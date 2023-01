Nữ chính Thanh Trâm Hành bản Hàn: Visual "nói không với dao kéo" nhưng diễn xuất kém xa Dương Tử?

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Our Blooming Youth (Thanh Xuân Vượt Qua Định Kiến) hay còn được biết đến với cái tên Thanh Trâm Hành bản Hàn sẽ chính thức ra mắt khán giả. Phim được cho là chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm Trung Lục của tác giả Trung Quốc Châu Văn Văn, vốn dĩ đã có bản phim truyền hình Trung nếu nam chính Ngô Diệc Phàm không dính phải phốt lớn khiến dự án buộc đắp chiếu. Khán giả hiện đang vô cùng mong chờ, muốn xem tác phẩm này khi lên phim sẽ mang "dáng dấp" ra sao, nhất là khi nam chính bản Hàn lại là Park Hyung Sik, một cái tên bảo chứng về năng lực diễn xuất.



Thanh Trâm Hành

Thanh Xuân Vượt Qua Định Kiến

Nếu nam chính Park Hyung Sik đã là cái tên quá quen thuộc thì nữ chính của Thanh Xuân Vượt Qua Định Kiến lại là một gương mặt khiến khán giả hoài nghi. Cô là Jeon So Nee - nữ diễn viên vào nghề đã khá nhiều năm nhưng chưa có tác phẩm nổi bật nào. Nếu như ở phiên bản Trung, nữ chính Dương Tử là cái tên quá quen thuộc, đóng phim từ nhỏ và cũng từng bỏ túi nhiều dự án thành công vang dội. Dù Thanh Trâm Hành không được phát sóng nhưng thông qua một vài clip nhá hàng, khán giả cảm thấy tin tưởng và mong chờ vào diễn xuất của Dương Tử. Ở bản Hàn, nữ chính Jeon So Nee ngoài việc sở hữu nhan sắc tương đối ưa nhìn ra thì chưa có gì để khán giả có thể đặt niềm tin ở cô. Được biết, nhan sắc của cô là hoàn toàn tự nhiên, không hề lạm dụng dao kéo như Dương Tử.

Sở hữu gương mặt trẻ trung với ngũ quan hài hòa, ít ai biết rằng Jeon So Nee đã 31 tuổi. Cô ra mắt vào năm 2014, dưới trướng ông lớn Management Soop. Có ông lớn chống lưng nhưng con đường sự nghiệp của Jeon So Nee không thật sự thuận lợi. Cô từng đảm nhận một số vai phụ trong các tác phẩm điện ảnh, web drama, phim truyền hình nhưng đều không để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả.

Phải tới tận năm 2018, khi xuất hiện trong Encounter (Gặp Gỡ) - bộ phim của Park Bo Gum và Song Hye Kyo - Jeon So Nee mới phần nào được khán giả nhớ đến bởi nhan sắc ngọt ngào. Từ đó đến nay, cô cũng chẳng có thêm vai diễn lớn nào trên sóng truyền hình và Thanh Xuân Vượt Qua Định Kiến là series đầu tiên mà mỹ nhân họ Jeon có cơ hội đóng chính. Nếu so sánh với kinh nghiệm làm nghề lâu năm cùng kho tàng phim cực khủng của Dương Tử thì Jeon So Nee quả nhiên là thua xa.

Nguồn ảnh: tvN, Sina