NSX Will Vũ lần đầu tiết lộ: “Chị Chị Em Em 3” bị cắt 40% cảnh quay

Sau buổi công chiếu ngày 23/10, Will Vũ lần đầu nói về những thay đổi phút chót của "Chị Chị Em Em 3". Theo nam nhà sản xuất, phiên bản đầu tiên của phim có khá nhiều cảnh nóng, nhưng sau quá trình cân nhắc mạch phim và qua khâu kiểm duyệt, ê-kíp đã chủ động điều chỉnh.

"Trong phim thật sự có khá nhiều cảnh nóng. Sau quá trình kiểm duyệt, phim cũng cắt bớt vài cảnh, chủ yếu là về mặt thời lượng. Tôi nghĩ con số cắt giảm rơi vào khoảng 40% so với ban đầu", Will Vũ chia sẻ. Anh cho rằng đây là thay đổi cần thiết, vừa để đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt, vừa giúp phim tiếp cận được nhiều khán giả hơn khi phát hành rộng.

Dù thời lượng một số phân cảnh bị rút ngắn, Will Vũ khẳng định cấu trúc các tuyến nhân vật chính gần như không thay đổi, nhờ kịch bản đã được chuẩn bị kỹ trước khi bấm máy. Phim trải qua nhiều bản dựng nháp trước khi chốt bản cuối, và nhà sản xuất thừa nhận anh thấy thành phẩm còn thú vị hơn lúc đọc kịch bản. "Lúc đọc, mình phải tự hình dung mọi thứ, còn khi nhìn thấy các nhân vật xuất hiện trên màn ảnh, câu chuyện trở nên trực quan và thú vị hơn", anh nói.

Áp lực lớn nhất của "Chị Chị Em Em 3" nằm ở hậu kỳ. Will Vũ cho biết ê-kíp từng đặt mục tiêu ra rạp đúng dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thời điểm mang ý nghĩa riêng với một thương hiệu phim xoay quanh phụ nữ, tình yêu và khát vọng hạnh phúc. Trước đó, nhà sản xuất cũng từng công bố lịch chiếu 16/10, sớm hơn dự kiến ban đầu.

Để chạy theo tiến độ, đội dựng phim, đạo diễn và các bộ phận liên quan làm việc ngày đêm. Theo Will Vũ, ê-kíp không chỉ phải bổ sung nhân sự mà mọi người còn làm việc với cường độ gấp đôi so với các dự án anh từng làm. Cuối cùng, phim chốt lịch khởi chiếu toàn quốc ngày 30/10.

Một chi tiết khác gây chú ý là toàn bộ dàn diễn viên chỉ được xem phim lần đầu cùng khán giả tại buổi công chiếu. Nhiều lần các diễn viên nhắn hỏi, xin xem trước để chuẩn bị tinh thần, nhưng Will Vũ đều thuyết phục họ chờ.

"Mọi người rất tò mò và nôn nóng muốn xem phim trước để biết thành quả cuối cùng như thế nào. Nhưng tôi muốn giữ yếu tố bất ngờ và cảm xúc cho tất cả mọi người", anh chia sẻ. Vì vậy, đến tận ngày thảm đỏ, không ai trong dàn diễn viên biết mình xuất hiện trên màn ảnh ra sao.

Nói về phản hồi sau buổi công chiếu, Will Vũ bày tỏ: "Mặc dù đã làm tới phần phim thứ 3 nhưng nói thật, cảm xúc của tôi vẫn như ngày đầu tiên phần 1 ra mắt, xúc động và không khỏi hạnh phúc".

Ở mỗi phần phim, Will Vũ đều chọn những cặp mỹ nhân làm điểm nhấn: Thanh Hằng và Chi Pu ở phần một, Minh Hằng và Ngọc Trinh với màn đối đầu Ba Trà, Tư Nhị ở phần hai. Phần ba pha trộn gương mặt cũ và mới. Kỳ Duyên, Quốc Anh lần đầu bước vào "vũ trụ" này, Chi Pu trở lại sau 7 năm với vai Thị Nương, còn Steven Nguyễn là cái tên được bổ sung khi các tuyến nhân vật được phát triển thêm.

Mảnh ghép đáng chú ý nhất là Lan Ngọc. Theo Will Vũ, ban đầu cô còn đắn đo vì đã đóng nhiều phim xoay quanh mối quan hệ giữa phụ nữ và muốn có sự khác biệt khi trở lại điện ảnh. "Sau một thời gian cùng nói chuyện và bàn luận kịch bản, chị Ngọc đã đồng ý. Nói là vậy nhưng trước ngày quay một tuần, chị Ngọc vẫn chưa cầm được kịch bản trên tay, nhưng Will tin rằng chị thấy được sự đặc biệt của nhân vật lần này", anh kể.

Về điểm khác biệt của phần ba, Will Vũ cho biết các ngôi sao nữ là yếu tố anh giữ lại, còn sự mới mẻ là bắt buộc. "Will mong muốn mỗi phần phim sẽ có sự độc đáo riêng, đủ để là một bộ phim độc lập chứ không phải là một phim đánh số 1, 2, 3", anh nói. Nam nhà sản xuất cũng cho biết anh không chịu nhiều áp lực từ dàn diễn viên vì ai cũng chuyên nghiệp, áp lực lớn nhất thuộc về anh và đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng khi muốn làm một bộ phim đa tuyến, nơi các nhân vật có thời lượng và giá trị tương đồng.

"Chị Chị Em Em 3" do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, với sự tham gia của Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Quốc Anh, NSND Lê Khanh cùng nhiều diễn viên khác. Phim khởi chiếu toàn quốc từ ngày 30/10/2026.