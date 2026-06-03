Những ngày qua, lướt MXH sẽ thấy nhiều phụ huynh phải than trời vì "khối nghỉ hè" đã đổ bộ. Và mới đây, Quỳnh Lương cũng không ngoại lệ, cô khiến netizen bị phen "đứng tim" khi chia sẻ một khoảnh khắc khó đỡ liên quan đến cậu con trai đầu lòng. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh quý tử đang cầm trên tay một con rắn to màu xanh lục, kèm dòng trạng thái bất lực: "Đẻ được 2 đứa con cái gì cũng dám làm. Chả sợ con gì, sang nhà hàng xóm nhặt rắn về chơi".

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý lớn. Nếu như Quỳnh Lương còn giữ được sự hài hước khi kể lại câu chuyện thì cư dân mạng lại đồng loạt hoảng hốt. Nhiều người cho biết bản thân phải phóng to bức ảnh để nhìn kỹ vì không tin cậu bé có thể bình thản cầm một con vật giống rắn trên tay như món đồ chơi. Bên dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến liên tục xuất hiện: "Trời ơi nhìn thôi đã sợ", "Bé gan quá nhưng nguy hiểm thật sự", "Không biết rắn gì nhưng tuyệt đối đừng cho con chơi như vậy", "Nhìn mà phụ huynh yếu tim muốn xỉu luôn", "Bỏ ngay, nguy hiểm quá"...

Quỳnh Lương đúng hình khi "khối nghỉ hè" mang rắn về nhà chơi

Điều khiến nhiều người lo lắng là với mắt thường rất khó xác định chính xác đây là loài rắn gì, có độc hay không. Trong khi đó, trẻ nhỏ thường hiếu kỳ, thích khám phá và chưa ý thức hết những nguy hiểm có thể xảy ra khi tiếp xúc với động vật hoang dã. Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể dẫn đến những tình huống khó lường. Ngay cả khi là rắn không độc, việc trẻ em cầm nắm, đùa nghịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị cắn, trầy xước hoặc nhiễm khuẩn.

Với các loài có nọc độc, hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Qua đó, nhiều người nhắc nhở để cha mẹ quan sát kỹ hơn những món đồ, con vật mà trẻ tiếp xúc mỗi ngày, bởi có những thứ người lớn tưởng vô hại nhưng lại tiềm ẩn không ít rủi ro.

Cư dân mạng khuyên Quỳnh Lương nên để ý hơn đến con trai để tránh những nguy hiểm không đáng có

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được khán giả biết đến với vai trò diễn viên truyền hình, cô từng là mẫu ảnh, người mẫu lookbook có lượng theo dõi ổn định trên mạng xã hội nhờ gương mặt sắc, thần thái lạnh và phong cách trưởng thành. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Quỳnh Lương dần ghi dấu ấn qua các dự án phim truyền hình giờ vàng. Cô thường được giao những vai có số phận nhiều va đập, nội tâm phức tạp, dễ tạo tranh luận.

Quỳnh Lương công khai làm mẹ đơn thân khi mới 19 tuổi. Sau khi trở thành nữ chính của chương trình Người ấy là ai?, Quỳnh Lương nên duyên với thiếu gia quê Trà Vinh. Khi Quỳnh Lương thông báo kết hôn, điều khiến dư luận chú ý không nằm ở quy mô tiệc cưới hay váy áo, mà ở quan điểm cưới hỏi không sính lễ.

Sau khi kết hôn, Quỳnh Lương gần như giảm hẳn việc chia sẻ đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên chủ yếu đăng tải hình ảnh đời thường, công việc hoặc những khoảnh khắc xoay quanh các con. Quỳnh Lương. Song song với việc chăm sóc con, Quỳnh Lương vẫn duy trì bán hàng online. Đây không phải công việc mới với nữ diễn viên, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó cho thấy rõ lựa chọn sống thực tế và chủ động tài chính của cô. Quỳnh Lương từng nhiều lần chia sẻ quan điểm không ngại kinh doanh, miễn là lao động nghiêm túc và tự nuôi sống bản thân.

Sau khi kết hôn, sinh con, Quỳnh Lương lui về sống trong căn resort sân vườn bề thế của chồng

Chồng Quỳnh Lương không hoạt động trong giới giải trí, là doanh nhân. Gần đây, Quỳnh Lương cho biết anh vừa mở thêm một khu resort nghỉ dưỡng, thu hút sự chú ý bởi quy mô và phong cách sang trọng. Cuộc sống hôn nhân của Quỳnh Lương hiện tại được nhận xét là êm đềm, ít sóng gió. Không xuất hiện dày đặc cùng nhau trước truyền thông, không phát ngôn gây chú ý, cặp đôi chọn cách tận hưởng đời sống riêng tư, đúng với tinh thần mà nữ diễn viên từng chia sẻ: sống cho hiện tại và cho gia đình nhỏ.

Về mối quan hệ với con riêng của Quỳnh Lương, Tiến Phát từng nói: "Phát thấy Gấu rất dễ thương. Khi biết tin có em thì bé Gấu rất vui. Gấu còn làm một việc khiến tôi không ngờ con còn bé mà lại có suy nghĩ như thế là nếu có được 10 đồng để tiêu thì bây giờ em sẽ dành lại một phần để mua đồ cho em. Cứ mỗi tối, Gấu sẽ gọi điện hỏi em như thế nào, em lớn ra sao, mẹ thế nào… nói chung là rất đáng yêu".

Vợ chồng Quỳnh Lương tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên

Con trai Quỳnh Lương có mối quan hệ tốt với doanh nhân Tiến Phát

Ảnh: FBNV