Nữ diễn viên "đẹp người xấu nết" nhất showbiz: Tặng hàng fake 70.000 hại đồng nghiệp, bị cho vào blacklist vì "sống lỗi"

Châu Vũ Đồng từng được tung hô là “nàng thơ” dịu dàng, thanh lịch của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, hình tượng đẹp như tranh của nữ diễn viên sinh năm 1994 này đã sụp đổ không phanh từ năm 2024. Nữ diễn viên liên tục bị phê phán bất lịch sự, keo kiệt, kém duyên nhưng thích thể hiện và luôn coi bản thân là "cái rốn của vũ trụ". Trên MXH, netizen xứ Trung mỉa mai Châu Vũ Đồng là "mỹ nhân bẩn tính nhất showbiz Trung Quốc", "người đẹp đáng ghét nhất Cbiz", "sao nữ đẹp người xấu nết".

Bủn xỉn đến mức gây sốc nhưng lúc nào cũng thích "làm màu"

Ở giới giải trí Trung Quốc, ngay cả những nghệ sĩ hạng trung cũng dễ dàng bỏ túi thu nhập lên tới hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng trăm tỷ đồng) mỗi năm. Với độ phủ sóng và danh tiếng không hề thấp, Châu Vũ Đồng đương nhiên không thuộc trường hợp cát-xê thấp. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: càng giàu, nữ diễn viên sinh năm 1994 lại càng khiến công chúng ngán ngẩm bởi cách tặng quà… khó tin, khó chấp nhận.

Châu Vũ Đồng liên tục bị phanh phui việc đem những món quà rẻ tiền, thậm chí bị nghi là hàng nhái để “biếu xén” đồng nghiệp. Trớ trêu hơn, mỗi lần tặng quà, cô đều không quên khoe khoang, thổi phồng giá trị món đồ lên tận mây xanh. Lời nói một đằng, quà cáp một nẻo và chính sự chênh lệch ấy đã khiến hình ảnh của cô ngày càng xấu đi trong mắt công chúng.

Ồn ào nhất phải kể đến vụ việc với Ngô Lỗi. Trong ngày sinh nhật đàn em, Châu Vũ Đồng tặng một chiếc đồng hồ Ultraman đồ chơi, nhưng lại đặt trang trọng trong hộp đồng hồ Rolex. Chưa dừng lại ở đó, cô thản nhiên nhận quà đáp lễ là hai chai rượu đắt tiền. Đáng nói, Ngô Lỗi ban đầu chỉ định tặng một chai, nhưng Châu Vũ Đồng nhất quyết đòi đủ hai chai mới chịu rời đi, khiến đàn em "đứng hình".

Cung Tuấn cũng từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì Châu Vũ Đồng. Quà sinh nhật anh nhận được từ Châu Vũ Đồng chỉ là một bức ảnh chân dung của chính cô. Nữ diễn viên Sắc Xuân Gửi Người Tình đã chủ đích lừa Cung Tuấn khi đưa cho sao nam 1 số bức ảnh của mình và hỏi anh ảnh nào đẹp. Do không biết Châu Vũ Đồng dự định lấy ảnh này để làm quà tặng sinh nhật cho mình nên Cung Tuấn đã hồn nhiên chọn mà chẳng nghĩ gì. Sau cú lừa đồng nghiệp, Châu Vũ Đồng vô tư nhận về một chai rượu trị giá 7.000 NDT (khoảng 25 triệu đồng).

Chưa hết, Châu Vũ Đồng còn thản nhiên tặng Tống Tổ Nhi một tấm thiệp rẻ tiền kèm theo… thẻ hội viên đã hết hạn. Món quà vừa không có giá trị vật chất, vừa thiếu thành ý nghiêm trọng của nữ diễn viên khiến khán giả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Đỉnh điểm trong chuỗi ồn ào tặng quà phải kể đến vụ của Kim Thần. Trong ngày sinh nhật đồng nghiệp, Châu Vũ Đồng gửi tặng hai chiếc móc khóa Hello Kitty. Tuy nhiên, netizen nhanh chóng soi ra đây là hàng nhái. Phiên bản chính hãng có giá từ 6.000-8.000 NDT (21–28 triệu đồng) với đường nét tinh xảo. Trong khi móc khóa Châu Vũ Đồng tặng Kim Thần so với bản góc khác biệt lớn về màu sắc, đường may cẩu thả và chỉ có giá 20 NDT (khoảng 70.000 nghìn đồng). Tặng hàng giả và khiến đồng nghiệp bị mỉa mai xài đồ fake khắp MXH, nhưng Châu Vũ Đồng vẫn "mặt dày" đòi Kim Thần tặng hẳn 1 bộ mỹ phẩm cao cấp cho mình. Tuy nhiên, cô bị Kim Thần từ chối thẳng thừng.

