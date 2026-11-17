Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, quê ở Hạ Long, Quảng Ninh. Trước khi trở thành giọng ca được đông đảo khán giả biết đến, cô theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Năm 2002, Hồ Quỳnh Hương tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp chuyên ngành Thanh nhạc. Sau đó, dù đã có chỗ đứng nhất định trong làng nhạc, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi việc học để hoàn thiện kiến thức chuyên môn. Cô theo học chương trình liên thông đại học tại chính ngôi trường từng đào tạo mình.

Hồ Quỳnh Hương theo học chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Ảnh: FBNV)

Ngày 30/5/2013, Hồ Quỳnh Hương tham gia kỳ thi tốt nghiệp đại học tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM. Để hoàn thành phần thi, nữ ca sĩ phải thể hiện 8 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ thính phòng, nhạc kịch opera đến nhạc trữ tình và dân gian đương đại. Trong số đó có những tác phẩm như Ave Maria, Hồ Trên Núi, All By Myself và Cảm Ơn Mẹ.

Kết quả, cô đạt điểm 10 tuyệt đối, được ghi nhận là thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc. Thời điểm ấy, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ việc quay lại trường học xuất phát từ mong muốn trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời hoàn thành chương trình học còn dang dở.

Không dừng lại ở vai trò cựu sinh viên, năm 2016, Hồ Quỳnh Hương còn được Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mời tham gia giảng dạy tại lớp tài năng đặc biệt. Đây là nơi nữ ca sĩ từng gắn bó trong suốt quá trình học tập và nhận được sự dìu dắt của nhiều thầy cô. Đến năm 2018, cô tiếp tục đảm nhận công việc giảng dạy tại khoa Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP.HCM, cô được nhà trường ngỏ lời mời từ trước nhưng phải đến năm 2018 mới có thể sắp xếp thời gian để nhận lời.

Ngày 30/5/2013, Hồ Quỳnh Hương tham gia kỳ thi tốt nghiệp đại học tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM và đạt điểm 10 tuyệt đối (Ảnh: FBNV)

Tại đây, Hồ Quỳnh Hương trực tiếp hướng dẫn học viên về kỹ thuật thanh nhạc, cách vận dụng kỹ thuật hát thính phòng vào nhạc nhẹ, cách xử lý ca khúc trên sân khấu và trong phòng thu. Những học trò của cô phần lớn ở độ tuổi 15-16. Nữ ca sĩ cũng tự xây dựng giáo án dựa trên kiến thức chuyên môn cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm biểu diễn.

Hồ Quỳnh Hương là giọng ca nổi bật của nhạc Việt những năm 2000, cô bắt đầu được chú ý sau khi giành giải Giọng ca tài năng trẻ triển vọng tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999. Album đầu tay Vào Đời ra mắt năm 2003 góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng.

Năm 2016, Hồ Quỳnh Hương còn được Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mời tham gia giảng dạy tại lớp tài năng đặc biệt (Ảnh: FBNV)

Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu qua loạt ca khúc như Anh, Hoang Mang, Honey, Bức Thư Tình Thứ Hai và các album Ngày Dịu Dàng, Sao Tình Yêu, Non-Stop, Năng Lượng. Trong sự nghiệp của mình, Hồ Quỳnh Hương nhiều lần được vinh danh tại Giải Mai Vàng và Làn Sóng Xanh, đồng thời từng đại diện Việt Nam tham gia các chương trình, liên hoan âm nhạc quốc tế.

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