Giữa công trường đầy bụi bặm, tiếng thép va vào đất đá vang lên khô khốc suốt nhiều giờ liền, một chiếc máy xúc màu hồng phấn in hình Hello Kitty bất ngờ xuất hiện, nổi bật như một nốt nhạc lạc tông nhưng đầy duyên dáng. Người điều khiển nó là một phụ nữ 35 tuổi, họ Trương, đến từ Hợp Tả, tỉnh Sơn Đông, miền bắc Trung Quốc – người đang được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên đầy tò mò: “Nữ hoàng máy xúc”.

Chiếc máy xúc màu hồng ấy không phải để phô trương, cũng không phải chiêu trò gây chú ý. Với Trương, đó là cách cô mang “chút lãng mạn” vào một công việc mà cô thẳng thắn thừa nhận là “cực kỳ tẻ nhạt”. Hiện tại, cô đã thu hút hơn 23.000 người theo dõi trên mạng xã hội nhờ hình ảnh một nữ công nhân vận hành máy móc hạng nặng, nhưng vẫn giữ trọn vẻ điệu đà rất riêng.

Trương bắt đầu học lái máy xúc vào năm 2019. Cô nói mình không hề bước vào nghề này vì đam mê, mà đơn giản là “bị cuộc sống ép buộc”. Cô còn nửa đùa nửa thật rằng chính chồng mình đã “lừa” cô vào công việc vốn được xem là khắc nghiệt và đơn điệu này. Thế nhưng, dù làm việc giữa thép sắt và công trường, Trương chưa bao giờ từ bỏ bản sắc cá nhân.

“Tôi là một cô gái điệu đà, và tôi thích màu hồng,” cô nói. “Nếu phụ nữ lái máy xúc, tại sao không làm cho nó trông giống như một người phụ nữ đang lái?”.

Ý tưởng sơn chiếc máy xúc màu hồng xuất phát từ chính mong muốn đó. Trương đặt làm riêng chiếc xe theo sở thích của mình, như một cách phản kháng nhẹ nhàng trước sự khô cứng của môi trường lao động. Theo cô, bất kỳ ai làm trong ngành này cũng hiểu rõ: một ngày làm việc đồng nghĩa với việc ngồi trong cabin ít nhất tám hoặc chín tiếng, lặp đi lặp lại những thao tác giống nhau, đối diện với máy móc lạnh lẽo và công trường bụi bặm.

“Ngày nào cũng vậy, rất mệt mỏi. Vì thế tôi làm điều này để tự làm mình vui vẻ và hạnh phúc hơn,” Trương chia sẻ.

Trong một video khác đăng tải trên mạng, cô nói đầy tự tin: “Ai nói máy xúc phải màu vàng? Ai nói thép không thể có màu sắc dịu dàng? Tôi muốn phá vỡ định kiến. Tôi muốn cỗ máy của mình phản ánh sự lãng mạn tiềm ẩn và những bất ngờ mà cuộc sống mang lại.”

Ban đầu, nhà sản xuất chỉ cung cấp máy xúc màu vàng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, theo yêu cầu của khách hàng, đại lý đã sơn lại toàn bộ chiếc máy thành màu hồng nhạt. Chi phí cho việc này không được tiết lộ.

Quyết định ấy từng gây ra không ít tranh cãi ngay trong gia đình. Trương kể rằng chồng cô ban đầu rất khó chịu, thậm chí còn cãi nhau với cô vì cho rằng việc “độ” máy xúc màu hồng là không cần thiết. Nhưng Trương không nhượng bộ.

“Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không thể định giá được hạnh phúc của tôi,” cô nhớ lại. “Khi lái chiếc máy xúc này, tâm trạng tôi hoàn toàn khác. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn.”

Ngoài công việc, Trương thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Cô mô tả mối quan hệ vui vẻ với chồng và không ngần ngại khen ngợi vẻ ngoài điển trai của anh. Trong một bài đăng, cô viết đầy hài hước: “Để đáp lại vẻ ngoài điển trai của chồng, tôi sẵn sàng gánh vác mọi việc nhà và trách nhiệm công việc, để anh ấy không phải lo lắng điều gì.”

Giữa một ngành nghề vốn gắn liền với hình ảnh thô ráp và nam tính, chiếc máy xúc Hello Kitty của Trương không chỉ là một màu sơn khác lạ. Nó giống như một lời nhắc rằng ngay cả trong những công việc khắc nghiệt nhất, con người vẫn có quyền giữ lại cho mình một góc nhỏ dịu dàng – nơi niềm vui, cá tính và sự lãng mạn không bị chôn vùi dưới lớp bụi công trường.

Theo SCMP