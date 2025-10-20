Ngay từ khi còn nhỏ, Đoan Trang đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Khi mới 5 tuổi, cô bé Đoan Trang đã tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn những ca khúc thiếu nhi, trở thành gương mặt quen thuộc của Nhà văn hóa tỉnh và tích cực tham gia các phong trào văn nghệ tại trường.

Năm 19 tuổi, cô ghi dấu ấn đầu tiên khi tham dự cuộc thi Tiếng hát TP.HCM và xuất sắc giành giải Khuyến khích. Cột mốc này mở ra hành trình ca hát chuyên nghiệp của Đoan Trang. Thời gian sau đó, cô nhanh chóng được khán giả yêu mến qua loạt ca khúc nổi bật như Forget me not, Khi ta 20...

Năm 2012, khi sự nghiệp đã bước vào giai đoạn ổn định, Đoan Trang quyết định lên xe hoa cùng người bạn đời ngoại quốc điển trai. Ông xã cô là Johan Wicklund, người Thụy Điển. Trước đó, anh từng là kỹ sư kiêm điều hành một công ty mỹ phẩm danh tiếng. Cặp đôi đã có tới 8 năm tìm hiểu trước khi chính thức nên duyên vợ chồng.

Mặc dù có rào cản ngôn ngữ và văn hóa nhưng cả hai vẫn tìm thấy sự hòa hợp trong tâm hồn và xây dựng mối quan hệ gắn bó, bền chặt. Đoan Trang từng chia sẻ, điều khiến cô tin tưởng gửi gắm cuộc đời mình chính là sự chín chắn, chân thành và khả năng thấu hiểu sâu sắc của người bạn đời.

Trong một talkshow, ca sĩ tiết lộ từng hủy hôn với người cũ vào phút chót. Sau đó, Đoan Trang mới tìm hiểu ông xã người Thụy Điển Johan Wicklund. Về lý do hủy hôn phút chót, cô kể: "Vị hôn phu lúc đó rất giỏi và thương tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì sai sai trong cuộc tình này. Tôi cảm thấy tình yêu mình trao đi chưa xứng đáng. Với nhiều lý do khác, tôi quyết định chia tay trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình".

Cả hai chào đón con gái đầu lòng vào năm 2014

Năm 2021, do yêu cầu công việc, chồng Đoan Trang được thăng chức làm Giám đốc khu vực châu Á của một tập đoàn lớn, khiến gia đình phải chuyển sang Singapore sinh sống. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Đến năm 2024, sau khi hợp đồng công tác của Johan kết thúc, cả gia đình quyết định trở lại TP.HCM để ổn định cuộc sống lâu dài. Nhờ được tiếp cận nền giáo dục quốc tế từ nhỏ, cô con gái Sol nhanh chóng thích nghi và tiếp tục chương trình học tại Việt Nam mà không gặp khó khăn.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, Đoan Trang cho biết sự tôn trọng, thấu hiểu và luôn đồng hành cùng nhau chính là yếu tố then chốt giúp vợ chồng cô gắn bó bền lâu. Nữ ca sĩ cho biết chưa bao giờ ỷ lại mà luôn giữ cho mình tinh thần độc lập và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

Cô chia sẻ: "Trong mắt Đoan Trang, chồng là người ấm áp, luôn cố gắng vì tương lai vợ con. "Anh ấy như một người anh, người thầy, người chồng, người bạn thân. Anh giúp tôi yên tâm rằng tôi có bệ đỡ vững vàng để có thể làm nghề, làm mẹ, làm vợ".

Trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vào năm 2024, ca sĩ Đoan Trang thu hút sự chú ý khi chia sẻ về một mối tình đã qua của mình. Thời điểm chia tay, cô đã đặt vé máy bay sang Nauy để nằm khóc.

"Lúc đó, tôi suýt nữa lấy một anh bác sĩ bên Mỹ nhưng cuộc tình đó lại đứt gánh nên tôi xác định chia tay. Khi ấy, tôi đang ở bên Mỹ, chia tay xong liền bay về Việt Nam rồi lại mua vé bay sang Na Uy nằm khóc bên đó. Chị gái tôi sống ở Na Uy nên tôi sang đó. Hồi ấy tôi còn trẻ nên điên rồ lắm, gì cũng làm được", Đoan Trang nói trên chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.