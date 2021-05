Nữ BTV tiết lộ từng bị đồng nghiệp gièm pha: "Sao mấy đứa đi thi Hoa hậu về cứ muốn vào VTV làm thế nhờ?"

Không chỉ quen mặt với khán giả truyền hình, dàn BTV của VTV luôn nhận về rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của dân mạng. Do đặc thù nghề nghiệp, ngoài sự thông minh và khéo léo khi lên sóng, đa phần trong số họ đều sở hữu ngoại hình sáng sủa, ưa nhìn. Đó cũng chính là một phần lý do để nhiều gái đẹp sau khi bước ra từ các cuộc thi Hoa hậu đã trở thành BTV.

Phạm Ngọc Hà My (SN 1996) - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 kiêm Hoa khôi Báo chí 2019 là một ví dụ. Hiện tại, Hà My đang là BTV của VTV24, dẫn dắt các chương trình kinh tế, tài chính như Money Weekly.

BTV Hà My

Tuy nhiên chính việc Hà My từng đi thi Hoa hậu lại nhận về định kiến "bình hoa di động" từ đồng nghiệp. Mới đây, trong một workshop xây dựng thương hiệu cá nhân, nữ BTV đã chia sẻ lại trải nghiệm này của bản thân về vấn đề này.

Hà My cho biết mình từng nhận được câu hỏi từ đồng nghiệp rằng "Tại sao mấy đứa đi thi Hoa hậu về cứ muốn vào VTV làm thế nhờ?".

Ở thời điểm đó, cô nàng cảm thấy rất tổn thương, thậm chí còn ước giá như mình từng đi thi. Tuy nhiên sau đó Hà My đã nghĩ lại và tìm cách nâng cao năng lực để thay đổi quan điểm của mọi người về mình, thay vì suy nghĩ tiêu cực.

Hà My nói về tình huống mình gặp phải khi làm BTV

Nguyên văn chia sẻ của BTV Hà My:

"Tại sao mấy đứa đi thi Hoa hậu về cứ muốn vào VTV làm thế nhờ?". Nói câu đấy đấy! Các bạn nhìn thì cũng đúng đi. Thì ai đi thi về có mác Hoa hậu cũng mò vào đấy làm. Nhưng mà mình nghĩ là với sự nỗ lực của bản thân mình cho đến thời điểm nói chuyện với chị ấy, mình cũng đã thể hiện là mình đến đây không chỉ muốn lên hình, không chỉ muốn fame mà mình cũng nỗ lực rồi mà. Mình cũng đến đấy "from nine to five" (làm việc giờ hành chính từ 9h sáng đến 5h chiều), có phải là mình chỉ đến xong mình dẫn xong mình đi về đâu. Thế mà mình lại nhận được những câu đấy!

Thời điểm đó, cái lời đấy nó làm cho mình rất tổn thương, rất là... kiểu 'Đấy, cái bình hoa di động đấy'. Sau cuộc thi Hoa hậu nhiều lúc mình nghĩ, mình tuyệt vọng chỉ muốn là 'Ứớc gì hồi đấy mình không đi thi Hoa hậu'. Nhưng mà mình nhận ra là cái định kiến của tất cả mọi người sẽ không bao giờ biến mất. Ở trong một môi trường competitive (cạnh tranh) như thế thì họ sẽ luôn tìm ra được yếu điểm của mình để dìm mình xuống.

Và cái việc duy nhất mình làm lúc đấy là cải thiện năng lực sản xuất của mình. Bởi vì vị trí của mình là BTV đúng không? Thì phải sản xuất tin bài, sản xuất sản phẩm của mình. Sản phẩm của mình nhiều người mến mộ, được nhiều lượt view, nhiều người theo dõi và có tính chuyên môn cao thì đã có thể đập tan được những định kiến của người ta về bản thân mình rồi. Sau đó mình áp dụng đúng như những gì mình nói trong bước xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, là mình tận dụng MXH.

Mình làm được sản phẩm nào tốt, mình up lên đấy, tất cả mọi người đồng nghiệp, từ các phòng ban này kia đều nhìn ra được 'À, sản phẩm của con bé này là tốt. Mặc dù mới ít năm kinh nghiệm thôi nhưng chất lượng và lượng view bằng các anh chị lâu năm rồi, thậm chí còn hơn'. Thế là mình không cần phải giải thích hay đôi co với những lời nói đấy bất kỳ một lần nào nữa. Sau đó và đến thời điểm hiện tại, họ đã chuyển một cái nhìn khác về bản thân mình rồi".

Cô nàng cũng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2019

Chia sẻ của Hà My nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người đồng tình và ủng hộ nữ BTV xinh đẹp:

- Thích nghe chị này tâm sự và chia sẻ ghê. Tiếp thêm động lực cho mình lắm.

- Chị nói đúng nè. Hoa hậu vừa đẹp vừa có tri thức mà BTV cũng cần đẹp với giỏi nữa, bộ mặt của đài truyền hình mà.

- Mình thích sự tự tin của bạn này, bỏ qua định kiến đi thôi.

Tuy nhiên cũng có người cho rằng Hà My có phần tự tin quá đà và thắc mắc về chuyện dùng chêm tiếng Anh khi chia sẻ:

- Mình không thiện cảm với cái thái độ của bạn này một chút nào.

- Nói gì thì nói chứ chị nói 1 loại tiếng thôi, cứ nửa Tây nửa ta nghe mà khó chịu.

- Xinh, giỏi nhưng nói chuyện ít chêm tiếng Anh vào thì hay hơn.

Nếu là dân hóng hớt cõi mạng lâu năm thì ngoài những danh hiệu nhan sắc mà Hà My giành được hẳn nhiều người cũng thấy cô nàng quen quen. Đáp án là hồi 2017, Hà My được biết đến rộng rãi trên MXH với biệt danh "nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump" trong dịp ông Donald Trump đến Việt Nam dự APEC 2017.

Hà My tặng hoa cho Tổng thống Trump năm 2017

Trước đó Hà My từng học tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và là thành viên của câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao của Học viện Ngoại giao. Cô nàng cũng gây chú ý khi biết tới 4 ngoại ngữ khác nhau, có khả năng giao tiếp tốt tiếng Anh, tiếng Pháp và nghe hiểu được tiếng Hàn, Trung.

Hiện tại, Phạm Ngọc Hà My cũng khá nổi tiếng trên MXH. Tài khoản TikTok của cô nàng có gần 178k lượt theo dõi, con số này ở Facebook và Instagram đều khoảng 10k. Ngoài ra Hà My là chị họ của hot boy Hải Đăng Đỗ (@hidadoo) và chị ruột của bé Lợn (@pyggyyy) - cặp anh em họ cực hot ở cõi mạng.

Hà My sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ

Hà My và Hải Đăng

3 chị em: Hà My, bé Lợn và Hải Đăng

Ảnh: Tổng hợp