Những câu chuyện “quà cáp” liên hoàn đã biến Châu Vũ Đồng thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Netizen đồng loạt gắn cho cô danh xưng “mỹ nhân keo kiệt nhất showbiz Trung Quốc”, cho rằng sự bủn xỉn và thói làm màu của nữ diễn viên không chỉ khiến đồng nghiệp lâm cảnh khó xử mà còn khiến ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Châu Vũ Đồng.

Bị liệt vào danh sách đen vì sống dã tâm

Năm 2023, Châu Vũ Đồng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi “đụng hàng” với Nghê Ni tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ một blogger giải trí, màn trùng đồ gây xôn xao này không hề ngẫu nhiên, mà là toan tính có chủ đích của Châu Vũ Đồng nhằm mượn danh tiếng đàn chị để đánh bóng tên tuổi.

Cụ thể, cả Châu Vũ Đồng và Nghê Ni đều mượn trang phục của nhà mốt Ulyana Sergeenko. Mẫu váy đen của họ có thiết kế không hẳn giống nhau hoàn toàn. Trong thiết kế gốc, bộ váy của Châu Vũ Đồng có vạt tay áo. Thế nhưng, nữ diễn viên 9X lại tự ý chỉnh sửa, cắt bỏ tay áo, khiến tổng thể trang phục của cô gần như trùng khớp với váy của Nghê Ni. Đáng nói hơn, kiểu tóc và phong cách trang điểm của hai mỹ nhân cũng tương đồng một cách khó hiểu, làm dấy lên nghi vấn Châu Vũ Đồng “cố tình sao chép” đàn chị để tạo hiệu ứng truyền thông.

Sau sự việc này, Châu Vũ Đồng đã bị Ulyana Sergeenko đưa vào "blacklist", không cho mượn trang phục thêm lần nào nữa vì hành vi tự tiện can thiệp vào thiết kế, khiến thương hiệu vướng thị phi không đáng có. Trong giới thời trang và giải trí, việc để hai nghệ sĩ diện trang phục gần như giống hệt nhau tại cùng một sự kiện vốn được xem là điều tối kỵ.

Không chỉ vậy, Châu Vũ Đồng còn xem Kim Thần là đối tượng bắt nạt, chèn ép của cô trong show Hoa Nhi Và Thiếu Niên 6. Khán giả từng vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến cảnh Châu Vũ Đồng tỏ thái độ lồi lõm với Kim Thần. Cụ thể, dù biết rõ bên trong phòng ngủ có lắp camera ghi hình, nữ diễn viên 9X vẫn mở toang cửa nhà vệ sinh khi Kim Thần đang tắm để hỏi ý kiến đàn chị một vấn đề nhỏ nhặt. Hành động vô duyên, có thể khiến đồng nghiệp lộ khoảnh khắc nhạy cảm của Châu Vũ Đồng bị dân tình "ném đá" dữ dội. Nhiều người thậm chí nghi ngờ người đẹp 9X dã tâm làm như vậy, bởi thực tế cô chỉ cần hé cửa hoặc nói to từ bên ngoài là trao đổi được với Kim Thần.

Những tranh cãi tiêu cực về thái độ khiến Châu Vũ Đồng trở thành sao nữ thị phi của showbiz Trung Quốc. Giữa lúc "sóng gió" liên tục kéo đến, nữ diễn viên đã gửi lời xin lỗi vì làm những người yêu mến cô thất vọng. Theo Châu Vũ Đồng, những ồn ào đời tư đang ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cô. Tuy nhiên, nhờ vụ việc cô nhận ra những khuyết điểm của mình. Vì vậy, nữ diễn viên hy vọng công chúng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ cô hoàn thiện bản thân.

Nguồn: Sina, Sohu