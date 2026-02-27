Nữ ca sĩ đình đám U55 công khai lấy trai miền núi, không biết tiếng Việt, luôn sợ chồng ghen vì điều này

Giọng ca khàn lạ làm nên thương hiệu

Phương Thanh tên thật là Bùi Thị Phương Thanh, sinh năm 1973 tại Thanh Hóa. Cô hoạt động âm nhạc từ thập niên 1990 và được xem là một trong những giọng ca nữ nổi bật của làng nhạc Việt với phong cách pop-rock mạnh mẽ.

Ca sĩ Phương Thanh

Xuất thân trong gia đình nghèo, Phương Thanh theo mẹ vào TP.HCM từ nhỏ và sớm bộc lộ đam mê ca hát. Những năm đầu, nữ ca sĩ tham gia nhiều cuộc thi và sinh hoạt tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, từ đó có cơ hội bước vào con đường chuyên nghiệp.

Đến cuối thập niên 1990 và đầu 2000, Phương Thanh trở thành cái tên đình đám với loạt ca khúc như Giã từ dĩ vãng , Trống vắng , Một thời đã xa , Khi giấc mơ về … Những bài hát với giọng khàn lạ, cảm xúc mãnh liệt đã giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nữ ca sĩ cũng giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, Cống Hiến...

Suốt gần 30 năm hoạt động, Phương Thanh sống chủ yếu bằng âm nhạc và ít lấn sân các lĩnh vực khác, dù từng đóng phim hay kinh doanh bất động sản. "Âm nhạc là trọng tâm của đời mình", nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Phương Thanh từng là giọng ca hàng đầu, sở hữu lượng fan đông đảo nhất Làn Sóng Xanh

Bên cạnh ca hát, Phương Thanh còn thử sức với điện ảnh và sân khấu. Cô tham gia nhiều bộ phim như Lan và Điệp, Kim Vân Kiều, Nụ hôn thần chết, Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hot boy nổi loạn. ..

Phương Thanh từng đoạt giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Nụ hôn thần chết và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 17 với vai diễn trong phim Hot boy nổi loạn ...

Không chỉ nổi tiếng bằng tài năng, Phương Thanh còn được khán giả yêu mến vì cá tính thẳng thắn, sống thật. Nữ ca sĩ nhiều lần lên tiếng về những vấn đề xã hội, bảo vệ đồng nghiệp, và luôn giữ hình ảnh một nghệ sĩ cá tính, mạnh mẽ, dù từng trải qua biến cố mất giọng và những cú sốc gia đình.

Từng lận đận tình cảm, ngoài 50 công khai có chồng là trai miền núi

Có sự nghiệp rực rỡ, nhưng chuyện tình cảm của Phương Thanh lại nhiều trắc trở. Nữ ca sĩ từng trải qua những mối tình kín tiếng, một mình sinh con gái và nhiều năm không công khai danh tính cha của bé. Điều này từng khiến cô chịu nhiều áp lực từ dư luận.

Những năm gần đây, Phương Thanh khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ đã có chồng - một người miền núi Ấn Độ, không rành tiếng Việt. Nữ ca sĩ cho biết hai người hòa hợp tính cách dù khác biệt ngôn ngữ và văn hóa.

Ở tuổi ngoài 50, Phương Thanh công khai có chồng, nhưng giấu danh tính bạn đời

"Chồng tôi tuổi Dần, quê ở Ladakh (Ấn Độ), theo nghiệp đèn sách. Anh là trai miền núi, rất dữ nhưng cũng rất đạo hạnh. Chúng tôi giống nhau từ má lúm đồng tiền, cái mí mắt đến tính cách. Bao nhiêu năm nay, tôi đã đi tìm người đàn ông tuổi Dần ấy nhưng không gặp. Tôi tin vào duyên số, rốt cuộc đã tìm gặp", Phương Thanh nói với Vietnamnet.

Tứ khi công khai có chồng, trên mạng xã hội, Phương Thanh thường xuyên đăng trạng thái về ông xã bí mật. Mới đây, cô viết: "Hạnh phúc em đo bằng gì, bằng những tháng năm từng đi. Hạnh phúc em luôn để dành cho duy nhất mỗi một mình chồng thôi ạ!".

Khi một khán giả thắc mắc vì sao cô liên tục chia sẻ về chồng, nữ ca sĩ trả lời: "Thì có chồng rồi, sợ chồng ghen cho nên Chanh phải thể hiện thường xuyên cho chồng yên tâm. Giới nghệ sĩ hay bị nghi ngờ lăng nhăng, chồng không an tâm. Hiểu chưa?".Một khán giả khác bình luận: "Thủy chung sắc son một lòng ha chị", Phương Thanh đáp ngắn gọn: "Chính xác".

Nữ ca sĩ thường xuyên thể hiện tình cảm với chồng bí mật trên trang cá nhân

Những chia sẻ của Phương Thanh thu hút sự chú ý của nhiều người. Ở tuổi ngoài 50, nữ ca sĩ vẫn giữ sự trẻ trung, năng lượng tích cực và sẵn sàng thể hiện tình yêu một cách công khai.

Ngoài chuyện tình cảm, Phương Thanh hiện sống bình yên bên con gái và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia các chương trình truyền hình, liveshow, làm giám khảo và hoạt động từ thiện. Nữ ca sĩ vẫn xuất hiện trong nhiều sự kiện âm nhạc và hoạt động cộng đồng, giữ phong độ của một giọng ca gạo cội.

Phương Thanh cũng từng chia sẻ rằng sau nhiều sóng gió, cô chọn cuộc sống đơn giản, dành thời gian cho gia đình và những chuyến đi thiện nguyện. Với cô, hạnh phúc không nằm ở danh tiếng mà ở sự bình yên trong tâm hồn. Nữ ca sĩ hiện đang sống an yên trong căn nhà phố rộng gần 200m2 tại phường Phú Nhuận, TP. HCM.