Vụ ly hôn của nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Seo In Young (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry) khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt hơn 2 năm qua. Được biết, cô đã bị ông xã đâm đơn ly dị chỉ sau đúng 7 tháng cưới.

Tới nay vào chiều 26/3, Seo In Young bất ngờ xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và có những tiết lộ gây bão liên quan tới cuộc hôn nhân không êm đẹp với chồng doanh nhân. Theo lời nữ ca sĩ sinh năm 1984, người ngoài đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa vợ chồng cô: “Nhiều người cứ nói rằng ngay từ lúc đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra, họ đã nghĩ tôi và ông xã sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Đến khi tôi chính thức tuyên bố ly dị, những người đó còn bảo ‘Chỉ có mình In Young là không biết thôi, chứ khách mời tới dự đám cưới ai cũng đoán được kết cục này rồi mà’ với vẻ chắc nịch”. Từ đây, nhiều khán giả suy đoán rằng Seo In Young đang úp mở cà khịa chồng cũ, ngầm ám chỉ đối phương là nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ.

Seo In Young bất ngờ đăng video ngầm chỉ trích chồng cũ. Ảnh: Naver

Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi có những lời tâm sự đầy ẩn ý giống như đang tố cáo chồng cũ đã “thay lòng đổi dạ”: “Mọi người đừng bao giờ tin rằng cái dáng vẻ khi đối phương yêu thương bạn lúc ban đầu sẽ tồn tại mãi mãi. Con người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Nhưng nếu họ thay đổi quá nhanh thì sẽ làm cho tôi không kịp có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi nhé”.

Cũng trong video vừa được đăng trên YouTube, Seo In Young đã chia sẻ về bài học xương máu cô rút ra từ cuộc hôn nhân thất bại: “Tôi cảm thấy mình đã học được nhiều bài học cuộc sống từ cuộc hôn nhân thất bại. Kết luận được rút ra ở đây là: Tôi hoàn toàn không phù hợp với 1 cuộc sống hôn nhân lặng lẽ, chỉ ngồi yên và không làm gì cả. Tôi nhận ra mình phải tiếp tục hoạt động nghệ thuật”.

Những chia sẻ của Seo In Young mới đây đã khiến dư luận dậy sóng. Ảnh: Nate

Seo In Young kết hôn với 1 doanh nhân công nghệ vào tháng 2/2023. Ngay sau đó, cặp đôi đã chuyển đến sống chung cùng nhau tại căn hộ hạng sang ở Pangyo (Hàn Quốc). Thế nhưng đến tháng 9/2023, tức chỉ 7 tháng sau khi kết hôn, nữ ca sĩ gây bàn tán khi xóa tất cả bài đăng liên quan đến hôn nhân, bao gồm thông báo tổ chức đám cưới và ảnh cưới trên trang cá nhân.

Sau đó, tờ Ilgan Sports đưa tin Seo In Young bị chồng đâm đơn ly dị. Ban đầu, truyền thông cho hay, lý do cuộc hôn nhân này tan vỡ chủ yếu xuất phát từ lỗi lầm của Seo In Young. Thế nhưng tới nay, nữ ca sĩ họ Seo lại ám chỉ chính chồng doanh nhân mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ rơi vào ngõ cụt.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Seo In Young và chồng doanh nhân bất ngờ gây chú ý trở lại. Ảnh: X

Seo In Young ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2002 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo và đã ra mắt nhiều nhạc phẩm thành công. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Seo In Young còn thử sức đóng phim và tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua 1 số show truyền hình nổi tiếng như We Got Married, Real Men…