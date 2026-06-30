Thông tin sao nhí 1 thời người Mỹ Daveigh Chase (phim kinh điển The Ring) đột ngột qua đời ở tuổi 36 vào hôm 18/6 đã khiến người yêu điện ảnh khắp thế giới bàng hoàng, sững sờ. Tới sáng 30/6, nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ nghệ sĩ xấu số vừa được công bố. Theo đó, tờ Pagesix cho hay, nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của Chase là căn bệnh AIDS và các tình trạng nghiêm trọng khác bao gồm việc nữ diễn viên đã sử dụng nhiều chất gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe trong thời gian dài.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, cha Daveigh Chase đã có những chia sẻ đáng chú ý về nữ diễn viên: “Tôi được biết Chase phải vật lộn với chứng nghiện ma túy từ năm 13 tuổi. Tôi và con bé đã xa cách từ nhiều năm trước và không còn liên lạc với nhau nữa”.

Trước đó, theo lời bạn trai nữ diễn viên, Chase đã trút hơi thở cuối cùng sau khi mắc bệnh viêm màng não và nhiễm trùng máu. Căn bệnh này được cho là đã khiến sao nhí 1 thời rơi vào tình trạng suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn trước khi qua đời. Và tới nay, Văn phòng giám định y khoa Quận Los Angeles mới chính thức công bố nguyên nhân chính xác khiến Daveigh Chase tử vong.

Daveigh Chase qua đời vì căn bệnh AIDS. Ảnh: People

Theo nguồn tin từ TMZ, Chase đã phải nhập viện tại Los Angeles vào đầu tháng này vì suy dinh dưỡng trước khi qua đời.

Truyền thông Mỹ cũng đã đăng tải những hình ảnh cuối đời đầy ám ảnh của Daveigh Chase, khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình. Trong hình, nữ diễn viên gầy gò thiếu sức sống đến mức khó tin, đang vật lộn trong hoàn cảnh sống thiếu thốn ở khu ổ chuột. Hình ảnh được lan truyền nhanh chóng trên mạng, khiến công chúng sững sờ vì không nghĩ rằng ngôi sao đình đám 1 thời lại lâm cảnh khốn khổ như vậy trong suốt thời gian qua.

Trong những tháng gần đây, Chase được cho là đã sống trong tình trạng thiếu thốn trong 1 khu ổ chuột ở khu trung tâm Los Angeles. Người quản lý lâu năm cho biết mình và chị kế của Chase thậm chí đã phải thuê thám tử tư để tìm kiếm tung tích nữ diễn viên nhằm giúp đỡ cô. Vị quản lý này khẳng định ông có biết về 1 đoạn video quay lại cảnh sao nhí 1 thời gầy gò 1 cách đáng sợ và đang chật vật sinh tồn trong khu ổ chuột.

Ngay trước khi Chase qua đời, bạn trai cũng đã lập 1 quỹ quyên góp cho nữ diễn viên trên trang GoFundMe nhằm giúp đỡ cô. Trong bài đăng kêu gọi quyên tiền giúp đỡ Chase, bạn trai cô có viết những dòng xúc động: “Bạn gái tôi là Daveigh Chase. Cô ấy luôn là ánh sáng trong cuộc đời tôi. Nhiều người biết đến cô ấy với tư cách 1 diễn viên nhí tài năng trong nhiều bộ phim. Nhưng đằng sau màn ảnh, cô ấy đã phải đối mặt với quá nhiều giông tố của cuộc đời. Sau khi trải qua tuổi thơ đầy gian khó cùng mối quan hệ rạn nứt với gia đình, Chase đã bị bắt nạt và phải chật vật tìm kiếm sự an toàn và hạnh phúc cho bản thân tại (khu ổ chuột) ở trung tâm Los Angeles. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã hứa sẽ bảo vệ Chase, đồng thời cam kết sẽ mang lại tình yêu và sự động viên an ủi mà cô ấy xứng đáng có được. Khi ở bên nhau, chúng tôi đã tìm thấy những khoảnh khắc hạnh phúc và tia sáng hy vọng trong cuộc sống. Tất cả những gì cô ấy từng mong ước chỉ là có 1 nơi mà chúng tôi có thể sống bên nhau hạnh phúc. Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi muốn mang lại cho Chase cảm giác về 1 mái ấm hạnh phúc và sự bình yên trong phần đời còn lại của cô ấy”.

Thế nhưng khi tâm nguyện về 1 mái ấm hạnh phúc đó chưa kịp thực hiện được thì Daveigh Chase đã ra đi mãi mãi ở tuổi 36.

Daveigh Chase gầy gò đáng báo động, vật lộn trong tình cảnh sống khốn khó trong 1 khu ổ chuột trước khi qua đời. Ảnh: Pagesix

Daveigh Chase sinh năm 1990, sớm trở nên nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ sau khi lồng tiếng cho nhân vật Lilo trong bộ phim hoạt hình đình đám Lilo & Stitch của Disney hồi năm 2002. Ngoài ra, cô từng lồng tiếng cho nhân vật Chihiro Ogino trong bản tiếng Anh của bộ phim hoạt hình kinh điển Spirited Away.

Cũng trong năm 2002, Daveigh Chase đã mang đến màn trình diễn gây ám ảnh tột độ khi hóa thân thành nhân vật ma nữ trong tác phẩm kinh dị kinh điển The Ring. Nhờ vai diễn này, nữ diễn viên đã ôm về giải thưởng Nhân vật phản diện xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV Movie Awards.

Đến năm 2006, cô cô tiếp tục tỏa sáng trong loạt phim Big Love của đài HBO. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt phim đáng chú ý khác bao gồm Donnie Darko, Sabrina - Cô Phù Thủy Nhỏ, Beethoven’s 5th, ER, Mercy,... Đáng tiếc, cô bỗng dưng ngừng đóng phim từ năm 2016 sau tác phẩm điện ảnh mang tên American Romance.

Daveigh Chase là sao nhí 1 thời, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua bộ phim điện ảnh kinh điển The Ring. Ảnh: Pagesix