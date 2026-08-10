Ngắm các 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 từng khiến bao người mê mẩn

Thập niên 1990 không chỉ là thời kỳ nở rộ của dòng phim thị trường mà còn là giai đoạn hoàng kim của những mỹ nhân ảnh lịch. Đó là loạt gương mặt nổi bật nhất, được săn đón nhiều nhất của điện ảnh, sân khấu. Chân dung họ phủ sóng trên các tờ lịch, bìa tạp chí và ấn phẩm dành cho giới trẻ.

Diễm Hương

Diễm Hương là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Việt cuối thập niên 1980 và đầu những năm 1990. Cô tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương, sinh năm 1970, sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn và ánh nhìn trong trẻo đặc trưng.

Diễm Hương được xem là “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt” và từng có cát-sê thuộc hàng khủng nhất thời điểm hoàng kim.

Trong giai đoạn cuối thập niên 1980 đến đầu 1990, Diễm Hương là gương mặt phủ sóng màn ảnh rộng với loạt phim ăn khách như Phạm Công - Cúc Hoa, Kiều Nguyệt Nga, Hai Lúa phiêu du, Tình xa, Nước mắt học trò, Vòng vây tội lỗi... Những vai diễn ấy không chỉ đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao mà còn khắc sâu hình ảnh xinh đẹp dịu dàng của Diễm Hương trong tâm trí khán giả.

Thời kỳ đỉnh cao, hình ảnh Diễm Hương xuất hiện dày đặc trên lịch tường, bìa sổ và các ấn phẩm dành cho giới trẻ. Cô được xem là đại diện cho vẻ đẹp nữ tính, trong trẻo được khán giả yêu thích thời bấy giờ.

Nhan sắc thời trẻ của “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Diễm Hương dần rút khỏi màn ảnh. Sau khi lập gia đình, cô sang Mỹ định cư và lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Nữ diễn viên hiện có 4 người con và khá hạn chế chia sẻ đời tư.

Diễm Hương từng tâm sự, những lúc nhớ nghề, cô lặng lẽ mở lại những bộ phim cũ mình từng đóng và rơi nước mắt. Tuy vậy, cô chưa từng có ý định trở lại màn ảnh, chỉ muốn sống đời lặng lẽ, bình yên với tổ ấm của mình.

Không hoạt động nghệ thuật nhưng Diễm Hương vẫn giữ liên lạc với các bạn cũ như diễn viên Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Quyền Linh, Đoàn Minh Tuấn. Sau cuộc hội ngộ năm 2022 với cô, Lý Hùng chia sẻ: “Gặp lại Hương sau nhiều năm, tôi thấy cô ấy vẫn vậy - hồn nhiên, dễ thương và… vẫn đẹp khiến người ta bất ngờ”.

Hiền Mai

Hiền Mai cũng là một trong những gương mặt tạo dấu ấn mạnh mẽ trong thời kỳ ảnh lịch phát triển. Nữ diễn viên nổi tiếng với vai cô giáo Mai trong Tuổi thần tiên . Hình ảnh dịu dàng, nữ tính cùng nụ cười tươi giúp cô nhanh chóng được khán giả yêu mến.

Hiền Mai từng là “nữ hoàng ảnh lịch” đình đám.

Sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng mái tóc suôn dài đặc trưng, hình ảnh cô xuất hiện khắp những cuốn lịch treo tường, bìa sổ lưu bút...

Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Hiền Mai gặp tai nạn nghiêm trọng khi tham gia bộ phim Ráng chiều ở Cần Giờ. Cô bị tổn thương cột sống và gương mặt do kính xe vỡ. Biến cố này ảnh hưởng lớn đến tinh thần của Hiền Mai. Nữ diễn viên phải tạm thời rời xa màn ảnh để điều trị.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, Hiền Mai từng chia sẻ: “Vượt qua tai nạn mà tôi vẫn còn sống, còn giữ được nhan sắc và được làm nghề thực sự là một phép màu và phước lớn lắm”. Sau này, cô trở lại hoạt động nghệ thuật và duy trì cuộc sống khá kín tiếng.

Thời điểm đó, hình ảnh của cô xuất hiện khắp những cuốn lịch treo tường, bìa sổ lưu bút...

Ở tuổi ngũ tuần, Hiền Mai đang tận hưởng cuộc sống sung túc, bình yên bên ông xã và con trai. Những năm gần đây, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Dù không còn đóng phim, song cô nhận lời tham gia các show diễn thời trang, làm giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc.

Việt Trinh

Việt Trinh là cái tên khó có thể bỏ qua khi nhắc đến mỹ nhân Việt thập niên 1990. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi đôi mắt lớn, gương mặt sắc nét và thần thái đặc trưng. Có thời điểm, tên tuổi Việt Trinh gần như đồng nghĩa với sự thành công của dòng phim thị trường Việt Nam. Cô góp mặt trong hàng chục bộ phim ăn khách như Nước mắt học trò, Vĩnh biệt mùa hè, Sao em vội lấy chồng, Lệnh truy nã, Xương rồng đen, Cô lái taxi, Người đẹp Tây Đô... và là một trong những ngôi sao được săn đón nhất thời kỳ đó.

Bước chân vào làng giải trí ở tuổi 18, cô nhanh chóng nổi tiếng và được xưng tụng là “đệ nhất mỹ nhân” của Sài Gòn.

Có thời điểm, tên tuổi Việt Trinh bảo chứng cho thành công của dòng phim thị trường Việt Nam.

Cô từng là “người yêu màn ảnh” của những tên tuổi đình đám như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Thái San.

