Ngày 27/2, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận báo cáo ban đầu từ Công an xã Krông Pắc về vụ việc chủ tiệm tạp hóa nghi bị xịt thuốc mê khi đang bán hàng, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 25/2, chị Nguyễn Thị Thu C. (23 tuổi), chủ tiệm tạp hóa tại chợ Hòa An (thôn Tân Tiến, xã Krông Pắc) đang bán hàng thì một phụ nữ lạ mặt đến quầy, đưa điện thoại nhờ xem và hỏi thăm một người lạ.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị C. yêu cầu người này rời đi. Ít phút sau, khi mẹ chị C. ra hỏi chuyện thì người phụ nữ này cùng với 1 người nữ khác nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Sau đó, chị C. có biểu hiện choáng, ngất xỉu rồi tỉnh lại. Qua kiểm tra ban đầu, không ghi nhận chị C. mất tài sản.

Bài đăng trên mạng xã hội tìm hai người đi xe máy nghi liên quan vụ xịt thuốc mê tại chợ Hòa An.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại khu vực chợ Hòa An ghi lại cảnh hai người phụ nữ bịt mặt, đi xe máy màu đỏ mang biển số Đắk Lắk, thường lảng vảng quanh khu vực chợ với biểu hiện đáng nghi.

Bài đăng kèm nội dung cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, cho rằng hai người này nghi liên quan đến vụ việc xịt thuốc mê nữ chủ tiệm tạp hoá ở chợ Hoà An nhằm cướp tài sản. Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản bày tỏ sự lo lắng trước thông tin lan truyền.

Nguyên nhân dẫn đến việc chị C. ngất xỉu hiện đang được cơ quan công an xác minh, chưa có thông tin cụ thể về nghi vấn bị xịt thuốc mê.