Nữ ca sĩ 44 tuổi đi giày cao gót nhảy hơn 50 lần đến bật máu chân, bác sĩ cảnh báo điều nhiều phụ nữ thường bỏ qua

Ở tuổi 44, nữ ca sĩ Đài Loan Tiêu Ngọc Phân (Tiêu Ngọc Phần) mới đây gặp chấn thương ở bàn chân khi thực hiện các cảnh quay cho MV mới. Để có được những động tác đẹp mắt, cô phải liên tục nhảy hơn 50 lần trong khi đi giày cao gót. Hậu quả là ngón út chân trái bị trầy xước, rách da đến chảy máu.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), nữ ca sĩ Tiêu Ngọc Phân vừa phát hành album tiếng Đài mới mang tên Tình yêu là mặn, chua, ngọt. Ca khúc chủ đề đánh dấu sự thay đổi hình ảnh của cô khi lần đầu thử sức với dòng nhạc điện tử và phong cách vừa hát vừa nhảy.

Trong quá trình quay MV, để ghi lại nhiều góc máy khác nhau, nữ ca sĩ phải thực hiện các động tác vũ đạo hơn 50 lần. Việc liên tục vận động trong thời gian dài, cộng thêm ma sát giữa bàn chân và đôi giày cao gót, khiến vùng ngón út chân trái bị tổn thương nghiêm trọng.

Đến khi hoàn thành công việc và tháo giày, cô mới phát hiện bên trong giày đã dính đầy máu. Dù bàn chân đau rát, nữ ca sĩ vẫn cố gắng hoàn thành buổi quay. Sau đó, tình trạng kiệt sức khiến cô phải nằm nghỉ khoảng 2 ngày mới có thể đi lại bình thường.

Đi giày cao gót bị trầy chân, có thể xử lý thế nào?

Tình trạng giày cao gót hoặc giày mới cọ xát gây phồng rộp, trầy xước bàn chân khá phổ biến, đặc biệt ở những vị trí dễ chịu áp lực như gót chân, ngón chân cái hoặc mặt ngoài ngón út.

Bác sĩ phục hồi chức năng Ngụy Đại Sâm, Bệnh viện Cơ Đốc, Đài Loan, cho biết một cách đơn giản để giảm ma sát là sử dụng miếng dán bảo vệ da dạng mỏng, thường được gọi là miếng dán vết thương nhân tạo.

Miếng dán có thể đặt lên những vùng xương nhô ra, dễ bị giày cọ sát như gót chân, ngón chân cái hoặc ngón út. Ngay cả khi da đã bị trầy xước, miếng dán phù hợp cũng có thể giúp bảo vệ vùng tổn thương, hạn chế tiếp tục cọ xát và hỗ trợ quá trình lành thương.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp xử lý trước mắt. Nếu đôi giày quá chật, quá cao hoặc không phù hợp với hình dáng bàn chân, việc tiếp tục sử dụng có thể khiến tổn thương tái diễn.

Giày cao gót cao bao nhiêu là phù hợp?

Không chỉ vấn đề trầy xước ngoài da, việc lựa chọn giày cao gót không phù hợp còn có thể làm thay đổi cách bàn chân chịu lực.

Theo bác sĩ y học cổ truyền Hoàng Hiến Minh, khi đi giày cao gót, gót chân được nâng lên khiến trọng tâm cơ thể thay đổi. Nếu phần mũi giày lại quá hẹp, các ngón chân dễ bị chèn ép, làm tăng áp lực lên vùng bàn chân trước và gây cảm giác đau, khó chịu.

Với những người cần đi giày cao gót, chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên loại có gót cao dưới 6 cm, đồng thời lựa chọn kiểu giày vừa vặn với chiều dài và chiều rộng bàn chân. Nhìn chung, gót càng thấp thì áp lực lên bàn chân càng giảm.

Đặc biệt, không nên chỉ chú ý đến chiều cao gót mà bỏ qua phần mũi giày. Giày có phần mũi quá hẹp có thể khiến các ngón chân bị bó lại, ảnh hưởng đến khả năng phân bổ lực và chịu trọng lượng của bàn chân.

Những vấn đề này không chỉ xảy ra với giày cao gót mà một số loại giày da có thiết kế ôm, chật phần mũi cũng có thể gây tình trạng tương tự.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ chỉ nên sử dụng giày cao gót khi thực sự cần thiết, hạn chế mang trong thời gian dài. Khi có thể, nên xen kẽ với những đôi giày đế thấp, rộng và vừa chân để bàn chân được nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, duy trì thói quen vận động phù hợp và tập luyện cơ bàn chân cũng là cách giúp tăng sức mạnh, khả năng chịu lực và bảo vệ sức khỏe đôi chân về lâu dài.