Nữ ca sĩ đình đám bị chồng doanh nhân ép ly hôn sau 7 tháng cưới: “Tôi khổ sở vô cùng”

Tình duyên của nữ ca sĩ Hàn Quốc Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) từ lâu đã trở thành chủ đề khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Còn nhớ cách đây 3 năm, nữ ca sĩ họ Seo đã bị ông xã - 1 doanh nhân công nghệ đâm đơn ly dị chỉ sau đúng 7 tháng cưới. Sự việc này đã trở thành “nốt trầm” buồn đáng quên trong cuộc đời cô.

Tới nay, Seo In Young vừa bất ngờ tuyên bố tái hôn với doanh nhân giàu có Choi Ji Hoon - CEO doanh nghiệp sáng tạo nội dung NP. Bên cạnh những lời chúc mừng, 1 bộ phận khán giả bất ngờ bày tỏ thái độ tiêu cực, thậm chí suy đoán rằng nữ ca sĩ họ Seo sớm muộn gì cũng đổ vỡ hôn nhân lần 2.

Trước những phản ứng gay gắt từ 1 bộ phận công chúng, Seo In Young vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân trong ngày 10/6 và mạnh mẽ đáp trả, đồng thời không quên cà khịa chồng cũ: “Về chuyện 1 số khán giả lo ngại rằng tôi có thể ly hôn lần nữa ấy mà, tôi xin được nói thẳng là chuyện tương lai chính tôi cũng không biết trước được đâu nhé. Nhưng tôi luôn nỗ lực và chân thành. Lần trước tôi ly hôn đâu phải do mình ngoại tình. Dù sao thì tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ và tiếp tục duy trì giao lưu với khán giả ở trên mạng. Sẽ không có gì thay đổi cả. Chúng tôi kết hôn cũng không phải vì có bầu trước rồi mới cưới, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện con cái lúc này. Chắc phải lên kế hoạch sau thôi. Hiện tại tôi hài lòng với công việc và cuộc sống của bản thân”. Được biết, trong cuộc hôn nhân trước, Seo In Young từng úp mở tố chồng cũ thay lòng đổi dạ.

Seo In Young chính thức lên tiếng sau khi 1 bộ phận khán giả trù ẻo cô ly hôn lần 2. Ảnh: Naver

Cũng trong video mới đây, Seo In Young còn tranh thủ tung hô ông xã hiện tại, không ngần ngại khen người này ăn đứt so với chồng cũ của cô: “Anh ấy chưa từng kết hôn và là 1 doanh nhân cuồng công việc. Nhiều người cứ bảo ‘Ai mà chẳng thích cưới người giàu’, nhưng giờ đây tôi lại thích 1 người đàn ông sống có trách nhiệm và chăm chỉ hơn. Dù tôi từng tiêu xài hoang phí nhưng tôi thuộc kiểu kiếm được nhiều tiền hơn so với nhiều người đàn ông khác. Khi tôi hỏi ông xã hiện tại ‘Anh có gánh vác nổi em không?’, anh ấy đã đáp lại rằng ‘Tất nhiên là được rồi’. Anh ấy chưa từng hỏi 1 câu nào về chuyện tiền bạc của tôi. Trước đây, từng có người lợi dụng việc tôi giỏi kiếm tiền, nhưng ông xã hiện tại lại là người có trách nhiệm rất lớn, luôn nghĩ tự mình có thể lo liệu được tất cả cho tôi. Tôi đã rất buồn khi tên ông xã hiện tại và tên công ty anh ấy bị công khai trên diện rộng, nhưng anh ấy nói chỉ cần là vì tôi thì mọi chuyện đều ổn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được 1 người đàn ông tốt đến vậy”.

Ở cuối video, Seo In Young cho biết bản thân từng khốn khổ thế nào hậu ly hôn, đồng thời khẳng định chính ông xã hiện tại đã thắp sáng lại niềm hy vọng trong cuộc sống cho cô: “Nếu không phải là ông xã hiện tại thì tôi đã chẳng có ý định tái hôn. Lúc đó tôi gần như đã từ bỏ việc lấy chồng nhưng số phận đã cho tôi gặp anh ấy (chồng hiện tại). Tôi từng bị trầm cảm nặng và ngày nào cũng mượn rượu giải sầu hậu ly hôn. Rồi sau đó, 1 người quen biết đã mai mối cho tôi với ông xã hiện tại. Ban đầu, tôi định từ chối vì tâm trạng khi ấy không được ổn định. Song vì lịch hẹn đã chốt nên không thể không đến được. Cuối cùng vào buổi tối trước hôm đi xem mắt, tôi đã bảo anh ấy (chồng hiện tại) đến nơi tôi cùng bạn bè đang tụ tập. Và rồi tôi đã bị thu hút bởi dáng vẻ xuất hiện đầy tự tin của anh ấy”.

Những chia sẻ của Seo In Young mới đây đã gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Trước khi thành đôi với ông xã hiện tại, Seo In Young từng kết hôn với 1 doanh nhân công nghệ hồi tháng 2/2023. Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Liền sau đó, Seo In Young bị chồng cũ đâm đơn ly dị, bắt phải chia tay. Còn nhớ khi đó, cô đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Ban đầu truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của nữ ca sĩ họ Seo.

Nhưng sang năm nay, Seo In Young lại ám chỉ chính chồng cũ mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt. Theo đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube vào hôm 26/3, cựu thành viên Jewelry gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”: “Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé”.

Chưa dừng lại ở đó, Seo In Young còn cho biết người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa cô và chồng cũ: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch” . Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn chồng cũ có biểu hiện bất thường trong hôn lễ với Seo In Young, khiến những khách mời tới dự đám cưới mất niềm tin nơi anh.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng cũ. Ảnh: X

Seo In Young sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…