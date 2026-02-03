Ghi nhận trong sáng 3/2/2026, trước các cửa hàng lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đông nghịt người đứng xếp hàng, tình trạng này bắt đầu từ 3h sáng. Mỗi lúc một đông hơn, tới 9h cùng ngày, dòng người xếp hàng đã kéo dài tận tới phố Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế. Trong khi đó, Phú Quý đã treo biển hết vàng khiến nhiều người bỏ về trong thất vọng.

Cảnh tượng đông đúc trên phố Trần Nhân Tông sáng 3/2/2026 (Ảnh: Mai)

Hàng dài người xếp hàng tới tận khu vực phố Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế (Ảnh: Mai)

Một người dân bế theo con nhỏ xếp hàng từ sớm chờ tới lượt vào mua vàng (Ảnh: Mai)

Một cửa hàng Phú Quý treo biển hết hàng từ khá sớm (Ảnh: Mai)

Tiền trả ngay, vàng 2 tháng sau nhận

Trước đó, từ khoảng 6-7h đã có nhiều người phải ra về vì cửa hàng thông báo hết số thứ tự cho phiên buổi sáng. Những người còn lại, được cho là may mắn đã lấy được số, sau nhiều giờ xếp hàng vào được đến cửa tiệm cũng không phải ai cũng được cầm vàng về nhà ngay.

"Tôi xếp hàng từ 4h, đến lượt mua thì nhân viên báo hết vàng tại chỗ nên tôi phải thanh toán trước và nhận giấy hẹn. Hai tháng sau mới được quay lại lấy vàng. Thôi coi như cũng là mua được để giữ giá", một khách mua mệt mỏi chia sẻ.

Xếp hàng chờ mua vàng ngày sát Tết trên phố Trần Nhân Tông sáng 3/2/2026 (Clip: Mai)

Nhiều người xếp hàng từ sớm nhưng khi đến lượt lại được thông báo đã hết hàng nên đành phải quay về (Ảnh: Mai)

Nhiều người tới lượt vào mua cũng chỉ nhận được giấy hẹn nhận vàng sau vì hiện tại cửa vàng đã hết vàng tại chỗ (Ảnh: Mai)

Nhu cầu vàng quá cao nhưng số lượng bán ra có hạn nên vô hình chung tạo cơ hội cho một dịch vụ tự phát: bán lại chỗ xếp hàng. Một số cá nhân đã thức đêm giữ chỗ đẹp, sau đó nhượng lại cho những người đến muộn với mức giá dao động khoảng 500.000 đồng/slot. Dịch vụ này dù gây bức xúc nhưng vẫn có người chấp nhận vì không muốn phải chờ đợi vô vọng trong dòng người đông đúc.

Chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ với nhà đầu tư

Sau khi gây sốc với việc giảm sâu về mức 163-166 (mua vào-bán ra), giá vàng bất ngờ đổi chiều tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Tính đến 9h ngày 3/2, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh biến động lớn tiếp tục chi phối thị trường, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể còn dao động mạnh trong ngắn hạn.

Về vàng nhẫn, tính đến 9h cùng ngày, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 170-173 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 2 đến 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư. Trong bối cảnh biến động lớn tiếp tục chi phối thị trường, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể còn dao động mạnh trong ngắn hạn.