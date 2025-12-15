NSƯT Tố Nga nói về học trò 16 tuổi Nguyễn Gia Linh, Giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2025

Ở tuổi 16, Nguyễn Gia Linh trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất giành Giải Nhì dòng dân gian tại Tiếng hát Hà Nội 2025 – một dấu mốc đáng chú ý, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của cô gái đến từ Ninh Bình trên hành trình theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Đồng hành cùng Gia Linh trong suốt cuộc thi, NSƯT Tố Nga – người trực tiếp hướng dẫn và dìu dắt nữ thí sinh trẻ – không giấu được sự ngạc nhiên khi nhắc về học trò của mình. Theo chị, Gia Linh là trường hợp hiếm hoi gây ấn tượng mạnh ngay từ những buổi tiếp xúc đầu tiên. “Ngay từ khi gặp Gia Linh, tôi đã cảm nhận đây là một cô bé rất đặc biệt, thậm chí có thể nói là ‘kinh khủng’. Mới 16 tuổi nhưng em cực kỳ già dặn, thông minh và nghiêm túc trong học tập. Bài khó giao hôm trước, hôm sau em đã thuộc và tiếp thu rất nhanh. Tôi hiếm thấy một học trò nhỏ tuổi mà lại tập trung, kỷ luật và nỗ lực đến vậy,” NSƯT Tố Nga chia sẻ.

Theo nữ giảng viên, từ vòng loại đến bán kết rồi chung kết, Gia Linh liên tục được thử thách với những ca khúc có độ khó cao. Dù vậy, cô không hề né tránh mà luôn nỗ lực hoàn thành tốt từng phần thi, thể hiện rõ năng khiếu và tinh thần cầu tiến hiếm thấy ở độ tuổi còn rất trẻ.

Tuy nhiên, NSƯT Tố Nga cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng trong đêm chung kết xếp hạng, Gia Linh mới chỉ thể hiện được khoảng 50% năng lực do áp lực sân khấu lớn và những bỡ ngỡ không tránh khỏi. Chính vì vậy, giải Nhì lần này vẫn chưa phản ánh trọn vẹn tiềm năng của nữ thí sinh. Trong thời gian tới, hai cô trò dự định sẽ tiếp tục “ủ mưu” cho những cuộc thi âm nhạc tiếp theo, nhằm tạo thêm cơ hội để Gia Linh khẳng định mình.

Sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình, Nguyễn Gia Linh hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự dìu dắt của Sao Mai Hương Ly. Trước Tiếng hát Hà Nội 2025, Gia Linh đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng như: Thủ khoa đầu vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Á quân Tiếng hát Hoa phượng đỏ 2019, Quán quân Ngôi sao Tài năng Nhí 2020, Huy chương Vàng Festival Tài năng Toàn quốc 2021…

Gia Linh cùng cô giáo Tố Nga và Hương Ly

Tại Tiếng hát Hà Nội 2025, dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất, Gia Linh vẫn để lại dấu ấn khi không ngại lựa chọn những ca khúc “mạo hiểm”. Đáng chú ý là phần trình diễn Bồng Lai – tác phẩm gắn liền với NSND Quang Vinh, Trưởng Ban giám khảo – hay Cõng mẹ về trời và Thư Hà Nội, nơi Gia Linh cho thấy không chỉ kỹ thuật thanh nhạc vững vàng mà còn khả năng truyền tải cảm xúc sâu lắng, giàu nội lực.

Bên cạnh chuyên môn, Gia Linh còn được đánh giá cao bởi sự chỉn chu về hình ảnh và tác phong sân khấu. NSƯT Tố Nga nhận định: “Mới 16 tuổi mà đã có sự nghiêm túc và bản lĩnh như vậy, tôi tin Gia Linh sẽ còn tiến rất xa.”

Chia sẻ sau cuộc thi, Nguyễn Gia Linh cho biết giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2025 là cột mốc ghi dấu sự trưởng thành của bản thân và là bước đệm để cô tự tin tiến về phía trước. Nữ ca sĩ trẻ bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ trở thành một ca sĩ có dấu ấn riêng, có tiếng nói và vị trí nhất định trong đời sống âm nhạc.

