Hành động sau 3 ngày tiểu tiện trên mặt fan nam ngay giữa sân khấu đông người của nữ ca sĩ xinh đẹp

Mới đây, Sophia Urista - nữ ca sĩ đang nhận về hàng loạt chỉ trích vì hành động tiểu tiện vào một người hâm mộ nam đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

"Chào mọi người. Tôi muốn nói về màn trình diễn của mình tại lễ hội Chào mừng đến với Rockville được tổ chức ở Daytona. Tôi luôn nỗ lực vượt qua những giới hạn trong âm nhạc và trên sân khấu. Đêm đó, tôi đã đẩy giới hạn đi quá xa. Tôi yêu gia đình, ban nhạc và những người hâm mộ hơn bất cứ điều gì và tôi biết rằng một số đã bị tổn thương hoặc xúc phạm bởi những gì tôi đã làm. Tôi xin lỗi và muốn họ biết rằng tôi không cố ý làm tổn thương họ. Tôi không phải là một nghệ sĩ gây sốc. Tôi luôn muốn đưa âm nhạc lên đầu tiên. Tôi biết ơn vì tất cả tình yêu và sự hỗ trợ liên tục của mọi người".

Trước đó, Sophia Urista đã gây tranh cãi vì hành động đi tiểu lên mặt người hâm mộ tại lễ hội Chào mừng đến với Rockville. Cụ thể, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố cùng đám đông: "Tôi phải đi tiểu nhưng lại không thể vào nhà vệ sinh". Sau đó, Sophia Urista đã đưa một người hâm mộ nam lên sân khấu và yêu cầu anh ta nằm xuống. Nữ ca sĩ đi tiểu vào mặt người hâm mộ nam khi đang biểu diễn ca khúc Wake Up.

Phía đại diện của chương trình nhanh chóng lên tiếng xin lỗi sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc: "Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời tại Chào mừng đến với Rockville. Sophia bị mang đi. Đó không phải là điều mà chúng tôi mong đợi. Các bạn sẽ không phải nhìn thấy điều đó một lần nào nữa ở các buổi biểu diễn sau của chúng tôi".

Sophia Urista sinh năm 1985 trong một gia đình bảo thủ ở Detroit, Michigan. Trước khi bước vào con đường âm nhạc, cô từng sinh viên chuyên ngành y khoa. Vào năm 2016, Sophia Urista tham gia cuộc thi The Voice và vào đội huấn luyện viên Miley Cyrus. Cô chuyển đến New York và bắt đầu cuộc sống của mình với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn ở tuổi 21. Sophia Urista luôn đảm nhận vị trí ca sĩ chính của ban nhạc Brass Against trong nhiều năm qua.