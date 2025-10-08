Hyeri bị nghi là ăn trộm lẻn vào nhà Suzy

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Hyeri nổi tiếng là mỹ nhân có vòng bạn bè rộng đến mức được gọi là "thánh ngoại giao". Mới đây, trong show Hyeri's Hyell's Club, nữ diễn viên Reply 1988 gây bất ngờ khi lần đầu tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa cô và "tình đầu quốc dân" Suzy.

Hóa ra Hyeri và Suzy đã quen biết từ thời còn hoạt động trong giới idol. Nhiều năm trôi qua, cả hai người đẹp cùng lấn sân sang mảng phim ảnh và gặt hái nhiều thành công. Khi gặp lại, họ quyết định cùng "chè chén" một phen để kỷ niệm tình bạn.

Theo Hyeri tiết lộ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô uống thử loại rượu Whiskey và người khơi mào cuộc vui không ai khác ngoài Suzy: "Cô ấy đã dạy tôi cách uống". Cặp "bạn rượu" này đã thả sức nâng ly và cùng gục ngã trên giường nhà Suzy.

2 mỹ nhân Kbiz kể lại chuyện chung chăn gối sau khi say rượu.

Rạng sáng hôm sau, Hyeri tỉnh lại trước và quyết định lặng lẽ rời đi để theo kịp lịch trình công việc (Suzy lúc ấy chưa tỉnh). Ai ngờ, lúc mở cửa, cô vô tình kích hoạt hệ thống báo động nhà đồng nghiệp, khiến mẹ Suzy hiểm nhầm là có trộm đến viếng nhà.

Vì lỡ làm phiền người khác, nữ diễn viên My Roommate Is A Gumiho chỉ biết ấp úng chào hỏi, xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay và luôn. Dù vậy, Hyeri vẫn ấn tượng là mẹ Suzy đã hỏi thăm cô vô cùng dịu dàng, lịch thiệp.

Câu chuyện của Hyeri không chỉ khiến khách mời trong show phải phì cười mà còn làm dân tình xuýt xoa không thôi vì tình bạn bình dị giữa 2 mỹ nhân hàng đầu Kbiz. Nhìn vào cách tương tác hết sức tự nhiên của Hyeri và Suzy trong chương trình Hyeri's Hyell's Club, nhiều người phải ngạc nhiên vì không ngờ họ lại thân thiết với nhau đến vậy. Đồng thời, người hâm mộ cũng kỳ vọng họ có thể hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai.

Trước khi bén duyên với nghiệp diễn phim Hàn, Hyeri từng là giọng ca chính của nhóm nhạc Girl's Day. Sau thành công vang dội của siêu phẩm Reply 1988, tên tuổi của cô lên nhanh như diều gặp gió và liên tiếp ghi dấu ấn với những bộ phim như My Roommate Is A Gumiho, May I Help You?, Friendly Rivalry…

Năm 2024, ồn ào tình ái của Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee gây chấn động showbiz Hàn Quốc. Vụ lùm xùm nổ ra sau khi Hyeri đăng story ẩn ý "Thật thú vị" trên trang cá nhân vào đúng hôm Ryu Jun Yeol và Han So Hee lộ tin hẹn hò ở Hawaii. Chính động thái của Hyeri đã khiến Han So Hee dính nghi vấn làm "tiểu tam" và dẫn đến 1 chuỗi drama phía sau của bộ ba nghệ sĩ. Phải cuối tháng 3/2024, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Đến lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu.

Tuy nhiên story ẩn ý cũng khiến Hyeri gặp phải 1 số rắc rối. Nhiều người chỉ trích Hyeri "tâm cơ", ẩn ý hướng cư dân mạng tấn công tình cũ Ryu Jun Yeol và bạn gái mới của anh. Sau đó, Hyeri phải viết tâm thư xin lỗi, thú nhận rằng không ngờ hành động nhỏ nhặt của cô đã dẫn tới những tác động tiêu cực.

Netizen cho rằng Hyeri đã bị bạn trai Ảnh đế "cắm sừng".

