Nothing Phone 4a ra mắt tại Việt Nam, giá từ 12 triệu đồng có gì?

Thiết kế trong suốt đặc trưng và độ hoàn thiện chỉn chu

Dòng thiết bị mới tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế lộ diện bảng mạch vốn đã làm nên điểm nhấn của hãng. Ở thế hệ này, nhà sản xuất tập trung tinh chỉnh các góc cạnh để mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và liền mạch hơn. Cụm camera được đặt ở vị trí trung tâm, bao quanh bởi hệ thống đèn báo hiệu đa sắc màu và dải đèn Glyph Bar nhấp nháy theo nhịp điệu hoặc thông báo.

Người dùng yêu thích sự gọn gàng, nguyên bản có thể cân nhắc mẫu Nothing Phone (4a) với độ mỏng nhẹ vừa phải. Máy cũng được trang bị khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP64, giúp bảo vệ các linh kiện bên trong an toàn hơn khi vô tình tiếp xúc với môi trường ẩm ướt trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ảnh Nothing Phone 4a đang bán tại thegioididong.com

Màn hình hiển thị sắc nét cùng hiệu năng ổn định

Mặt trước của máy là không gian hiển thị rộng rãi với kích thước 6.78 inch. Tấm nền chất lượng cao cùng độ phân giải Full HD+ mang lại các chi tiết hình ảnh rõ nét, màu sắc chân thực. Trải nghiệm vuốt chạm và chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng diễn ra trơn tru nhờ sự hỗ trợ từ vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4.

Với dung lượng RAM tùy chọn 8 GB hoặc 12 GB, thiết bị xử lý mượt mà các đa nhiệm thông thường, từ việc tra cứu tài liệu, lướt mạng xã hội cho đến xem video mà không gặp tình trạng gián đoạn. Nền tảng Nothing OS 4.1 được thiết kế tối giản, loại bỏ các ứng dụng thừa cũng góp phần giúp hệ thống hoạt động nhẹ nhàng và tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.

Ảnh thegioididong.com

Trải nghiệm nhiếp ảnh linh hoạt và thời lượng pin bền bỉ

Khả năng chụp ảnh trên máy được tối ưu để đáp ứng nhu cầu ghi lại khoảnh khắc nhanh chóng. Các ống kính cung cấp hình ảnh có màu sắc hài hòa, độ sáng tốt và chi tiết rõ ràng. Đối với những người dùng có sở thích chụp ảnh từ xa hoặc yêu cầu cao hơn về độ sâu trường ảnh, phiên bản nâng cao Nothing Phone (4a) Pro sẽ là lựa chọn phù hợp nhờ sự bổ sung của ống kính tiềm vọng 50 MP, hỗ trợ zoom quang học 3.5x.

Về thời gian sử dụng, cả hai phiên bản đều mang trong mình viên pin dung lượng lớn 5.080 mAh, cung cấp khả năng duy trì các tác vụ công việc và liên lạc bền bỉ xuyên suốt ngày dài. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh công suất 50W, giúp người dùng rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi mỗi khi cần nạp lại năng lượng cho máy.

Nothing Phone 4a Pro. Ảnh thegioididong.com

Mức giá dễ tiếp cận cùng nhiều ưu đãi thiết thực

Với những trang bị hướng tới trải nghiệm thực dụng, các dòng đi ệ n tho ạ i Nothing Phone đang cho thấy sức hút riêng biệt trên thị trường di động hiện nay. Hiện tại, dòng sản phẩm này đang được kinh doanh chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá rất tốt cùng nhiều chính sách hậu mãi rõ ràng.

Theo nguồn chính sách giá mới nhất đang được áp dụng, phiên bản tiêu chuẩn có giá ưu đãi chỉ từ 11.490.000 đồng, trong khi bản Pro cấu hình cao nhất có giá 15.490.000 đồng.

Đặc biệt, khách hàng khi chọn mua sắm thiết bị trong thời gian này sẽ được giảm ngay 500.000 đồng, tặng kèm bộ quà gồm túi Tote thời trang và quạt tản nhiệt. Hệ thống cũng cung cấp chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng cùng chính sách trả chậm 0% lãi suất, giúp người dùng dễ dàng sở hữu sản phẩm một cách tiết kiệm nhất.