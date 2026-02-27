Nữ diễn viên 87 tuổi sống cực ki bo, không dám bật lò sưởi mùa đông nhưng mạnh tay cả trăm triệu tiêm botox

Nữ minh tinh gạo cội Jeon Won Joo sinh năm 1939, năm nay đã 87 tuổi. Sau hàng thập kỷ, bà sở hữu khối tài sản khoảng 4 tỷ won (gần 73 tỷ đồng) cùng nhiều khối bất động sản tại Sinchon và căn hộ cao cấp ở phường sầm uất bậc nhất Seoul Cheongdam (Gangnam).

Giàu có là thế nhưng gần đây, nữ diễn viên khiến công chúng sốc nặng với lối sống quá tiết kiệm, thậm chí có phần keo kiệt. Giữa mùa đông lạnh giá, tiền ga sưởi hàng tháng của bà chỉ vỏn vẹn 1.370 won (khoảng 25 ngàn đồng). Điều này khiến nhân viên công ty ga nghi ngờ và đến kiểm tra. Nhưng kết quả cho thấy Jeon Won Joo hoàn toàn không bật sưởi, bà chỉ mặc quần áo thật dày. Bà còn nói thêm rằng lý do chuyển đến căn nhà này do vị trí có núi che kín, làm gió không lùa vào nên nhà không bị lạnh, hoàn toàn không cần bật sưởi.

Jeon Won Joo chỉ tiêu tốn 25 ngàn đồng tiền ga sưởi mỗi tháng. Ảnh: TV Report

Nữ diễn viên thậm chí còn tự hào khi nhận được giải thưởng về sự tiết kiệm tại Phủ Tổng thống. Bà tiết lộ thêm nhiều mẹo tiết kiệm như tái chế kịch bản phim thành... giấy vệ sinh. Gần đây nhất, Jeon Won Joo cùng vợ chồng con trai đến quán cà phê nhưng chỉ gọi duy nhất 1 cốc. Ngay cả khi con dâu muốn gọi thành 2 cốc, bà cũng gạt đi. Hành động này khiến nữ minh tinh 87 tuổi bị cư dân mạng "ném đá", cho rằng bà quá keo kiệt và không hiểu về quy ước xã hội "mỗi người gọi 1 đồ uống" khi đến quán cà phê.

Sinh hoạt keo kiệt là thế nhưng Jeon Won Joo lại chi mạnh tay cho làm đẹp. Mới đây, bà đã đi căng da mặt, tiêm botox ở 1 thẩm mỹ viện tại Cheongdam, Seoul. Quá trình này tiêu tốn 5 triệu won (91 triệu đồng). Trên kênh YouTube cá nhân, nữ minh tinh họ Jeon nói muốn lão hóa một cách thanh lịch, nhưng thừa nhận cảm thấy lo lắng khi nhìn làn da đầy nếp nhăn trong gương: "Tôi nghĩ mình sẽ không được giao vai diễn nữa vì trông quá già. Tôi chỉ muốn trẻ lại khoảng 10 tuổi".

Bà chi mạnh tay cho thẩm mỹ. Ảnh: YouTube

Bà còn nổi tiếng với giai thoại bị "hồng hài nhi" lừa 50 triệu won (903 triệu đồng). Sau khi ông xã qua đời, có giai đoạn Jeon Won Joo bị thiếu thốn tình cảm, sự yêu thương. Trong khoảng thời gian đó, nữ diễn viên đã rơi vào chiếc bẫy tình cảm do "hồng hài nhi" giăng ra. Jeon Won Joo tiết lộ về cuộc gặp gỡ định mệnh khiến nữ diễn viên trở thành nạn nhân của 1 vụ lừa tình: "Tôi tham gia câu lạc bộ leo núi thì quen biết được 1 người đàn ông rất đẹp trai, trẻ hơn tôi nhiều tuổi. Hắn ta cứ bám theo gọi tôi là ‘Chị ơi, chị à’ 1 cách ngọt xớt. Hóa ra tất cả chỉ vì tiền. Vì người đó quá đẹp trai nên khi hắn hỏi vay tiền, tôi đã quyết định cho vay luôn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cho người khác vay tiền".

Nữ diễn viên giải thích 1 cách chi tiết: "Khi người đàn ông đó nói ‘Em có thứ này muốn mua chị ạ’, rồi tôi hỏi ‘Là cái gì vậy? Nói thử chị nghe xem nào’. Rồi người đó nói ‘Có mảnh đất này rẻ lắm, em rất muốn mua nhưng lại thiếu tiền mất rồi ạ’. Lúc đó, tôi cũng tò mò ‘Thiếu bao nhiêu? Đừng lo lắng quá em’ rồi đưa tiền cho hắn vay mà không chút do dự. Số tiền cho vay là 50 triệu won (903 triệu đồng). Nhưng rồi tôi đã không thể đòi lại được số tiền đã cho vay. Sau đó mới biết là mình bị lừa".

Jeon Won Joo hối hận: "Lúc đó vì yêu mù quáng nên cái gì tôi cũng sẵn sàng trao cho đối phương. Chỉ cần người đó tựa vào tay mình là tôi sẵn sàng thực hiện cho đối phương mọi tâm nguyện. Đôi khi tôi còn nghĩ ‘Có như thế đàn ông mới dựa dẫm vào mình. Mình phải chi tiền thì họ mới chịu ở lại. Sau cùng vẫn là tôi chịu thiệt và bị lừa". Jeon Won Joo sau cùng đúc rút ra 1 kinh nghiệm xương máu và chia sẻ tới khán giả và hậu bối: "Phải cẩn thận với những người đàn ông dẻo miệng. Những người đàn ông chân thành thường ít nói và họ sẽ chứng minh cho chúng ta thấy bằng hành động cơ".

Jeon Won Joo sinh năm 1939, có sự nghiệp diễn xuất kéo dài nhiều thập kỷ. Bà trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu qua loạt phim truyền hình ăn khách như Tình Cờ (hợp tác cùng Kim Hee Sun), Prime Minister and I (hợp tác cùng Yoona nhóm SNSD),... Ngoài ra, nhờ khả năng đầu tư nhạy bén mà nữ minh tinh đã có khối tài sản khủng. Do bà từng vài lần lên truyền hình khoe về sự giàu có của bản thân nên đã trở thành mục tiêu bị 1 số đối tượng xấu nhắm đến để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như câu chuyện nêu trên.

Jeon Won Joo năm nay đã 87 tuổi. Ảnh: Money Today

Nguồn: TV Report