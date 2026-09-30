Nữ ca sĩ quốc dân - cầu thủ ly thân vì khoản nợ 15 tỷ, cãi nhau to tới mức không bắt máy đối phương suốt 2 tháng

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ quốc dân Hàn Quốc Shoo (thành viên nhóm nhạc huyền thoại S.E.S) đã để lộ thông tin cô và ông xã - cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung ly thân từ 4 năm trước. Cặp đôi mẫu mực 1 thời đi tới bước đường này do những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo nhận án tù và vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc.

Tới sáng 29/9, tờ MK đăng tải thông tin mới liên quan tới cuộc hôn nhân đầy sóng gió của cặp đôi Shoo - Im Hyo Sung. Theo đó, trong thời gian ly thân, Shoo - Im Hyo Sung có lần cãi nhau to tới mức sau đó nữ ca sĩ sinh năm 1981 đã không thể liên lạc được với đàng trai trong suốt 2 tháng. Khi ấy, hành động vô tình từ đối phương khiến cho cựu thành viên nhóm nhạc nữ S.E.S phải trăn trở: “Thực ra tôi đã cãi nhau với ông xã Im Hyo Sung. Vậy nên, 2 tháng qua tôi không thể liên lạc được với anh ấy. Có nên liên lạc lại không nhỉ? Lần này liệu anh ấy có chịu bắt máy không đây?”.

Shoo cãi nhau to với chồng cầu chủ, sau lần đó đàng trai không thèm bắt máy nữ ca sĩ suốt 2 tháng. Ảnh: Naver

Được biết, đây cũng không phải lần đầu Shoo - Im Hyo Sung cãi nhau trong khoảng thời gian ly thân. Ở 1 lần khác, cặp đôi cũng đã “lời qua tiếng lại” vô cùng gay gắt trong khi đang thảo luận về 1 số vấn đề của gia đình. Sau trận cãi nhau “long trời lở đất” lần đó, Shoo đã chặn số chồng mình, thậm chí cấm cửa không cho đàng trai bước chân vào nhà trong suốt 1 tháng rưỡi. Chưa hết, thành viên nhóm nhạc quốc dân còn đổi luôn mật khẩu khóa cửa để không cho ông xã cầu thủ có cơ hội đặt chân vào bên trong căn nhà suốt khoảng thời gian đó.

Cuộc hôn nhân của Shoo và nam cầu thủ họ Im từ lâu đã khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Còn nhớ cách đây không lâu, Shoo xác nhận ly thân ông xã cầu thủ được 4 năm. Nguyên nhân của quyết định này đến từ nhiều phía. Đầu tiên, giữa vợ chồng cô phát sinh những mâu thuẫn không thể giải quyết sau khi Shoo vỡ nợ 15 tỷ vì đánh bạc. Ngoài ra, việc vợ chồng cô chọn ly thân còn bắt nguồn từ những lý do thực tế của gia đình. Nhà của họ không còn đủ chỗ khi các con lớn lên. Con trai cả của cô cần phòng riêng sau khi vào trung học, trong 2 hai con gái sinh đôi cũng cần không gian riêng biệt. Thêm vào đó, gia đình bắt đầu nuôi 3 con vẹt, tạo thêm nhu cầu về phòng khác.

Cơ hội đến khi chồng Shoo đề cập rằng anh sẽ tạm thời chuyển đến nơi khác. Nữ ca sĩ tâm sự: “Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình, và lập tức gọi cho 1 công ty chuyển nhà”. Sau đó, nữ ca sĩ đã cải tạo phòng cũ của chồng thành phòng ngủ cho con trai. Mặc dù không còn sống chung, Shoo nhấn mạnh rằng cô và nam cầu thủ Im Hyo Sung vẫn xem nhau như vợ chồng.

Chồng cô, cựu cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung, hiện đang sống gần đó và thường xuyên dành thời gian về thăm vợ con vào mỗi dịp cuối tuần. Chia sẻ về tình hình cuộc sống hiện tại của 2 vợ chồng sau khi quyết định ly thân, Shoo vui vẻ bày tỏ: “Thực ra, như vậy khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cả gia đình vẫn thường xuyên tụ họp ăn uống và thậm chí còn đi du lịch cùng nhau nữa”.

Shoo thừa nhận rằng việc sống chung dưới 1 mái nhà liên tục đã khiến vợ chồng cô đôi lúc lâm cảnh khó xử. Nữ ca sĩ 8X giải thích rằng chồng cô thường xuyên cằn nhằn, khiến sự bực bội tích tụ theo thời gian. Điều thú vị là việc sống riêng thực sự đã cải thiện mối quan hệ giữa họ. Shoo cũng có thêm nhiều thời gian để dành cho bản thân hơn.

Shoo xác nhận chuyện đã ly thân chồng sau ồn ào đánh bạc. Ảnh: Naver

Shoo tên thật là Yoo Soo Young, sinh năm 1981. Cô chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Năm 2002, các thành viên hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản và chuyển hướng hoạt động sang mảng hát solo và diễn xuất. Tới năm 2010, Shoo kết hôn với cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Im Hyo Sung. Cặp đôi đã có với nhau 3 đứa con.

Từ tháng 8/2016 - tháng 5/2018, Shoo nhiều lần đánh bạc trái phép tại các sòng bạc ở nước ngoài và bắt đầu rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vào tháng 8/2018, nữ nghệ sĩ bị chủ nợ kiện vì nợ khoản tiền hơn 790 triệu won (15 tỷ đồng). Tháng 1/2019, cô bị kết án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm, đồng thời phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích vì đánh bạc trái phép. Vòng xoáy nợ nần do cờ bạc, kiện cáo khiến hôn nhân giữa Shoo và Im Hyo Sung gặp nhiều sóng gió. Được biết nữ ca sĩ quốc dân đã đem nhà đi cầm cố, nướng sạch tiền tiết kiệm trên sòng bạc khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Việc có 1 cô vợ cờ bạc vô độ đến bể nợ còn khiến Im Hyo Sung rất xấu hổ, bức xúc trong thời gian dài trước khi mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện.