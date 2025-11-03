Angelababy vốn được biết đến là mỹ nhân xinh đẹp của làng giải trí Cbiz. Tuy nhiên, cô luôn vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ do có ảnh quá khứ quá khác với hiện tại. Năm 2015, nữ diễn viên đã đến bệnh viện giám định và ra kết quả chưa từng "dao kéo". Vậy tại sao Angelababy của quá khứ và hiện tại lại khác nhau đến 1 trời 1 vực như vậy?

Hóa ra, điều này được coi là "Sai lầm lớn nhất cuộc đời Angelababy". Từ thuở thiếu thời, Angelababy sở hữu nhiều đường nét đẹp như sống mũi cao, đôi mắt 2 mí to tròn. Cô chỉ có khuyết điểm ở hàm răng và cằm. Khi niềng răng, Angelababy đã chụp rất nhiều ảnh và sau khi cô nổi tiếng, những bức ảnh quá khứ này vô tình lại trở thành "bằng chứng" cho nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng kết quả giám định cho thấy cô hoàn toàn không "dao kéo", như vậy việc niềng răng đã giúp nửa dưới gương mặt nữ diễn viên trở nên hoàn hảo.

Angelababy thời tuổi teen có nhiều nét đẹp nhưng hàm răng và cằm chưa hoàn hảo

Sau đó, cô đã quyết định niềng răng

Vấn đề là trong giai đoạn này, Angelababy đã chụp rất nhiều ảnh

Những bức ảnh quá khứ này vô tình lại trở thành "bằng chứng" cho nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Vì quá khác hiện tại nên Angelababy bị nghi "dao kéo" suốt nhiều năm trời

Sự biến đổi của hàm răng đã giúp nửa dưới gương mặt Angelababy thăng hạng

Khi răng vào vị trí, khuôn cằm của cô cũng đẹp hơn

Năm 2015, Angelababy đến bệnh viện để khám nghiệm và kết quả cho thấy cô không "dao kéo"

Có thể thấy rằng việc chụp quá nhiều ảnh lúc niềng răng chính là sai lầm lớn nhất trong đời Angelababy

Angelababy có tên thật Dương Dĩnh, sinh ngày 28/2/1989 tại Thượng Hải, là con lai Đức - Trung. Năm 13 tuổi, cô chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) và bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi dưới công ty Style International Management. Nhờ nhan sắc lai Tây cuốn hút, Angelababy nhanh chóng nổi tiếng qua các shoot ảnh, MV ca nhạc và hợp tác với Janice Man như "cặp song sinh". Cô chuyển sang diễn xuất từ năm 2007 với vai phụ, bứt phá nhờ Running Man Trung Quốc (2014) và các phim như Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013), Tai Chi Zero/Hero (2012), Mojin: The Lost Legend (2015). Dù bị chê "bình hoa di động" vì diễn xuất một màu, cô vẫn thuộc "Tứ tiểu Hoa đán" thế hệ mới và lấn sân Hollywood với Independence Day: Resurgence (2016). Angelababy còn kinh doanh thành công: mở tiệm nail, quán cà phê hợp tác Lương Triều Vỹ, cửa hàng lifestyle và đầu tư thương mại điện tử.

Về đời tư, Angelababy hẹn hò diễn viên Trần Vỹ Đình từ 2005-2010. Năm 2014, cô công khai tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh - ngôi sao lớn hơn 12 tuổi. Cặp đôi kết hôn năm 2015 trong "đám cưới thế kỷ" tốn 31 triệu USD, sinh con trai "Tiểu Hải Miên" năm 2017. Tuy nhiên, hôn nhân rạn nứt từ 2018 và chính thức ly hôn tháng 1/2022 với thỏa thuận không tranh chấp tài sản, nuôi con chung, không bôi nhọ. Sau ly hôn, cô tập trung làm mẹ, thường đưa con đi chơi và tham gia hoạt động trường học. Đến 2025, Angelababy độc thân, từng vướng tin đồn tình cảm nhưng chưa xác nhận.

Hậu ly hôn, sự nghiệp Angelababy lao dốc: mất tài nguyên từ chồng cũ, bị "phong sát ngầm" sau vụ xem show Lisa tại Crazy Horse, tài khoản Weibo khóa bình luận, phim mới thất bại. Cô giảm cát-xê đóng vai phụ, livestream bán hàng và làm đại diện thương hiệu Úc để vực dậy. Dù khó khăn, Angelababy vẫn nỗ lực tái xuất với hình ảnh tích cực, sở hữu tài sản khoảng 50 triệu USD và lượng fan đông đảo nhờ nhan sắc "nữ thần".

Angelababy sở hữu nhan sắc hoàn hảo ở thời điểm hiện tại

Nguồn: Weibo