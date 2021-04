Con trai BTV Quang Minh mới lớp 1 đã làm host chương trình "tầm cỡ quốc tế", làm hành động với bạn nữ được bố khen nức nở

Sau gần 20 năm làm việc ở Đài truyền hình Việt Nam, BTV Quang Minh đã trở thành cái tên quen thuộc trong lòng khán giả. Anh có cậu con trai út mới học lớp 1 biệt danh là Gấu, song cu cậu đã thể hiện năng khiếu làm MC nối nghiệp bố mình.

Mới đây, anh hào hứng tâm sự cậu con trai được cô giáo giao nhiệm vụ dẫn chương trình. Dù BTV Quang Minh muốn góp ý, nhưng Gấu một mực không nhận kinh nghiệm vì muốn tự mình làm.

BTV Quang Minh cùng cậu con trai Gấu đang học lớp 1

Chứng kiến sự trưởng thành của con, ông bố tâm sự đầy hài hước trên trang cá nhân:

"Hôm nay Gấu đã hoàn thành công việc lần đầu tiên làm host một chương trình lớn cấp quốc tế... của trường Tiểu học Tràng An (trường có con mấy bạn học sinh là con em nước ngoài đang làm việc tại Hà Nội).

Hiện nay, ảnh và video đã lan tràn trên MXH và được đông đảo phụ huynh và học sinh trường Tràng An theo dõi. Oh man! So proud of you! Hơn hẳn bố.

Bố con đến năm 27 tuổi mới liều lĩnh bước lên sân khấu cơ mà. Hồi đó, bố run lẩy bẩy, khán giả khách khứa trong trường quay về hết rồi. Bố mới rón rén ở lại quay toàn bộ những gì bố dẫn lúc trước. Tim đập thình thịnh. Sợ lắm ý.

Hôm nay, con dẫn chương trình, dù còn vài khuyết điểm (tự nhận xét) như dẫn xong phần mình một phát là định bỏ đi luôn, được vài bước rồi sực nhớ ra bạn dẫn vẫn đang đọc tiếp, con lại vội vàng quay lại đứng cạnh (cái này rất chu đáo, làm chỗ dựa tinh thần cho bạn dẫn. Đàn ông nó phải thế chứ), hoặc cầm văn bản vẫn cao quá mặt... Nhưng tóm lại, vẫn ngon hơn bố ngày xưa. Khá chủ động và cẩn trọng.

Đã rút kinh nghiệm, không mót hoặc đòi đi tè trong lúc đang dẫn. Ổn đấy.

Từ lần sau, nếu được phân công nhiệm vụ dẫn chương trình, về nhớ trao đổi với bố như 2 đồng nghiệp nhé. Bố sẽ chỉ con thêm xíu nữa là ok.

Các cô chú nào có nhu cầu booking MC kid thì cứ liên hệ bố cháu nhé. Từ giờ bố cháu làm quản lý cho cháu".

Dù một mực không nhận kinh nghiệm từ bố, song Gấu tỏ ra khá căng thẳng khi lần đầu làm MC

Cậu bé còn tham gia đóng tiểu phẩm cùng các bạn

Có thể thấy dù Gấu mới 1 tuổi phải dẫn chương trình trước toàn trường song cậu bé đã khá dũng cảm, chủ động "không hỏi kinh nghiệm từ bố". Còn nhiều sai sót, nhưng BTV Quang Minh vẫn khen ngợi con trai chu đáo khi xong phần của mình rồi vẫn quay lại đứng cạnh bạn để làm điểm tựa tinh thần.

Làm MC nổi tiếng trong đài truyền hình, song BTV Quang Minh đều cho các con theo học trường với học phí cực rẻ. Như với bé Gấu đang học trường Tiểu học Tràng An - một trường công lập theo mô hình chất lượng cao được nhiều gia đình quận Hoàn Kiếm tin tưởng.

Với việc học trường công, BTV Quang Minh chỉ cần chi chưa đến 5 triệu/tháng cho việc học chính khóa cũng như các chi phí khác (tiền ăn, hoạt động ngoại khóa) của bé Gấu.

Trường Tiểu học Tràng An nơi con trai MC Quang Minh đang theo học

Ảnh: Facebook nhân vật, Internet