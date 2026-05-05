Cầm kết quả chẩn đoán mắc ung thư dạ dày di căn xương, cô gái sốc nặng, òa khóc nức nở giữa hành lang bệnh viện.

Hình ảnh người phụ nữ trẻ ôm tờ giấy xét nghiệm, gục đầu trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện với đôi mắt đỏ hoe lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Người này nhận kết quả chẩn đoán mắc ung thư dạ dày di căn xương và hoàn toàn suy sụp, tay run không ngừng, không thể đứng vững.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh - chuyên khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, đó là bệnh nhân do anh trực tiếp thăm khám. Người này 35 tuổi, ở Hà Nội, hai tháng trước khi nhập viện, chị đau âm ỉ vùng thắt lưng. Cơn đau không dữ dội, chỉ dai dẳng, nhất là sau những ngày ngồi làm việc lâu.

Nghĩ bị “đau lưng văn phòng”, chị tự mua thuốc giảm đau về uống, đồng thời thay đổi tư thế ngồi, nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên cơn đau không biến mất, mà ngược lại trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt là về đêm. Có hôm, chị tỉnh giấc giữa khuya vì đau nhói lan xuống hông. Cùng lúc đó, cơ thể bắt đầu mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém và sụt 4 kg chỉ trong vài tuần.

Chỉ đến khi cơn đau trở nên khó chịu, không còn đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường, chị mới quyết định đi khám.

Kết quả chụp MRI khiến cả chị và gia đình sững sờ, tổn thương bất thường ở cột sống. Các bác sĩ chỉ định làm thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân. Sau đó, chẩn đoán cuối cùng được đưa ra: ung thư dạ dày, đã di căn xương.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Anh, đau lưng là triệu chứng phổ biến và thường lành tính, nhưng trong một số trường hợp, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt khi đi kèm các biểu hiện như đau tăng về đêm, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài.

Thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu - GLOBOCAN, ung thư dạ dày xếp thứ 5 tại Việt Nam về số mắc mới (hơn 16.200 trường hợp), đứng thứ 3 về số ca tử vong (hơn 13.200 ca). Phần lớn người bệnh đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, mất cơ hội điều trị trong thời gian vàng. Có bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn quá muộn không còn chỉ định phẫu thuật.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường ít triệu chứng, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường. Khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, bệnh có thể đã tiến triển, thậm chí di căn đến các cơ quan khác như xương, gan hoặc phổi.

Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật nội soi cắt dưới niêm mạc (ESD), xử lý các tổn thương đường tiêu hóa qua nội soi, bảo tồn toàn bộ dạ dày, tránh nguy cơ biến chứng của phẫu thuật, cơ hội khỏi bệnh cao, xuất viện sớm và đỡ tốn kém chi phí hơn.

Ung thư dạ dày phát hiện giai đoạn sớm giúp tỷ lệ sống còn trên 5 năm có thể lên đến 80-90%. Ở giai đoạn muộn hơn, khi tổn thương đã xâm lấn, khả năng sống còn chỉ còn 10-15%. Do vậy, bệnh viện đã trang bị các kỹ thuật mới, đào tạo liên tục nguồn nhân lực để giúp tăng cơ hội phát hiện sớm, điều trị khỏi cho người bệnh.

Trở ngại lớn nhất hiện nay là Việt Nam chưa có chương trình tầm soát quốc gia, hầu hết bệnh nhân giai đoạn sớm được phát hiện qua tầm soát cơ hội. Tức, bệnh nhân đến khám vì bệnh lý khác, triệu chứng khác, tình cờ phát hiện bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên nội soi tầm soát từ tuổi 40, sau đó tùy thuộc nhóm nguy cơ nào mà có sự theo dõi tiếp theo phù hợp. Nhóm yếu tố nguy cơ cao như gia đình có người ung thư đường tiêu hóa nên nội soi tầm soát từ trước tuổi 40.

Trường hợp nhiễm HP điều trị khỏi phải theo dõi sát sau đó, bởi một số người phát triển viêm teo dạ dày, nguy cơ tiến triển ung thư. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đến bệnh viện kiểm tra, không tự ý điều trị bằng cách phương pháp dân gian, thuốc không rõ nguồn gốc.

Trường hợp của nữ bệnh nhân trên là lời nhắc nhở rằng, những dấu hiệu tưởng chừng quen thuộc như đau lưng không nên bị xem nhẹ nếu kéo dài bất thường. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp phát hiện bệnh kịp thời mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả hơn, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.