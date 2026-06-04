NSX Chói Entertainment: “Phim Trại buôn người là điểm khởi đầu, nhưng không phải đích đến"

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, truyền thông và sản xuất hình ảnh, Chói Entertainment của nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Bảo Anh chính thức đánh dấu bước ngoặt mới khi đầu tư và sản xuất dự án điện ảnh đầu tay mang tên Trại buôn người .

Bộ phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào dịp lễ Quốc khánh 2.9.2026, mở ra hành trình mới của đơn vị này trên màn ảnh rộng.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt Nam ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn dự án đầu tay luôn mang ý nghĩa quan trọng đối với bất kỳ nhà sản xuất nào. Thay vì tìm đến những đề tài quen thuộc, dễ tiếp cận hoặc có tính thương mại cao, Chói Entertainment quyết định bắt đầu bằng một câu chuyện mang màu sắc hiện thực, lấy cảm hứng từ những vấn đề xã hội từng gây nhiều quan tâm trong khu vực.

Theo đại diện nhà sản xuất, đây là lựa chọn không hề dễ dàng. Bởi lẽ, Trại buôn người không chỉ là một dự án có đề tài nhạy cảm mà còn đòi hỏi quy mô sản xuất lớn, nhiều bối cảnh và nguồn lực đáng kể để hiện thực hóa trên màn ảnh.

“Giữa rất nhiều lựa chọn an toàn hơn, chúng tôi chọn một câu chuyện khó. Khó bởi đề tài, khó bởi quy mô và khó bởi những cảm xúc mà bộ phim muốn chạm tới. Nhưng đôi khi, chính những câu chuyện khó kể lại là những câu chuyện cần được kể nhất”, đại diện Chói Entertainment chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật từng gây nhiều ám ảnh trong xã hội, Trại buôn người thuộc thể loại hành động - sinh tồn, xoay quanh hành trình đấu tranh để giành lại sự sống, tự do và hy vọng của những con người bị đẩy đến tận cùng nghịch cảnh. Thay vì tập trung khai thác mặt tối hay những yếu tố giật gân đơn thuần, bộ phim hướng đến số phận con người, tình thân, nghị lực sống và khát vọng được trở về của những người tưởng như đã bị bỏ quên.

Để hiện thực hóa câu chuyện này, Chói Entertainment đầu tư quy mô sản xuất lớn với hàng trăm nhân sự cùng hơn 700 diễn viên tham gia. Dự án được thực hiện qua nhiều bối cảnh tại Việt Nam, đồng thời chú trọng vào các đại cảnh, yếu tố hành động và chiều sâu cảm xúc. Theo ê-kíp, đây là một trong những dự án được đầu tư lớn nhất mà đơn vị từng thực hiện kể từ khi thành lập.

Bên cạnh quy mô sản xuất, Trại buôn người còn gây chú ý bởi sự hội tụ của nhiều gương mặt quen thuộc từng đồng hành cùng Chói Entertainment qua series Hùng Long Phong Bá . Sự tái ngộ này không chỉ mang đến cảm giác gần gũi với khán giả từng theo dõi các sản phẩm trước đây của đơn vị mà còn tạo nên một dàn diễn viên đa thế hệ, từ những nghệ sĩ gạo cội đến các gương mặt trẻ được yêu mến.

Theo nhà sản xuất, việc quy tụ những diễn viên đã gắn bó với Chói Entertainment trong nhiều dự án trước đó cũng là cách để giữ lại tinh thần đồng hành xuyên suốt hành trình phát triển của thương hiệu. Đó không chỉ là sự tái hợp của các gương mặt quen thuộc mà còn là sự tiếp nối của một tập thể cùng theo đuổi những dự án mang dấu ấn riêng.

Tuy nhiên, với Chói Entertainment, Trại buôn người không chỉ đơn thuần là một bộ phim điện ảnh đầu tay. Đây còn là cột mốc đánh dấu tham vọng dài hạn của đơn vị trong lĩnh vực điện ảnh.

“Trại buôn người là điểm khởi đầu, nhưng không phải đích đến”, đại diện nhà sản xuất nhấn mạnh. Theo đó, Chói Entertainment mong muốn từng bước xây dựng những tác phẩm điện ảnh mang bản sắc riêng, được đầu tư bài bản về quy mô, giàu tính giải trí nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc và giá trị nhân văn. Đó là những câu chuyện có thể khiến khán giả hồi hộp, xúc động, suy ngẫm và mang theo dư âm sau khi rời khỏi rạp chiếu.

Trong quá trình thực hiện Trại buôn người , Chói Entertainment không chỉ dành thời gian khảo sát bối cảnh tại nhiều địa phương mà còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ê-kíp đã kêu gọi người dân địa phương tham gia bộ phim với vai trò diễn viên quần chúng, tạo nên sự gắn kết giữa đoàn phim và cộng đồng. Theo nhà sản xuất, đây không chỉ là cách giúp các đại cảnh trở nên chân thực hơn mà còn là cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm không khí làm phim, góp phần tạo nên những thước phim giàu cảm xúc và mang đậm hơi thở đời sống.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều nhà sản xuất trẻ với tư duy mới, việc Chói Entertainment lựa chọn một đề tài khó ngay từ dự án đầu tiên được xem là quyết định táo bạo. Nhưng cũng chính sự táo bạo ấy cho thấy định hướng mà đơn vị này muốn theo đuổi: Không chỉ làm phim để giải trí mà còn kể những câu chuyện có khả năng chạm đến cảm xúc của người xem.

Từ một đơn vị chuyên về nội dung số và truyền thông, Chói Entertainment đang từng bước mở rộng hành trình của mình sang lĩnh vực điện ảnh chuyên nghiệp. Và Trại buôn người chính là lời chào đầu tiên mà nhà sản xuất Mèo Bích Trang cùng đạo diễn Toni Bảo Anh gửi đến khán giả màn ảnh rộng.

Một hành trình mới đã bắt đầu. Với Chói Entertainment, đó là hành trình được xây dựng từ niềm tin vào sức mạnh của điện ảnh, vào những câu chuyện tử tế và vào khả năng kết nối cảm xúc giữa bộ phim với khán giả. Còn với Trại buôn người , bộ phim không chỉ mang sứ mệnh mở màn cho một thương hiệu điện ảnh mới mà còn là phép thử cho khát vọng tạo nên những trải nghiệm điện ảnh quy mô lớn, giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn riêng của Chói Entertainment trong tương lai.