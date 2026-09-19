Nữ ca sĩ nổi tiếng vừa phải đi cấp cứu gấp

Sáng 18/9, MORE VISION thông báo Chungha, nữ ca sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc, phải đến phòng cấp cứu vì vấn đề sức khỏe và hiện đang được điều trị. Do tình hình phát sinh đột ngột, nữ ca sĩ buộc phải rút khỏi sân khấu Deja Vu thuộc Lễ hội Trở về Trường của Đại học Kyonggi, cơ sở Seoul.

Chungha, tên thật Kim Chung Ha, sinh năm 1996, là nữ ca sĩ Hàn Quốc được biết đến với khả năng hát, nhảy và trình diễn trên sân khấu. Cô bắt đầu được công chúng chú ý khi tham gia chương trình sống còn Produce 101 và trở thành thành viên của nhóm nhạc dự án I.O.I. Nhóm ra mắt năm 2016, sau đó hoạt động trong thời gian ngắn trước khi tan rã vào đầu năm 2017.

Sau I.O.I, Chungha lựa chọn phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng tạo dấu ấn riêng. Cô được nhắc đến qua loạt ca khúc như Why Don't You Know, Roller Coaster, Gotta Go và Snapping. Trong đó, Gotta Go được xem là một trong những sản phẩm tiêu biểu giúp tên tuổi Chungha gắn liền với hình ảnh nữ nghệ sĩ solo có phong cách trình diễn mạnh mẽ, vũ đạo nổi bật và màu sắc âm nhạc riêng. Những năm sau đó, cô tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm và duy trì hoạt động trên sân khấu.

Hình ảnh của Chungha cũng thường gắn với phong cách biểu diễn quyến rũ và khả năng kiểm soát sân khấu. Bên cạnh kỹ năng nhảy, nữ ca sĩ còn được biết đến với khả năng biểu cảm và truyền tải cảm xúc qua các màn trình diễn.

Năm 2026, cô cùng các thành viên I.O.I tái hợp nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, phát hành mini album I.O.I : LOOP và thực hiện concert tại Seoul cùng một số điểm đến ở châu Á. Sau màn tái hợp I.O.I, Chungha tiếp tục trở lại với hoạt động solo. Cô phát hành sản phẩm mới và duy trì lịch trình biểu diễn, xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc và lễ hội.

Theo lịch trình được công bố mới đây, Chungha là một trong những nghệ sĩ dự kiến biểu diễn tại sự kiện diễn ra ngày 18/9. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe khiến kế hoạch của cô phải thay đổi vào phút chót.

MORE VISION gửi lời xin lỗi tới cán bộ, sinh viên Đại học Kyonggi cùng khán giả đã chờ đợi màn trình diễn của Chungha. Công ty cho biết quyết định hủy lịch diễn được đưa ra sau khi sức khỏe của nữ ca sĩ phát sinh vấn đề bất ngờ.

Phía quản lý đồng thời khẳng định sẽ ưu tiên hỗ trợ Chungha trong quá trình điều trị và hồi phục, đồng thời mong lễ hội vẫn diễn ra an toàn, thuận lợi dù nữ ca sĩ vắng mặt.

Sau thông báo từ MORE VISION, Đại học Kyonggi cũng xác nhận Chungha không thể tham gia chương trình. Ban tổ chức đang tìm kiếm nghệ sĩ khác để thay thế vị trí của cô trong danh sách biểu diễn.

Việc một nghệ sĩ hủy sân khấu ngay trong ngày diễn ra sự kiện khiến thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, Chungha trước đó vẫn có lịch trình hoạt động nên thông báo nhập viện càng khiến người hâm mộ quan tâm.

Tuy nhiên, MORE VISION chưa tiết lộ cụ thể nữ ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe gì, tình trạng hiện tại nghiêm trọng đến mức nào hay thời điểm cô có thể trở lại các hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, những thông tin về sức khỏe của Chungha hiện vẫn cần chờ các cập nhật tiếp theo từ công ty quản lý.

Kể từ khi solo, Chung Ha luôn gắn liền với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ. Có thể nói, đây là hình tượng chủ đạo mà nàng ca sĩ kiêm “cỗ máy nhảy” theo đuổi. Đây cũng được xem là phong cách ấn tượng giúp cô toát lên thần thái thu hút khi biểu diễn vũ đạo. Không chỉ nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Chung Ha còn là đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang bởi phong cách biến hóa của mình.

(Tổng hợp)