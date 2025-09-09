Nữ đại gia bán đất ở Bình Dương khoe 2 căn nhà mới tậu, giàu đến mức flex cả đời cũng được!
Màn house tour nhà mới của cô thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.
Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) không chỉ là TikToker sở hữu 3,4 triệu người theo dõi, mà còn nổi tiếng với hình ảnh "đại gia bán đất ở Bình Dương". Cô cùng chồng kinh doanh bất động sản và không ít lần khiến dân mạng choáng váng với những màn "flex" sổ đỏ dày cộp. Mới đây, Gon Pink tiếp tục gây sốt khi đăng tải video house tour, khoe liền một lúc hai căn nhà mới. Ngắm nghía tổ ấm của vợ chồng Gon Pink, không ít người phải trầm trồ trước không gian vừa hiện đại vừa sang xịn, mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Gon Pink là "nữ đại gia bán đất" được nhiều người yêu mến với loạt video hài hước, dí dỏm trên TikTok
Cả 2 video house tour nhà mới của Gon Pink đều hút hàng triệu lượt xem. Hãy cùng dạo một vòng để chiêm ngưỡng tổ ấm xinh xịn nhé!
Nhà ở TP.HCM
Nhà mới của vợ chồng Gon Pink ở TP.HCM mang phong cách hiện đại, không gian rộng rãi với kết cấu 1 trệt, 1 hầm, 2 lầu và 1 sân thượng, đặc biệt có đến 7 phòng ngủ. Thiết kế vừa sang vừa tinh tế, ban đầu được dự định làm quà tặng bố mẹ Gon Pink. Tuy nhiên, sau khi xem lại phong thủy thì do không hợp hướng nên bố mẹ cô... không ở.
Nhà ở Đà Lạt
Nhà ở Đà Lạt của vợ chồng Gon Pink nằm ở thị trấn Nam Ban xinh đẹp. Tổ ấm này do chính tay ông xã Gon Pink thiết kế và thi công. Được biết, căn nhà là nơi để gia đình cô nghỉ dưỡng mỗi khi có dịp ghé Đà Lạt.