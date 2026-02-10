Mỹ nhân Việt duy nhất lọt top 10 nữ diễn viên châu Á đẹp nhất mọi thời đại, nhan sắc mỹ miều khiến 2000 người "ôm hận"

Vị thế biểu tượng nhan sắc bất hủ của Thẩm Thúy Hằng dường như chưa bao giờ phai nhạt theo thời gian. Điều này một lần nữa được khẳng định khi mới đây, bà trở thành gương mặt duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách "Những nữ diễn viên châu Á đẹp nhất mọi thời đại" do tài khoản The Data of Everything trên nền tảng X công bố.

Sinh năm 1939 tại Hải Phòng với tên thật là Nguyễn Kim Phụng, bà sớm bộc lộ tố chất của một ngôi sao khi vượt qua hơn 2.000 thí sinh để giành giải nhất cuộc thi tuyển diễn viên của hãng phim Mỹ Vân khi mới 16 tuổi.

Sự nghiệp của bà bùng nổ rực rỡ vào năm 1957 với vai diễn đầu tay Tam Nương trong bộ phim Người Đẹp Bình Dương. Nhan sắc kiều diễm với đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú và đôi môi trái tim đã ngay lập tức tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh rộng, đồng thời mang lại cho bà biệt danh gắn liền suốt cuộc đời làm nghề. Trong giai đoạn từ thập niên 1950 đến 1970, Thẩm Thúy Hằng trở thành minh tinh hàng đầu của điện ảnh miền Nam với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Nàng, Tứ Quái Sài Gòn hay Chiều Kỷ Niệm.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, bà còn vươn tầm ảnh hưởng ra khu vực khi tham gia các dự án hợp tác với Hong Kong, Thái Lan và Philippines. Với phong cách sang trọng và lối diễn xuất có chiều sâu, bà được mệnh danh là “Elizabeth Taylor của Việt Nam”, sở hữu mức cát-xê kỷ lục lên tới một triệu đồng cho mỗi vai diễn, tương đương khoảng một ký vàng thời bấy giờ. Không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên, bà còn khẳng định bản lĩnh trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và người sáng lập hãng phim Vilifilms.

Cuộc sống của bà thời kỳ này khiến nhiều người ngưỡng mộ: xe hơi sang trọng, biệt thự xa hoa và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn của giới thượng lưu Sài Gòn. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang rực rỡ ấy lại là những áp lực, cô đơn và bi kịch âm thầm. Cuộc hôn nhân đầu tiên năm 1959 theo sự sắp xếp của gia đình tan vỡ chỉ sau 5 năm, để lại nỗi day dứt lớn nhất cuộc đời bà là sự chia cắt với cô con gái đầu lòng. Áp lực của hào quang và lịch trình làm việc dày đặc đã vô tình tạo ra khoảng cách không thể khỏa lấp giữa hai mẹ con, trở thành vết thương âm ỉ theo bà mãi về sau. Phải đến năm 1968, bà mới tìm thấy bến đỗ bình yên bên Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Xuân Oánh. Dù chênh lệch 19 tuổi, sự đồng điệu về tâm hồn đã giúp họ gắn bó hơn ba thập kỷ cho đến khi ông qua đời vào năm 2003, để lại trong lòng bà một khoảng trống không thể lấp đầy.

Những năm tháng cuối đời, "người đẹp Bình Dương" chọn cách rời xa ánh đèn sân khấu để sống ẩn dật, khép mình hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong những bức ảnh hiếm hoi được truyền thông chia sẻ sau này, công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi biểu tượng nhan sắc một thời không còn giữ được vẻ kiêu sa, diễm lệ. Gương mặt bà in hằn dấu vết thời gian, thậm chí có nhiều thay đổi khiến dư luận dấy lên những đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ để níu giữ tuổi xuân nhưng gặp biến chứng.

Thế nhưng, vượt lên trên mọi dư luận, Thẩm Thúy Hằng chọn cách im lặng và tìm về sự an yên trong Phật pháp. Bà rũ bỏ mọi chấp niệm về nhan sắc và danh tiếng, dành trọn thời gian để tu tập, giúp đỡ người nghèo và sống trong tình yêu thương của con cháu. Sau vai diễn cuối cùng là Phồn Y trong vở kịch Lôi Vũ, bà chính thức khép lại sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ. Vào tối ngày 6 tháng 9 năm 2022, huyền thoại của làng điện ảnh Việt đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia, kết thúc một hành trình đầy rực rỡ nhưng cũng không ít nỗi niềm, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ về một tài sắc vẹn toàn.