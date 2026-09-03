Nữ ca sĩ J. đột ngột kết hôn với tài tử hơn 6 tuổi dù chưa từng lộ "hint" hẹn hò

Vào ngày 3/9, truyền thông đưa tin Yoo Jiae (cựu thành viên nhóm Lovelyz) sẽ kết hôn với nam diễn viên Kwak Si Yang sẽ kết hôn vào ngày 28/11 sắp tới. Đám cưới được tổ chức tại 1 khách sạn ở quận Yongsan, Seoul, chỉ có gia đình và những người quen thân thiết tham dự. Công ty quản lý 9ato Entertainment sau đó đã xác nhận thông tin này.

Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ bởi cả 2 nghệ sĩ chưa từng công khai mối quan hệ của mình trước đây, cũng khôn có tin đồn hẹn hò. Thay vì xác nhận mối quan hệ và tiến tới hôn nhân một cách công khai, Yoo Jiae và Kwak Si Yang đã giữ kín chuyện tình cảm khỏi sự chú ý của công chúng trước khi tuyên bố kết hôn.

Yoo Jiae và Kwak Si Yang bí mật hẹn hò suốt 1 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Ảnh: X

Theo các nguồn tin, Yoo Jiae và Kwak Si Yang đã hẹn hò kín đáo được khoảng 1 năm. Mặc dù lịch trình bận rộn, cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt, luôn quan tâm đến nhau và cuối cùng quyết định dành trọn cuộc đời bên nhau. Yoo Jiae sinh năm 1993, trong khi Kwak Si Yang sinh năm 1987, tạo nên sự chênh lệch tuổi tác giữa 2 người là 6 năm. Cô cũng trở thành thành viên Lovelyz đầu tiên yên bề gia thất

Đám cưới được tổ chức vào ngày 28/11 tại 1 khách sạn ở quận Yongsan, Seoul, chỉ có gia đình và những người quen thân thiết tham dự. Ảnh: Dispatch

Yoo Jiae ra mắt với tư cách thành viên nhóm nữ 8 thành viên Lovelyz vào năm 2014. Dù Lovelyz không phải nhóm nhạc hàng đầu, song họ vẫn có lượng người hâm mộ ổn định, dắt túi nhiều bản hit như Ah Choo!, Destiny, Now, We, That Day... Trong nhóm, cô nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp ngây thơ và giọng hát trong trẻo. Sau sự nghiệp thần tượng, nữ idol sinh năm 1993 chuyển sang diễn xuất và tiếp tục xây dựng sự nghiệp điện ảnh của mình, bao gồm cả vai diễn trong bộ phim truyền hình MBC The Third Marriage.

Ảnh: X

Yoo Jiae nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp ngây thơ, giọng ca trong trẻo. Ảnh: X

Kwak Si Yang sinh năm 1987, cũng ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2014 thông qua bộ phim Night Flight. Sau đó, anh được biết đến rộng rãi hơn qua các bộ phim truyền hình như Oh My Ghost và All Is Well, trước khi xây dựng một sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Bộ phim nổi bật gần đây của anh là Flex X Cop.

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Kwak Si Yang có ngoại hình đậm chất "tổng tài". Ảnh: Star1

Nguồn: Koreaboo