Lâu lắm rồi Hàn Quốc mới có phim top 1 toàn cầu chán như thế này!

Khi The Great Flood (tựa Việt: Đại Hồng Thủy) nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix, nhiều khán giả đã tin rằng đây sẽ là một cột mốc mới của điện ảnh Hàn Quốc trong dòng phim thảm họa - sinh tồn. Phim sở hữu đầy đủ những yếu tố bảo chứng: đề tài mang tính toàn cầu, quy mô sản xuất lớn, kỹ xảo hiện đại và dàn diễn viên có thực lực.

Thế nhưng, càng xem sâu, càng dễ nhận ra The Great Flood không thất bại vì thiếu tiền hay thiếu tham vọng, mà thất bại vì không kiểm soát được chính những thứ mình có. Đây là một bộ phim được xây dựng từ nhiều ý tưởng lớn, nhưng thiếu một trục tư duy đủ chặt chẽ để gắn kết tất cả lại thành một chỉnh thể có cảm xúc và ý nghĩa.

Kịch bản tham lam, kỹ xảo hoành tráng nhưng vô cảm

The Great Flood lấy bối cảnh ngày cuối cùng của Trái đất, đại hồng thủy ập đến sau sự kiện băng tan ở Nam Cực do va chạm tiểu hành tinh. Từ đây, phim mở rộng không gian kể chuyện bằng yếu tố khoa học viễn tưởng, đặt ra giả thuyết về "tân nhân loại" và vai trò của trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Trong vai nhà nghiên cứu AI, Gu An Na (Kim Da Mi) không chỉ chạy trốn thiên tai, mà còn đứng trước lựa chọn mang tính quyết định cho vận mệnh loài người.

Về mặt ý tưởng, The Great Flood khởi đầu với một tiền đề rất "đúng thời điểm": thảm họa ngập lụt toàn cầu như hệ quả của sự mất cân bằng môi trường và những sai lầm mang tính hệ thống của con người. Đáng tiếc, phim chỉ dừng lại ở việc trưng bày thảm họa, chứ không thật sự khai thác thảm họa như một động lực kể chuyện.

Kịch bản của The Great Flood cho thấy sự tham lam rõ rệt khi cố gắng gộp quá nhiều chủ đề vào cùng một không gian điện ảnh: sinh tồn, công nghệ, đạo đức, trí tuệ nhân tạo, trách nhiệm con người trước thiên nhiên… Tuy nhiên, các lớp ý tưởng này tồn tại song song chứ không bổ trợ cho nhau. Phim liên tục chuyển hướng, thay đổi trọng tâm mà không có bước chuyển tiếp đủ tinh tế, khiến mạch truyện trở nên rời rạc.

Kỹ xảo - thứ lẽ ra phải là công cụ đẩy cảm xúc lên cao lại trở thành yếu tố gây khó chịu. Các cảnh nước dâng, thành phố bị nhấn chìm được dựng với quy mô lớn, nhưng thiếu nhịp điệu và điểm nhấn thị giác. Không có những khung hình mang tính biểu tượng, không có cao trào hình ảnh đủ mạnh để khắc sâu cảm giác hiểm nguy. Thảm họa xuất hiện nhiều, nhưng cảm giác sinh tồn thì nhạt nhòa.

Nói cách khác, phim có quy mô, nhưng thiếu trải nghiệm.

Nhân vật hời hợt, lãng phí tài năng diễn viên

Điểm yếu lớn tiếp theo của The Great Flood nằm ở cách xây dựng nhân vật. Một bộ phim thảm họa muốn thuyết phục khán giả không chỉ cần cảnh tượng hoành tráng, mà quan trọng hơn là phải khiến người xem quan tâm đến số phận con người trong thảm họa đó. The Great Flood đã không làm được điều này.

Nhân vật chính được đặt vào những tình huống cực đoan, nhưng nội tâm lại không được khai thác đủ sâu. Các quyết định quan trọng diễn ra nhanh, thiếu tích lũy tâm lý, khiến hành động của nhân vật mang tính "chức năng kịch bản" hơn là lựa chọn xuất phát từ trải nghiệm sống. Người xem nhìn thấy nhân vật gặp nguy hiểm, nhưng không thực sự lo lắng cho họ.

Điều đáng tiếc là phim sở hữu những diễn viên có khả năng diễn xuất tốt. Kim Da Mi và Park Hae Soo đều cho thấy sự nghiêm túc và kiểm soát cảm xúc ổn định, nhưng họ gần như bị giới hạn trong những vai diễn thiếu không gian phát triển. Đây là kiểu phim mà diễn viên không hề tệ, nhưng mọi nỗ lực diễn xuất đều không thể vượt qua giới hạn của kịch bản.

Sự lãng phí này không chỉ nằm ở từng cá nhân, mà phản ánh một vấn đề lớn hơn: phim không đặt con người làm trung tâm thực sự của câu chuyện.

Dẫn đầu toàn cầu nhưng chạm đáy về chất lượng

Việc The Great Flood đứng top 1 toàn cầu là một hiện tượng đáng chú ý, nhưng nó không đồng nghĩa với chất lượng tương xứng. Thành tích này phần lớn đến từ niềm tin tích lũy của khán giả quốc tế dành cho phim Hàn, hơn là từ sức hút nội tại của tác phẩm.

Trong nhiều năm qua, điện ảnh Hàn Quốc đã xây dựng được hình ảnh về những bộ phim vừa giải trí, vừa có chiều sâu xã hội. Chính vì vậy, khán giả sẵn sàng bấm xem The Great Flood với kỳ vọng cao. Tuy nhiên, phim lại không đáp ứng được kỳ vọng đó, dẫn đến cảm giác hụt hẫng rõ rệt sau khi xem.

Ở góc độ rộng hơn, The Great Flood cho thấy một nguy cơ quen thuộc của các dự án streaming quy mô lớn: chạy theo độ phủ toàn cầu, nhưng đánh mất sự tập trung trong kể chuyện. Khi mọi thứ đều được làm "to", nhưng không có thứ gì được làm "sâu", bộ phim rất dễ rơi vào trạng thái hoành tráng nhưng rỗng.

Nhìn chung, The Great Flood không phải là một thất bại hoàn toàn, nhưng là một ví dụ điển hình cho việc tham vọng lớn không đi kèm với tư duy kể chuyện tương xứng. Đây là bộ phim đứng đầu toàn cầu, nhưng lại thiếu sức nặng để ở lại lâu trong trí nhớ khán giả.

Và có lẽ, điều khiến nhiều người tiếc nhất không phải là việc phim dở, mà là cảm giác rằng: điện ảnh Hàn Quốc hoàn toàn có thể làm tốt hơn rất nhiều với những gì họ đang sở hữu.