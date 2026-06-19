Không hẹn mà gặp, Hội An một lần nữa xuất hiện trên trang cá nhân của một ngôi sao Hàn Quốc. Lần này là Kim Sori, gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc và phim Hàn. Giữa nắng vàng, tường rêu và đèn lồng đỏ, nàng ca sĩ đã có những bức hình đẹp đến mức nhiều người phải thốt lên: Hèn gì sao Hàn cứ rủ nhau sang Việt Nam.

Trên trang Instagram cá nhân, Kim Sori đăng tải loạt ảnh ghi lại chuyến đi tới Hội An, kèm những khung hình rất "đời": Lúc thì thong dong dạo bước trong khu phố cổ, lúc lại tạo dáng bên những bức tường vàng đặc trưng đã thành "thương hiệu" của thành phố di sản này. Phong cách của cô nhẹ nhàng, trong trẻo, hợp đến lạ với khung cảnh trầm mặc mà nên thơ của Hội An. Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ cả Hàn lẫn Việt nhanh chóng để lại lời khen, đồng thời "mách nước" thêm cho cô những địa điểm nên ghé khi đã lỡ yêu mảnh đất miền Trung.

Kim Sori là ai?

Với những bạn chưa quen mặt, Kim Sori (tên thật trùng nghệ danh, sinh năm 1990 tại Seoul) là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc hơn một thập kỷ. Cô từng là một nửa của nhóm nhạc đôi CocoSori, sau đó góp mặt trong dự án nhóm nữ Real Girls Project. Đến năm 2018, Kim Sori chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ solo qua ca khúc "Touch", và từ đó duy trì con đường âm nhạc khá độc lập, tự thân.

Ngoài âm nhạc, Kim Sori còn lấn sân diễn xuất với những vai nhỏ và vai khách mời trong loạt phim như Hi! School: Love On, The Idolmaster KR, hay bộ phim cổ trang giả tưởng đình đám Bulgasal: Immortal Souls. Một điểm thú vị khiến cô được yêu mến là khả năng ngoại ngữ ấn tượng: Bên cạnh tiếng Hàn, cô có thể nói tiếng Nhật, tiếng Trung và giao tiếp tiếng Anh, một phần nhờ quãng thời gian theo học tại Nhật Bản từ khi còn trẻ.

Những năm gần đây, Kim Sori được biết đến nhiều hơn ở khía cạnh một nhà sáng tạo nội dung. Kênh YouTube mang phong cách lifestyle của cô thu hút lượng người theo dõi đáng kể, nơi cô chia sẻ về âm nhạc, cuộc sống thường nhật và cả những chuyến đi. Cũng vì thế, việc cô chọn Hội An làm điểm dừng chân và đưa lên trang cá nhân lại càng khiến nhiều người tò mò.

Hội An: Điểm đến "ruột" của hàng loạt sao Hàn

Thực ra, Kim Sori không phải ngôi sao Hàn đầu tiên phải lòng dải đất Đà Nẵng, Hội An. Suốt nhiều năm qua, khu vực này gần như đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới nghệ sĩ xứ kim chi mỗi khi muốn tìm một nơi vừa đẹp, vừa yên, vừa riêng tư để nghỉ ngơi.

Có thể kể đến chuyến nghỉ dưỡng của vợ chồng tài tử Lee Byung Hun và Lee Min Jung, hay "chị đẹp" Son Ye Jin, những người từng chọn các khu resort ven biển Hà My để tận hưởng kỳ nghỉ và thực hiện những bộ ảnh đẹp mê hồn. Bãi biển nơi đây từng được truyền thông quốc tế xếp vào nhóm những bãi biển đẹp nhất châu Á, và cũng từ đó được nhiều sao Hàn "truyền tai nhau" như một địa chỉ đáng tin. Sức hút của vùng đất này lớn đến mức đi dạo ở Đà Nẵng hay Hội An, du khách hoàn toàn có thể bắt gặp rất đông người Hàn Quốc, trong đó có cả những gương mặt nổi tiếng.

Vậy Hội An có gì mà khiến người Hàn mê đến thế? Câu trả lời nằm ở chính cái đẹp không phô trương của phố cổ. Đó là những dãy nhà cổ kính nhuốm màu thời gian, là mái ngói rêu phong, là ánh đèn lồng lung linh soi bóng xuống dòng sông Hoài mỗi khi đêm xuống. Nhịp sống ở đây đủ chậm để người ta kịp chạm vào cảm xúc thật, điều mà những đô thị hiện đại sầm uất khó lòng mang lại. Với nhiều du khách Hàn vốn quen với guồng quay hối hả, Hội An giống như một khoảng lặng dịu dàng giữa hành trình.

Không ít người Hàn từng chia sẻ rằng họ ao ước được đặt chân tới Hội An ít nhất một lần trong đời, yêu nơi này vì những góc phố đẹp như tranh và trên hết là sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương. Phố cổ vì thế không chỉ là nơi để "check-in rồi đi", mà là chốn để "neo lại cảm xúc", để quay lại lần thứ hai, thứ ba.

Và loạt ảnh mới của Kim Sori, theo một cách rất tự nhiên, lại tiếp tục viết thêm một dòng cho câu chuyện tình yêu dài lâu giữa các ngôi sao Hàn Quốc và mảnh đất di sản miền Trung này. Một chuyến đi nhỏ của cô, nhưng cũng là lời nhắc dễ thương rằng Hội An vẫn luôn ở đó, vẫn đủ đẹp để khiến bất kỳ ai cũng muốn ghé qua.