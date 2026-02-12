Sáng 12/2, tờ JoongAng đưa tin, nam thần tượng đình đám Song Mino (WINNER) đang phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù 3 năm với cáo buộc vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Theo cáo trạng của phòng công tố, nam ca sĩ đã tự ý nghỉ tổng cộng 102 ngày mà không có lý do chính đáng trong thời gian làm nhân viên phục vụ công ích tại cơ sở phúc lợi dân cư ở quận Mapo, Seoul từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Nhiều khán giả nhận định, sự nghiệp nam ca sĩ 9X coi như xong, không thể cứu vãn nổi sau bê bối nghiêm trọng nhất sự nghiệp.

Nhân viên phục vụ công ích không phải làm việc vào cuối tuần và ngày lễ, cho nên trong suốt 1 năm 9 tháng phục vụ nghĩa vụ quân sự, số ngày thực tế Song Mino phải đi làm là khoảng 430 ngày. Theo cáo buộc do bên công tố đưa ra, số ngày Song Mino nghỉ trái quy định chiếm gần 1/4 tổng số ngày phải làm việc. Theo Luật nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc hiện hành, cá nhân tự ý rời khỏi nơi làm việc mà không có lý do chính đáng từ 8 ngày trở lên có thể bị phạt tù lên đến 3 năm.

Song Mino đối diện với nguy cơ phải ngồi tù 3 năm. Ảnh: Naver

Theo bản cáo trạng, số ngày vắng mặt của Song Mino tăng dần khi gần đến thời điểm xuất ngũ. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của nam idol là từ 24/3/2023 đến 23/12/2024. Theo bên công tố cho hay, trong giai đoạn từ tháng 3-5/2023, Song Mino chỉ vắng mặt 1 ngày. Thế nhưng đến tháng 11/2024, 1 tháng trước khi xuất ngũ, con số này tăng vọt lên 14 ngày. Đáng chú ý chỉ tính riêng trong tháng 7/2024, thành viên WINNER vắng mặt tổng cộng 19 ngày trong khi tháng đó có 23 ngày nhân viên phục vụ công ích phải làm việc. Như vậy, anh chỉ đi làm đúng 4 ngày trong tháng 7/2024, khiến công chúng vô cùng phẫn nộ.

Phòng công tố cho biết thêm, quản lý A của Song Mino trong quân ngũ đã tiếp tay cho nam ca sĩ xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Được biết, A chịu trách nhiệm quản lý việc chấm công cho thành viên WINNER. Khi Song Mino nói anh không đi làm vì ngủ quên hoặc mệt mỏi, anh A đã đồng ý không chút do dự và sau đó làm giả hồ sơ như thể Song đã đi làm chăm chỉ. Nguồn tin cho biết thêm, A còn tự ý xử lý số ngày nghỉ phép năm và nghỉ ốm còn lại của Song Mino để qua mặt cơ quan quản lý.

Bản cáo trạng cũng nêu ra bằng chứng cho thấy A thông đồng với Song Mino. Bên công tố tiết lộ: "Khoảng 6 giờ 9 phút tối hôm 29/5/2023, A nhắn tin cho Song: ‘Mai anh có lịch trình huấn luyện nên không đi làm được đâu, gặp lại ngày 31/5 nhé’, qua đó thông báo mình sẽ vắng mặt tại nơi làm việc. Sau đó, Song Mino bị cáo buộc không tới làm việc vào ngày 30/5. Và anh A tiếp tục lập hồ sơ giả như thể thành viên WINNER đã đi làm bình thường". Đáng chú ý, vào hôm 29/5 - ngày A gửi tin nhắn - trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh cho thấy Song Mino đang có mặt tại Mỹ để dự đám cưới của em gái mình.

Song Mino vui vẻ xuất hiện trong hôn lễ của em gái. Ảnh: X

Phòng công tố nhấn mạnh, họ đã xác thực bằng chứng khách quan thông qua giám định điện thoại và dữ liệu GPS, qua đó phát hiện thêm các ngày vắng mặt trái quy định của Song Mino ngoài thông tin do bên cảnh sát cung cấp. Từ đây, Song Mino và quản lý A bị truy tố với cáo buộc vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, nguồn tin của truyền thông Hàn cho biết Song Mino đã thừa nhận phần lớn cáo buộc liên quan tới hành vi rời khỏi nơi làm việc. Tuy nhiên, công ty quản lý YG Entertainment khi đó lại lên tiếng giải thích rằng: "Việc Song Mino nghỉ ốm là để tiếp tục tham gia quá trình điều trị y tế đã diễn ra từ trước khi nhập ngũ, và các kỳ nghỉ phép khác đều được thực hiện theo đúng quy định".

Phiên tòa đầu tiên của vụ án liên quan tới Song Mino ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 năm nay. Nhưng lịch xét xử đã được điều chỉnh lại sau khi phía Song Mino nộp đơn xin hoãn. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, phiên xử đầu tiên được ấn định vào ngày 21/4.

Song Mino được cho là hết đường trở lại showbiz. Ảnh: Naver

Song Mino sinh năm 1993, ra mắt cùng WINNER khi vừa tròn 21 tuổi. Xuyên suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, anh cùng nhóm cho ra lò nhiều bản hit "làm mưa làm gió" trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó không thể không nhắc tới bản hit quốc dân người người nhà nhà ở Hàn Quốc đều thuộc REALLY REALLY.