năng lượng tích cực để khai thác".

Hiện tại, trước những tranh cãi liên quan đến Đảo Hoa Hậu cũng như thông tin Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đang tiến hành rà soát vụ việc, phía Bé 7 và ê-kíp vở diễn vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Hiện tại, vở Đảo Hoa hậu chưa đưa ra thông báo liên quan đến tranh cãi

"Đảo Hoa Hậu" là một trong những vở kịch đang hot dạo gần đây với sự góp mặt của dàn diễn viên vô cùng duyên dáng như Bé 7, BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều và vô số tên tuổi quen mặt khác. Sức hút của tác phẩm này được minh chứng bằng việc mở bán đợt nào là y như rằng cháy vé ngay đợt đó. Theo lời Bé 7, kịch Đảo Hoa hậu đã "giữ chuỗi" suốt 22 suất hết vé chỉ trong vài phút mở bán.

Bé 7 chia sẻ về hiệu ứng không ngờ của Đảo Hoa hậu: "Hiện tại, Đảo Hoa Hậu đã vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của tôi với vai trò đạo diễn sân khấu. Lúc bắt tay vào làm, tôi chỉ mong dựng được một vở diễn có khán giả, có người biết đến và sân khấu luôn được sáng đèn. Tôi muốn có một không gian để diễn viên chúng tôi được công nhận đúng với nghề mình theo đuổi. Thực tế, ngoài một số anh chị đi trước, phần lớn chúng tôi vẫn thường được nhìn nhận ở góc độ content creator, dù nhiều người đều được đào tạo từ trường Sân khấu - Điện ảnh. Chúng tôi chưa có nhiều nền tảng để phát triển tên tuổi hay hình ảnh cá nhân, nên TikTok gần như là nơi duy nhất để thỏa sức với đam mê. Sau Đảo Hoa Hậu, điều khiến tôi vui nhất là các bạn diễn viên, những người bạn, người em của mình đã có thêm cơ hội được khán giả công nhận. Từ đó, các bạn tự tin hơn vào bản thân và có thể tiếp tục theo đuổi, làm những điều mình thật sự yêu thích".