Ngắm dung nhan này mới hiểu vì sao “giang sơn trong tay, không bằng mỹ nhân bên cạnh”: Đẹp đến ngừng thở là có thật

Mới đây, Lư Dục Hiểu bất ngờ leo thẳng hot search nhờ loạt ảnh cổ trang mang phong cách thời Chiến Quốc. Không cần hiệu ứng cầu kỳ, chỉ với tạo hình lam y giản dị, thắt đai đỏ và mái tóc dài buông nhẹ trong gió, nữ diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì khí chất cổ phong toát ra rõ rệt.

Nhan sắc của Lư Dục Hiểu trong bộ ảnh cổ trang phong cách Chiến Quốc gây bão cõi mạng.

Trong bộ ảnh, Lư Dục Hiểu mang dáng vẻ giai nhân bước ra từ quá khứ nghìn năm. Đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao mềm mại, đôi mắt trầm lắng như thu thủy, làn da trong trẻo dưới ánh nắng tự nhiên tạo nên tổng thể vừa dịu dàng vừa mang nét u tĩnh rất hợp với bối cảnh lịch sử. Nhiều khán giả nhận xét, nhan sắc của cô trong loạt ảnh này có cảm giác tinh xảo như tượng ngọc, không phô trương nhưng càng nhìn càng cuốn.

Nữ diễn viên được khen thăng hạng nhan sắc rõ rệt.

Trên mạng xã hội, loạt bình luận khen ngợi xuất hiện dày đặc. Không ít người cho rằng Lư Dục Hiểu thực sự đã thăng hạng nhan sắc rõ rệt, đặc biệt khi đặt cạnh những hình ảnh cổ trang trước đây của cô. Thậm chí, nhiều netizen thừa nhận ban đầu không kỳ vọng nhiều, nhưng sau khi xem bộ ảnh Chiến Quốc này thì hoàn toàn phải thay đổi suy nghĩ.

Trước đó, trong các dự án cổ trang lên sóng gần đây như Bảng Thượng Giai Tế, Ngũ Phúc Lâm Môn hay Nhập Thanh Vân, Lư Dục Hiểu từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cô không thể tái hiện được vẻ đẹp từng gây ấn tượng mạnh trong Vân Chi Vũ, thậm chí bị đánh giá là kén tạo hình và không thật sự hợp cổ trang.

Tuy nhiên, bộ ảnh lần này được xem như một cú lật kèo ngoạn mục. Tạo hình tối giản, thần thái tiết chế cùng khí chất trầm tĩnh đã giúp Lư Dục Hiểu bộc lộ được nét đẹp rất riêng, khác hẳn hình ảnh trước đó trên màn ảnh. Với hiệu ứng tích cực từ hot search lần này, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội chứng minh khả năng và nhan sắc của mình trong các dự án cổ trang sắp tới. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đã khiến công chúng phải công nhận: Cô hoàn toàn có thể trở thành một giai nhân cổ phong đúng nghĩa, nếu được đặt vào đúng khung hình.

Bình luận của netizen:

- Được cái cô này có ánh mắt biết nói, hao hao giống Lưu Hiểu Khánh mà chưa xuất sắc như bà Lưu. Hy vọng sau này sẽ phát triển hơn.

- Em gái dạo này xinh hẳn.

- Idol của tôi. Cô gái xinh đẹp trong trẻo.

- Dạo này nhan sắc cô Hiểu lên hương rõ luôn, với cả tạo hình này hợp nên phải khen đẹp.

- Cô này nhan sắc thăng hạng quá,lúc trước thấy phèn phèn mà giờ đẹp rồi nè.