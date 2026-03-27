Nữ ca sĩ Việt tự tin, gây sốt khắp châu Á ai ngờ từng bị bạo lực học đường: Sau 1 năm tình thế đảo chiều 180 độ

Không phải ngẫu nhiên mà Phương Mỹ Chi trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Năm vừa qua, nữ ca sĩ sinh năm 2003 ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành ngôi vị quán quân tại một chương trình âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nữ nổi bật.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, cô tiếp tục bước ra sân chơi quốc tế, tham gia một cuộc thi âm nhạc tại Trung Quốc và xuất sắc lọt vào top 3 chung cuộc. Thành tích này giúp Phương Mỹ Chi trở thành một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc khu vực.

Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình không hề dễ dàng.

Trong nhiều năm, Phương Mỹ Chi từng phải đối diện với những định kiến khắt khe về ngoại hình. Những lời nhận xét như “môi dày”, “béo”, hay “không đủ đẹp để làm nghệ sĩ” từng bủa vây cô. Với một cô gái còn rất trẻ, những lời miệt thị ấy không chỉ là áp lực, mà còn là những vết xước âm thầm tích tụ.

Không chỉ dừng lại ở đó, ít ai biết rằng nữ ca sĩ cũng từng trải qua cảm giác bị cô lập ngay trong môi trường học đường.

Trong một vlog chia sẻ về chủ đề “Làm sao để vượt qua cảm giác cô lập”, Phương Mỹ Chi từng kể lại quãng thời gian khó khăn khi theo học tại môi trường quốc tế. Khi mới chuyển vào học, do khả năng tiếng Anh còn hạn chế, cô buộc phải học lớp tiếng Anh thấp hơn so với lớp chính khóa. Khi các bạn cùng trang lứa học tiếng Anh lớp 5, cô phải học lại từ lớp 4.

Sự chênh lệch đó vô tình tạo ra khoảng cách. Trong những giờ học nhóm, khi cần bắt cặp làm bài, không ai muốn ghép cùng cô. Không chỉ vậy, cô còn phải đối diện với những ánh nhìn dè bỉu, xa lánh. Có những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng lại khiến một đứa trẻ cảm thấy tổn thương sâu sắc.

“Lúc thầy kể chuyện vui, tôi cũng cười vì thấy các bạn cười. Họ nói: ‘Hiểu gì mà cười?’. Lúc đó, tôi còn nhỏ nên khóc rất nhiều. Tôi bị quê”, Phương Mỹ Chi kể lại.





Cảm giác bị đặt ra ngoài một tập thể, không được công nhận, không có ai đứng về phía mình, đó là trải nghiệm không dễ chịu với bất kỳ ai, đặc biệt là một đứa trẻ đang trong giai đoạn hình thành sự tự tin. Nhưng điều đáng nói là cách Phương Mỹ Chi đối diện với tình huống đó.

Thay vì thu mình lại hoặc chấp nhận bị gắn nhãn “khác biệt”, cô lựa chọn thay đổi. Nữ ca sĩ tìm gia sư để cải thiện khả năng tiếng Anh. Quá trình đó không hề dễ dàng, nhưng chỉ sau một năm, cô đã vươn lên đứng nhất lớp tiếng Anh.

Câu chuyện của Phương Mỹ Chi không chỉ là hành trình vượt qua khó khăn cá nhân mà còn phản ánh một thực tế khá phổ biến: cảm giác bị cô lập trong môi trường học đường.

Theo nữ ca sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc một người bị tách ra khỏi tập thể. Có thể là những yếu tố khách quan như sự khác biệt về ngoại hình, điều kiện kinh tế, hay năng lực. Nhưng cũng có những trường hợp xuất phát từ chính bản thân khi một người vô tình tạo khoảng cách, hoặc tự thu mình lại vì mặc cảm.

“Điều đầu tiên là cần nhìn lại bản thân, xem mình có vô tình làm điều gì khiến người khác không thoải mái hay không. Nếu có, thì cần điều chỉnh”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào việc bị cô lập cũng đến từ lỗi của chính mình. Có những môi trường tồn tại những “nhóm nhỏ”, nơi một cá nhân có sức ảnh hưởng lớn đến cách những người còn lại cư xử. Trong trường hợp đó, Phương Mỹ Chi cho rằng sự im lặng đôi khi chỉ khiến vấn đề kéo dài.

Cô gợi ý rằng, nếu có thể, hãy dũng cảm đối thoại trực tiếp để hiểu rõ nguyên nhân.

Quan trọng hơn cả, là cách mỗi người lựa chọn đối diện với cảm giác bị cô lập. Việc khép kín, tự tách mình ra khỏi tập thể có thể khiến tình hình trở nên tệ hơn. Ngược lại, việc chủ động mở lòng, cải thiện bản thân và tìm kiếm những kết nối tích cực sẽ giúp từng bước thay đổi hoàn cảnh.

Câu chuyện của Phương Mỹ Chi vì thế không chỉ dừng lại ở thành công trên sân khấu. Nó còn là một lời nhắc rằng, phía sau mỗi người tự tin hôm nay có thể là một phiên bản từng rất lạc lõng. Và đôi khi, chỉ cần một quyết định không bỏ cuộc, mọi thứ có thể thay đổi theo cách không ai ngờ tới.