Sức hút của Việt Trinh không chỉ nằm trên màn ảnh. Hình ảnh nữ diễn viên phủ sóng ảnh lịch, tạp chí và nhiều ấn phẩm dành cho giới trẻ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Việt Trinh chủ động rút khỏi màn ảnh. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và lựa chọn cuộc sống bình lặng hơn so với thời kỳ đỉnh cao. Những năm gần đây, nữ diễn viên thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng hoặc chia sẻ hình ảnh đời thường. Dù không còn hoạt động sôi nổi, Việt Trinh vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng khán giả thế hệ trước.

Y Phụng

Nếu Diễm Hương hay Hiền Mai đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng thì Y Phụng lại tạo nên dấu ấn hoàn toàn khác. Nữ diễn viên nổi bật với phong cách gợi cảm, cá tính và có phần táo bạo so với mặt bằng thời trang Việt Nam lúc bấy giờ. Cô vừa đóng phim vừa ca hát, tạo dựng hình ảnh riêng trên sân khấu và màn ảnh.

Y Phụng khoe nhan sắc quyến rũ, tràn đầy sức sống.

Y Phụng là con gái của nghệ sỹ cải lương Minh Phụng và Kiều Tiên. Xuất thân trong gia đình nghệ thuật giúp cô sớm tiếp xúc với sân khấu.

Bên cạnh ca hát, Y Phụng còn bén duyên với điện ảnh và ghi dấu ấn với những bộ phim như: Đời vũ nữ, Riêng chỉ có anh, Bên dòng sông Trẹm, Bây giờ em ở đâu, Hải đường trắng, Áo trắng sân trường.. Có thời điểm, cát-sê của Y Phụng lên tới 15 cây vàng, cô còn được mời tham gia cùng lúc 3 - 4 bộ phim.

Vẻ đẹp sắc sảo cùng phong cách thời trang cá tính khiến Y Phụng trở thành một trong những gương mặt được chú ý trên ảnh lịch. Thời đỉnh cao, Y Phụng xuất hiện trên nhiều bộ ảnh lịch, tạp chí với nhan sắc quyến rũ, phong cách thời trang bốc lửa.

Cô sở hữu vẻ đẹp cá tính với đôi mắt to tròn, bờ môi dày gợi cảm.

Khi sự nghiệp và nhan sắc đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ quyết định kết hôn và sang Mỹ định cư. Người đẹp cho hay cuộc hôn nhân này nhằm hoàn thành tâm nguyện của cha khi ấy đang bệnh nặng.

Nhưng hôn nhân của Y Phụng sớm tan vỡ vì cô chưa muốn sinh con. Đến năm 2016, người đẹp tái hôn với doanh nhân Duy Cường và một năm sau hạ sinh con gái. Hiện tại, “biểu tượng sexy màn ảnh Việt” một thời đang có cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên gia đình tại Mỹ.

Diễm My

Diễm My là một trong những người đẹp gắn bó lâu năm nhất với thời kỳ hoàng kim của ảnh lịch. Khác với vẻ đẹp ngây thơ của Diễm Hương, Diễm My gây ấn tượng bởi nét sắc sảo, quý phái và thần thái sang trọng.

Diễm My là một trong những người đẹp gắn bó lâu năm nhất với thời kỳ hoàng kim của ảnh lịch.

Hình ảnh của nữ diễn viên từng xuất hiện dày đặc trên lịch treo tường. Chính tần suất xuất hiện và sức hút của những bộ ảnh giúp cô được công chúng đặt cho danh hiệu “nữ hoàng ảnh lịch”.

Sau nhiều thập niên, Diễm My vẫn giữ được phong thái thanh lịch. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí và gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi.

Không còn hoạt động với mật độ như thời trẻ, Diễm My hiện dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn giữ mối liên hệ với giới nghệ thuật.

NSND Thu Hà

NSND Thu Hà là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt thập niên 1990. Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, nền nã và mang nét đài các, nữ diễn viên nhanh chóng gây chú ý khi vào vai Quận chúa Quỳnh Hoa trong Đêm hội Long Trì n ăm 1989. Sau đó, vai diễn trong Lá ngọc cành vàng tiếp tục đưa tên tuổi Thu Hà lên hàng ngôi sao và gắn chị với biệt danh “Lá ngọc cành vàng”.

NSND Thu Hà thời trẻ với vẻ đẹp đài các, nền nã, từng làm say lòng khán giả qua những tấm ảnh lịch thập niên 1990.

Cùng thời gian này, hình ảnh Thu Hà xuất hiện dày đặc trên các tờ lịch. Nữ nghệ sỹ từng kể, thời kỳ đầu thập niên 1990, việc chụp ảnh lịch nở rộ và mỗi buổi chụp đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải tính toán kỹ từng khuôn hình do chi phí phim ảnh đắt đỏ.

Khác với nhiều mỹ nhân cùng thời chỉ được nhớ đến qua nhan sắc và ảnh lịch, Thu Hà được đánh giá là có năng lực diễn xuất nổi bật, phù hợp với cả dòng phim nghệ thuật và thị trường. Chị hai lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam.

Nhan sắc NSND Thu Hà trong thời kỳ đỉnh cao.

Sau giai đoạn điện ảnh thị trường thoái trào, Thu Hà dành nhiều thời gian cho sân khấu và gắn bó lâu dài với Nhà hát Kịch Hà Nội. Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và vẫn trở lại màn ảnh khi gặp kịch bản phù hợp.

Những năm gần đây, ở tuổi U60, nữ nghệ sỹ gây chú ý qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Hướng dương ngược nắng và Trạm cứu hộ trái tim , cho thấy sức hút lâu bền của một mỹ nhân từng nổi danh từ những năm 1990.