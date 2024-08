NSƯT Cát Phượng xót xa báo tin tang sự giữa đêm khuya

Đêm ngày 28/8, trên trang cá nhân, NSƯT Cát Phượng buồn bã chia sẻ thông tin bố ruột đã qua đời.

Nữ diễn viên xót xa: "Cha ơi! Nợ trần cha đã trả Xong. Nghiệp người của cha đã hết. Cha về với ông bà thanh thản và vui vẻ nghe cha. Kiếp này cha cho con nợ cha nghe cha ơi!

Kiếp này con quá nghèo, con chỉ lo cho cha đủ chứ không đầy.Nếu có kiếp sau, con mong muốn là người thiệt giàu của, nhiều tiền để lo cho cha được đủ đầy như ý của con".

Cát Phượng buồn bã trong lễ tang bố ruột

Cát Phượng chia sẻ, cha cô qua đời trong giấc ngủ. "Nhìn cha như đang ngủ, gương mặt cha đầy đặn, hồng hào. Cha an nghỉ nhé! Con sẽ chăm mẹ con tốt, cha yên tâm nghe cha. Thương cha", cô viết.

Theo Cát Phượng, thuở sinh thời khi cha cô còn khoẻ mạnh, ông trấn an gia đình nếu có qua đời là do bản thân ông mất trong giấc ngủ, không phải do bệnh nan y. Di nguyện của ông là được hoả táng, bỏ tro cốt trong bọc nhỏ trong túi xách để phù hộ cho con gái.

Cát Phương và bố (áo đỏ) khi ông còn tại thế

Khi biết tin, nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn đến gia đình Cát Phượng. NSƯT Cát Tường để lại bình luận: "Em xin được chia buồn cùng chị và gia đình! Cố lên nhé chị!", NSƯT Thành Lộc viết: "Chia sẻ nỗi buồn này cùng em!".

Lê Dương Bảo Lâm mong Cát Phượng sớm vượt qua nỗi đau mất người thân: "Dạ em chia buồn cùng chị và gia đình". Ư Hoàng Phúc nhắn gửi: "Em xin chia buồn cùng chị và gia đình, cầu nguyện cho bác vãng sanh về cõi lành".

Ngoài ra, Bằng Kiều, Khánh My, Huy Khánh, Trịnh Kim Chi, Thành Được, Quách Ngọc Tuyên... cũng gửi lời động viên đến Cát Phượng.