Chủ đề của chương trình Chị Em Gỡ Rối tuần này (phát trên VTV9) là tiền bạc và tình thân. Với vai trò khách mời, ca sĩ Hải Yến đã có những chia sẻ chân thành về mối quan hệ vật chất và tình cảm gia đình.

Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên giới thiệu tình huống của một khán giả. Người này chia sẻ rằng gia đình chồng từng mua 4 nền đất trong một dự án, phần lớn nhờ vay ngân hàng.

Sau đó, ông bà bán lại cho vợ chồng chị một nền, vợ chồng tiếp tục trả góp và thanh toán cả khoản cọc trước đó. Suốt 4 năm, hai vợ chồng đã hoàn tất toàn bộ số tiền tuy nhiên miếng đất từ đầu đến cuối vẫn đứng tên ba chồng.

Vì nghĩ là chuyện trong nhà nên chị không đặt nặng. Gần đây, ba chồng lâm bệnh nặng và phải điều trị bằng hóa chất. Chị muốn mọi việc nhẹ nhàng, tránh gây căng thẳng nhưng chồng lại quyết định đề nghị ba sang tên để tránh rắc rối về sau.

Ca sĩ Hải Yến trong chương trình.

Quả đúng như lo ngại, ba chồng phản ứng gay gắt, thậm chí cho rằng chính chị xúi giục con trai. Trong khi đó, chồng chị giải thích rõ chỉ muốn những gì thuộc về mình thì đứng tên cho minh bạch, còn tài sản nào của ba mẹ thì hoàn toàn tôn trọng.

Một người chị họ khuyên đã lỡ gây hiểu lầm thì nên giải quyết luôn cho xong, còn chị lại lo sợ mất hòa khí gia đình. Vì vậy, chị mong chương trình đưa ra lời khuyên.

Sau phần chia sẻ, MC Phương Uyên đặt câu hỏi cho khách mời: Liệu đã từng rơi vào tình huống khó xử về tiền bạc và tình thân bên phía nhà chồng chưa?

Ca sĩ Hải Yến cho biết bản thân may mắn vì bố mẹ chồng đã lường trước, luôn rõ ràng trong việc phân chia tài sản, đồng thời dặn các con phải đoàn kết, sẻ chia và thông cảm với nhau.

Ca sĩ Hải Yến chia sẻ: “Nhiều người thường không làm rõ chuyện tài sản ngay từ đầu vì tâm lý chủ quan. Họ nghĩ cùng là một gia đình, ba đứng tên thì cũng như chính mình đứng tên, không lường trước được những biến cố bất ngờ có thể xảy ra.

Là một người con, tôi cũng từng chứng kiến cảnh nhà ngoại với anh em ruột thịt nảy sinh rối ren khi cha mất, tài sản chung bị phân chia. Tôi không tham lam, nhưng tôi vẫn mong sự rõ ràng để tránh mâu thuẫn, không chỉ cho anh em ruột mà còn cho cả đời con cháu sau này. Tuy nhiên, việc mở lời với ba mẹ hay anh em lại rất khó, bởi sợ bị hiểu lầm, sợ bị cho là tính toán hay nảy sinh lòng tham, nên thường không ai dám chủ động”.

Ca sĩ Hải Yến chia sẻ góc nhìn, nếu ngay từ đầu câu chuyện chưa được nói ra thì cách xử lý sẽ dễ dàng hơn, bởi một khi đã nói rồi thì rất khó rút lại.

Với những người đang mang bệnh, tâm lý thường nhạy cảm, suy nghĩ sâu xa và kỹ lưỡng, nên lời đã thốt ra càng khó thay đổi. Chính vì vậy, theo tôi, người vợ cần chọn cách đi đến cùng, chấp nhận làm tới chứ không còn lựa chọn nào khác, đồng thời vẫn làm trọn nghĩa vụ của người con trong việc chăm sóc cha.

Trong quá trình đó, hãy cố gắng giải thích để cha cũng như các anh em trong gia đình hiểu, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ, đồng hành từ họ.

Ca sĩ Hải Yến nhấn mạnh: “Sự đồng lòng giữa các thành viên là rất quan trọng, không chỉ ở hiện tại mà còn để tránh những mâu thuẫn pháp lý có thể phát sinh sau này.

Việc né tránh thực tế sẽ càng làm cho mọi người khó xử, dễ dẫn đến hiểu lầm, thậm chí tạo ra sự nghi ngờ không đáng có. Để tránh điều đó, tôi nghĩ văn hóa họp gia đình, cùng ngồi lại trao đổi thẳng thắn để đạt được sự thống nhất”. Kết thúc chương trình, ca sĩ Hải Yến cho rằng: “Tiền bạc càng rạch ròi thì tình cảm càng bền lâu”.

Hải Yến và chồng.

Tổ ấm hiện tại của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Hải Yến sinh năm 1986 nổi lên từ Vietnam Idol 2007. Chồng cô sinh năm 1978 tên Ngọc Anh từng DJ, hàng không, kinh doanh quần áo, nhà hàng ẩm thực.... Anh luôn ở bên đồng hành, cổ vũ và hỗ trợ nữ ca sĩ trong nghệ thuật. Theo lời Hải Yến từng chia sẻ thì: “Chồng tôi lớn hơn tôi 8 tuổi và xấu trai. Ai cũng nói thế” (nguồn Eva).

Thậm chí nữ ca sĩ còn đùa, nhận chồng mình xấu nhất Việt Nam nhưng cô lại luôn tự hào điều này: “Chồng tôi chỉ nhỏ bé về mặt cơ thể thôi chứ ra ngoài xã hội, đối nhân xử thế, chưa ai chê chồng tôi câu nào. Rất nhiều người trong nghề còn phải ghen tị khi tôi có chồng như thế. Thảo Trang bảo, ông ý chiều bà muốn chết. Chung Thanh Phong bảo, ông ý hiền ơi là hiền, thương bà muốn chết”. (nguồn: Tri Thức Trẻ)

Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng sinh năm 1978 và 2 con, một trai một gái.