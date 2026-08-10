Nữ diễn viên cả sự nghiệp chỉ thấy đúng bóng lưng, được Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc cưng như trứng

Hơn 15 năm theo nghề, Kim Dung đã quen với việc nằm ngoài sự chú ý của công chúng, hỗ trợ cho các diễn viên chính trong các phân cảnh hành động. Là một trong những nữ cascadeur có thâm niên của màn ảnh Việt, Kim Dung dành phần lớn sự nghiệp để trở thành người đứng phía sau những nhân vật khác. Thế nên, Running Man Vietnam lại mang đến cho cô một trải nghiệm đặc biệt: lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Kim Dung được khán giả nhìn thấy nhiều đến vậy bằng chính gương mặt, cá tính và con người thật của mình.

Ảnh: FBNV

Trong tập 3 Running Man Vietnam phát sóng tối 7/8, Kim Dung cùng Trấn Thành và Quang Tuấn xuất sắc giành đai vô địch sau khi vượt qua đội của Liên Bỉnh Phát. Ngay sau trận chung kết, Trấn Thành và Quang Tuấn ôm chúc mừng đàn em. Nhưng điều khiến khán giả xúc động hơn cả lại đến ở những phút cuối chương trình, khi Kim Dung chia sẻ về hành trình hơn 15 năm làm nghề.

"Từ trước đến giờ đi đóng phim, người ta chỉ quay cái lưng, cái bóng từ xa, có khi chỉ lấy bàn tay hoặc bàn chân của tôi. Đây là lần đầu tiên gương mặt tôi xuất hiện nhiều trên màn hình như vậy", nữ cascadeur nói. Với một diễn viên thông thường, chuyện được quay cận mặt có lẽ chẳng phải điều gì quá đặc biệt. Nhưng với Kim Dung, đó lại là một cột mốc. Bởi công việc của cô vốn là đứng sau người khác, chấp nhận để gương mặt mình bị che khuất để nhân vật chính có được những cảnh hành động đẹp mắt nhất.

Kim Dung chia sẻ về hành trình sự nghiệp

Suốt nhiều năm, Kim Dung quen với việc cơ thể mình xuất hiện thay cho người khác. Cô có thể nhảy, ngã, đánh nhau, nhào lộn, thực hiện những pha nguy hiểm nhưng tên tuổi lại không phải thứ được đặt lên màn hình. Chính vì vậy, Running Man Vietnam không chỉ là một chương trình giải trí với cô mà còn giống như lần đầu tiên công chúng được "gặp" Kim Dung đúng nghĩa. Cô nói mình rất vinh dự và hạnh phúc khi được chương trình mời, đồng thời có cơ hội thể hiện tính cách qua từng trò chơi.

Chia sẻ này khiến Lan Ngọc, Quang Trung xúc động, còn Trấn Thành cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng lặng người. Sau đó, Trấn Thành dành lời khen cho đàn em: "Kim Dung quá kiên cường và mạnh mẽ. Trong cuộc chơi này không còn ranh giới giữa nam và nữ, chỉ còn ý chí chiến đấu". Không chỉ được đồng đội công nhận về khả năng chiến đấu, Kim Dung còn nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ dàn cast.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Sau chương trình, nữ cascadeur chia sẻ trên trang cá nhân rằng khi đọc những bình luận của khán giả nói cô được các anh em trong dàn cast "cưng chiều", cô thừa nhận điều đó là có thật. Bên cạnh Trấn Thành và Quang Tuấn, người khiến Kim Dung đặc biệt trân trọng còn có Ninh Dương Lan Ngọc. Theo Kim Dung, sau một trò chơi khiến cô bị ướt, Lan Ngọc đã để ý, nhờ đội ngũ make-up sấy tóc và chỉnh trang lại cho cô. Nữ diễn viên còn thường xuyên che chắn khi Kim Dung lên hình và dành cho đàn em những cái ôm.

Ảnh: Chụp màn hình

Với một người vốn quen đứng phía sau ống kính, sự quan tâm ấy càng trở nên đáng quý. Kim Dung không chỉ lần đầu được nhìn thấy rõ gương mặt trên màn ảnh mà còn được khán giả nhìn thấy một Kim Dung mạnh mẽ nhưng dễ xúc động, giỏi võ nhưng có phần rụt rè, và đặc biệt là một cô gái nhận được rất nhiều tình cảm từ những đồng nghiệp vốn mới chỉ có dịp làm việc cùng cô trong chương trình.

Kim Dung tên đầy đủ là Nguyễn Kim Dung, sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Có niềm đam mê Taekwondo từ nhỏ, cô theo học Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và tình cờ bén duyên với CLB Cascadeur Quốc Thịnh. Khoảng năm 2008, Kim Dung bắt đầu theo nghề đóng thế, học thêm nhiều kỹ năng như nhào lộn, té ngã, đu dây, chạy xe địa hình và thực hiện các pha hành động.

Ảnh: FBNV

Ban đầu, gia đình lo lắng vì đây là công việc nguy hiểm, nhưng Kim Dung vẫn kiên trì theo đuổi bởi nghề Cascadeur giúp cô kết hợp được tình yêu võ thuật và điện ảnh. Năm 2009, cô tham gia phim Đức Tiger Team, đảm nhận vai Mea-Ling và trực tiếp thực hiện nhiều cảnh chiến đấu. Đến năm 2011, Kim Dung vượt qua casting để đóng vai nữ vệ sĩ Anh Thư trong Gọi Yêu Thương của đạo diễn Lê Bảo Trung, từng bước chuyển từ diễn viên đóng thế sang diễn xuất.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là vai Liễu Thị trong Mỹ Nhân Kế của Nguyễn Quang Dũng. Nhờ nền tảng Cascadeur, Kim Dung có thể tự thực hiện nhiều cảnh hành động và dần được biết đến như một diễn viên hành động thực thụ. Cô sau đó tiếp tục góp mặt trong một số dự án như Con Gái Vị Thẩm Phán.

Ảnh: FBNV

Sau khoảng 5 năm vào nghề, Kim Dung từng tham gia đóng thế cho khoảng 50 phim điện ảnh và truyền hình. Cô duy trì tập luyện tại CLB Cascadeur TeamX VN, nhiều năm chạy xe từ Biên Hòa lên TP.HCM để tập luyện. Đến năm 2025, sau hơn 15 năm gắn bó với nghề, Kim Dung vẫn hoạt động song song ở vai trò Cascadeur và diễn viên. Và năm 2026, Running Man Vietnam trở thành một dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên sau nhiều năm, cô được khán giả nhìn thấy rõ gương mặt, tính cách và con người của mình thay vì chỉ xuất hiện qua những cảnh đóng thế.

Ảnh: FBNV