Khoảnh khắc 2 giây gây bức xúc tại sự kiện của Trấn Thành

Mới đây, dàn sao Việt đồng loạt đổ bộ sự kiện Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Với sức hút của nam MC, đạo diễn đình đám cùng mối quan hệ rộng trong showbiz, buổi ra mắt nhanh chóng biến thành "biển người" khi nghệ sĩ, khách mời và khán giả chen kín khu vực thảm đỏ. Không khí náo nhiệt là điều dễ hiểu, nhưng sự quá khích của một bộ phận đám đông đã khiến khung cảnh trở nên phần nào hỗn loạn.

Giữa dòng người chật kín, một đoạn clip dài chỉ khoảng 2 giây ghi lại khoảnh khắc RHYDER bị "kẹp chặt" giữa vòng vây ống kính và khán giả bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, nam ca sĩ gần như không thể di chuyển, phải nhờ đội an ninh hỗ trợ mở lối. Đáng chú ý, lợi dụng tình trạng đông đúc, một người đã bất ngờ đưa tay xoa đầu RHYDER. Hành động này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi vượt quá giới hạn, kém duyên và thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Việc chạm vào cơ thể người khác khi chưa được cho phép, đặc biệt trong bối cảnh đông người, không chỉ gây khó xử mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số khán giả bày tỏ sự bức xúc cho rằng thần tượng không đồng nghĩa với việc muốn làm gì cũng được, vui quá giới hạn như thế kia.

RHYDER bị một người lạ mặt hoà vào đám đông xoa đầu anh khiến khán giả bức xúc (ảnh: Tổng hợp)

Sau sự cố trên, RHYDER vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp ở sự kiện của Trấn Thành (Clip: Đi soi sao đi)

Cư dân mạng giận dữ vì hành động kia bị cho là kém duyên với RHYDER (Ảnh: FBNV)

Thực tế, câu chuyện nghệ sĩ bị chen lấn, kéo tay, chạm vào người tại các sự kiện giải trí không phải là hiếm. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ đôi khi vô tình biến thành áp lực, thậm chí là "quấy rối" nếu không được kiểm soát. Trong môi trường đông người, chỉ một hành động nhỏ thiếu ý thức cũng đủ khiến tình huống trở nên nhạy cảm.

Sự việc lần này thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi về văn hóa ứng xử nơi công cộng, đặc biệt tại các sự kiện có đông người nổi tiếng. Sự yêu mến dành cho nghệ sĩ là điều đáng trân trọng, nhưng đi kèm với đó phải là sự tôn trọng và chừng mực. Bởi lẽ, dù ở vị trí nào, nghệ sĩ cũng cần được đảm bảo không gian cá nhân và sự an toàn tối thiểu.